Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My sau 3 năm hẹn hò: Nhà trai mua xe Porsche gần 5 tỷ, nhà gái độc lập kinh tế

Doãn Hải My mới đây bất ngờ chia sẻ niềm vui trên trang cá nhân cùng cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Bạn gái chàng trai nổi tiếng làng bóng đá Việt Nam viết: "Chúc mừng anh bạn thân. Rất tự hào về bạn". Niềm vui đó được miêu tả bằng hình ảnh cặp đôi ngọt ngào bên chiếc xe Porsche Macan 2023 trị giá gần 5 tỷ đồng. Đây là thành quả sau nhiều năm nỗ lực cống hiến cho nghề của chàng cầu thủ quê Thái Bình.

Sau 3 năm hẹn hò cùng nhau, Doãn Hải My cũng không kém phần "long trọng" so với bạn trai khi hoàn thành xuất sắc việc học và cũng ổn định trong việc kinh doanh. Cô không chịu lép vế so với Đoàn Văn Hậu khi có một sự nghiệp ổn định.

Về chàng cầu thủ Đoàn Văn Hậu, ở tuổi 24, anh có một sự nghiệp đáng nể với nhiều thành tích trong đội tuyển quốc gia. Nhờ thành tích nên cách đây ít năm, anh kiếm được nhiều tiền trong việc chuyển nhượng.

Thời gian sang nước ngoài thi đấu cho đội bóng SC Heerenveen của Hà Lan, Đoàn Văn Hậu có mức lương 450.000 euro/năm trước thuế (tương đương với 11,5 tỉ đồng).

Ngoài tập trung cho bóng đá nam cầu thủ còn học kinh doanh và hiện đang sở hữu thương hiệu thời trang riêng. Với sự nổi tiếng cùng ngoại hình sáng, Văn Hậu còn được nhiều nhãn hàng chọn làm gương mặt đại diện, góp mặt tại không ít sự kiện nổi tiếng.

Trước khi tậu chiếc xe Porsche Macan trị giá gần 5 tỷ đồng, năm 2020, Đoàn Văn Hậu từng mua chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC có giá lăn bánh lên đến 2,4 tỉ đồng. Tuy nhiên, anh không muốn khoe nhiều về việc này.

Cuối năm 2021, anh mua một căn hộ cao cấp có giá thành không dưới 5 tỉ đồng. Bất động sản cách đơn vị chủ quản Hà Nội FC chỉ hơn 1km, rất tiện cho việc đi lại của nam cầu thủ

Về Doãn Hải My, cuộc sống của cô sau khi hẹn hò Đoàn Văn Hậu, cô còn thăng hoa hơn cả sự nghiệp lẫn tình cảm.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/doan-van-hau-doan-hai-my-sau-3-nam-hen-ho-nha-trai-mua-xe-pors...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/doan-van-hau-doan-hai-my-sau-3-nam-hen-ho-nha-trai-mua-xe-porsche-gan-5-ty-nha-gai-doc-lap-kinh-te-172230529152309929.htm