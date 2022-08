Văn Hậu liên tục bị để ý chi tiết hẹn hò Doãn Hải My

Thêm một bằng chứng khiến nhiều người tin Văn Hậu và Hải My đang hẹn hò.

Mới đây trên Facebook cá nhân, bà xã xinh đẹp của cầu thủ Hồ Tấn Tài đăng tải hình ảnh đi ăn cùng nhóm bạn thân thu hút sự chú ý của nhiều người. Cô còn viết dòng trạng thái: "Chuyện hôm qua giờ mới kể. 4 anh chồng, 4 cô vợ".

Các cầu thủ tuyển Việt Nam hẹn hò

Ngoài vợ chồng Hồ Tấn Tài Phạm Hiếu, trong ảnh còn có Đình Trọng và bạn gái, Hà Đức Chinh và vợ, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My. Các cặp đôi ngồi từng đôi đối diện khiến nhiều người không khỏi đồn đoán Văn Hậu và Hải My đã công khai chuyện hẹn hò và chuẩn bị kết hôn: "Làm sao mà anh Hậu và chị My giấu được, chuyến này lộ hết rồi nhé anh Hậu chị My", "Hậu với My kìa", "Hậu và My công khai "ngầm" rồi nhé", "Á, Hậu My công khai rồi à",...

Kể từ ngày vướng tin đồn hẹn hò, đây không phải lần đầu tiên Văn Hậu và Hải My bị "soi" bằng chứng yêu đương. Cách đây không lâu, nhiều người đồn đoán hai gia đình Văn Hậu và Doãn Hải My cùng đi du lịch chung. Cụ thể trên trang cá nhân, Hải My đã khoe loạt hình ảnh khi đi nghỉ mát cùng gia đình. Bức hình gồm ông bà, bố mẹ và các em của người đẹp. Vừa hay cộng đồng mạng cũng tìm ra bức ảnh Văn Hậu cùng người thân từng check-in trên chiếc du thuyền có bối cảnh tương tự.

Cặp đôi thường xuyên sánh đôi

Trong dịp đám cưới của các cầu thủ tuyển Việt Nam, Văn Hậu và Doãn Hải My cũng nhiều lần sánh đôi tham dự. Cả hai "dính như sam" trong đám cưới Bùi Tiến Dũng. Thậm chí Hải My còn ôm vai cầu thủ quê Thái Bình và chụp ảnh cùng bạn bè ở hôn lễ của Thành Chung hay tham gia đám cưới Hà Đức Chinh.

Tham dự tiệc cưới của Tấn Tài và Phạm Hiếu tại Bình Định, Doãn Hải My khoác tay Văn Hậu cùng bước vào hội trường cưới. Cô nàng diện váy trắng hai dây khoe vóc dáng mảnh mai, gương mặt xinh đẹp gây chú ý. Cả hai cũng ngồi cạnh nhau tại bàn tiệc cùng với nhóm của Quang Hải, Đức Chinh, Thành Chung.

