Đoàn Văn Hậu đưa bạn gái về nhà ăn Tết

Kết thúc AFF Cup, các cầu thủ tuyển Việt Nam về đoàn tụ cùng gia đình đón Tết Nguyên đán. Trên Facebook cá nhân, Đoàn Văn Hậu chia sẻ khoảnh khắc cùng bạn gái Doãn Hải My về quê ăn Tết.

Đoàn Văn Hậu cùng bạn gái về quê ăn Tết

Trên trang cá nhân, người đẹp sinh năm 2001 cũng khoe ảnh ngồi trên xe ô tô cùng Văn Hậu kèm caption: "Về nhà ăn Tết". Trước đó, để chuẩn bị cho chuyến về quê, cặp đôi đưa nhau đi mua sắm.

Loạt ảnh tình tứ của cặp đôi

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My công khai hẹn hò từ hồi tháng 8/2022. Không chỉ khoe loạt ảnh tình tứ bên bạn gái xinh đẹp, cầu thủ quê Thái Bình còn liên tục tương tác với Hải My trên mạng xã hội và không ngại dành cho cô nhiều lời khen.

Hải My cũng thường xuyên có mặt tại khán đài để cổ vũ cho bạn trai. Trận chung kết lượt về AFF Cup diễn ra ở Thái Lan, cô bay sang Thái để ủng hộ tinh thần người yêu.

Hải My thường xuyên có mặt tại sân bóng cổ vũ cho bạn trai

Được nhận xét là "trai tài gái sắc" và khuyên cưới sớm nhưng quản lý của Hải My cho biết: ''My là cô gái độc lập và luôn muốn có một sự nghiệp vững vàng. Hiện tại My đang là sinh viên năm cuối Đại học Luật Hà Nội và là đại diện của Hội sinh viên Luật châu Á tại Hà Nội nên việc học sẽ được ưu tiên hàng đầu. Bản thân Hậu cũng là một cầu thủ muốn cống hiến rất nhiều cho màu cờ sắc áo của tuyển quốc gia. Vì vậy, tin đồn về đám cưới là hoàn toàn không đúng''.

