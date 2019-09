Địa ốc Alibaba bị hàng trăm công an khám xét: Ca sĩ Hồ Việt Trung tiết lộ bất ngờ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty có liên quan đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh, sinh năm 1989, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba (thường trú tỉnh Gia Lai, tạm trú quận Thủ Đức, TP.HCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. Hiện các lực lượng liên quan đang tập trung làm rõ sai phạm của hai anh em Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh và đồng phạm. Công an kêu gọi ai là nạn nhân của Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba thì liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM(địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP.HCM) và Công an 24 quận, huyện để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.