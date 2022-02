Danh ca Thanh Hà chia tay “phi công” kém 12 tuổi sau 10 năm gắn bó

Nữ ca sĩ cho biết, sau chia tay cô và bạn trai cũ vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết.

Sáng 12/02, thông qua trang cá nhân, danh ca Thanh Hà xác nhận thông tin đã chia tay bạn trai Roland Casiquin Jr, sau 10 năm mặn nồng. Nữ ca sĩ cho hay, có những lý do riêng tư nên mối tình lâu năm của cô rạn nứt. Thời gian tới, cô và bạn trai cũ vẫn xem nhau là đồng nghiệp.

“Thanh Hà cám ơn tất cả mọi sự quan tâm cũng như yêu thương từ anh em đồng nghiệp, bạn bè gia đình, khán giả khắp nơi. Hôm nay Thanh Hà xin thông báo để mọi người biết Hà và Roland vì những lý do riêng tư không còn gắn bó với nhau nữa, chúng tôi vẫn xem nhau là đồng nghiệp. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn", nữ ca sĩ chia sẻ.

Sau 10 năm gắn bó, Thanh Hà và bạn trai kém tuổi đã chia tay

Theo nhiều bạn bè thân của Thanh Hà, cô và bạn trai đã chia tay được một thời gian, cũng như dọn khỏi tổ ấm chung ở California (Mỹ). Trở lại cuộc sống độc thân, nữ ca sĩ sinh năm 1969 tỏ ra bình yên, thường xuyên chia sẻ ảnh tụ họp vui vẻ bên bạn bè. Trong khi đó, Roland Casiquin Jr khá im ắng và không cập nhật hình ảnh, thông tin mới trên mạng xã hội từ tháng 12.2021.

Danh ca Thanh Hà từng trải qua 2 lần hôn nhân đổ vỡ và có một con gái. Năm 2016, nữ ca sĩ chính thức công khai bạn trai kém 12 tuổi - Roland Casiquin Jr, nhạc sĩ gốc Philippines sống tại Mỹ. Thanh Hà từng tiết lộ cô che giấu mối quan hệ này suốt một năm cho đến khi được con gái ủng hộ. "Bản thân Thanh Hà cũng mất một năm che giấu, không biết mình chọn có đúng không. Tôi không sợ bạn bè nói ra nói vào, mọi người thấy chúng tôi thân thiết khi đi diễn rồi cũng nhận ra. Tôi chỉ ngại con gái mình vì tuổi con mình đang phát triển sợ cháu không hiểu hoặc hiểu không đúng. Không ngờ con tôi khi biết chuyện lại ủng hộ", cô tâm sự.

Thuở mặn nồng, cả hai gắn bó với nhau trong mọi hoạt động

Thanh Hà thừa nhận, thời gian đầu khi biết Roland Casiquin Jr kém tuổi cô đã từ chối. Tuy nhiên, anh thuyết phục: "Thời đại nào rồi mà em còn nghĩ vậy. Em là cô gái Tây mà cái đầu còn quá ư Việt Nam. Hãy đưa tôi về gặp con em, đảm bảo bé sẽ thích tôi đấy. Tôi sẽ chứng minh em chọn tôi là không sai lầm".

Kém bạn gái đến 12 tuổi nhưng Roland tỏ ra là người đàn ông chững chạc, luôn quan tâm, chăm sóc người yêu từ những điều nhỏ nhất. Roland không chỉ đồng hành cùng Thanh Hà trong cuộc sống mà còn trong các dự án âm nhạc. Hồi tháng 10.2017, thông qua chương trình Sau ánh hào quang, Roland Casiquin Jr còn cầu hôn Thanh Hà trước sự chứng kiến của MC Trấn Thành và đông đảo khán giả. Nữ ca sĩ khá bối rối nhưng cô đã nhận lời vì sự chân thành của bạn trai.

Tình trẻ từng bật khóc khi được Thanh Hà cầu hôn

Thanh Hà và bạn trai từng lên kế hoạch kết hôn ở Đà Nẵng - quê của nữ ca sĩ vào tháng 3/2018. Cả hai đã chuẩn bị thiệp mời, lên danh sách bạn bè và nhiều khâu cho tiệc cưới. Tuy nhiên, đám cưới bị hoãn vì sức khỏe của mẹ chú rể không tốt.

Năm 2019, trong sự kiện riêng, Thanh Hà cầu hôn bạn trai trước sự chứng kiến của nhiều đồng nghiệp, khán giả. Theo giọng ca 53 tuổi, giữa cô và bạn trai ít có sự ghen tuông dù thường xuyên xa nhau. Quan điểm của Thanh Hà là không kiểm tra, giám sát bạn đời. "Tôi không bao giờ hỏi ngày mai anh tính đi đâu, làm gì, gặp ai hay ai vừa gọi cho anh đấy. Tôi để anh tự do, thoải mái và anh cũng vậy. Chính điều tự do đó khiến chúng tôi gần nhau. Tôi để anh tự do và điều đó anh muốn ở với tôi. Mình còn gì để mà mất mà còn lo sợ đúng không", cô chia sẻ.

