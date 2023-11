Đan Trường gặp tai nạn giao thông

Mới đây, Đan Trường thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ khi kể lại vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đất Mỹ. Theo nam ca sĩ, đây là lần đầu tiên anh gặp phải tình huống này sau 10 năm có bằng lái xe hơi.

Ca sĩ Đan Trường gặp tai nạn xe ở Mỹ.

Cụ thể, Đan Trường chia sẻ: “Mấy hôm trước tôi đi chơi xa, tới một vùng đồng quê. Do đi trên đường cao tốc vắng vẻ, tôi chạy tốc độ 112km/h. Đang nghe nhạc thư giãn, bất ngờ có một con nai to phóng ra trước đầu xe. Do không kịp trở tay nên xe của tôi va chạm rất mạnh. Lập tức ngay tay lái, túi không khí bung ra bảo vệ chắn ngực khiến tôi bị đau. Các túi khí khác trong xe cũng mở. Xe không thể tiếp tục chạy và phải dừng lại ngay giữa đường. Bên trong xe xẹt điện và bốc khói”.

Thấy vậy, giọng ca Anh Ba Khía vội vàng tìm cách chạy ra ngoài vì sợ xe cháy nổ hoặc có xe container tông vào vì đang ở trên đường cao tốc. Tuy nhiên dây an toàn trên xe không mở được. Anh càng luống cuống hơn vì đoạn đường này không có đèn, các xe lần lượt chạy qua với tốc độ cao. Sau khi ra khỏi xe, Đan Trường nhanh chóng lấy điện thoại mở đèn flash để báo hiệu về việc anh đang gặp tai nạn giữa đường.

Xe Đan Trường bị hỏng nặng.

“15 phút sau, có ba chiếc xe cảnh sát tới. Thì ra người đi đường đã nhìn thấy và báo cảnh sát giúp. Họ tới gần mình xem thế nào. Thấy xe bị hư hỏng nặng, họ hỏi thăm về sức khỏe của nam ca sĩ. Sau đó, cảnh sát đã đưa xe về bãi để bảo hiểm kiểm tra xe và sửa chữa. Tôi chờ bạn đến đón”, Đan Trường kể.

Về sức khỏe, sao nam tâm sự anh không ngủ cả đêm vì cứ nhớ mãi khoảnh khắc lúc tai nạn xảy ra. “May mắn là tôi chỉ hơi bị nhói ở ngực chút thôi”, giọng ca 7X chia sẻ.

Đan Trường trẻ trung ở tuổi 47.

Đan Trường sinh năm 1976, là ngôi sao hàng đầu trong showbiz Việt. Nam ca sĩ nhiều lần khiến fan trầm trồ nhờ sở hữu cơ thể săn chắc, vẻ ngoài trẻ trung ở ngưỡng U50. Bên cạnh đó, anh cũng chăm tập gym để giữ gìn vóc dáng và nâng cao sức khỏe. Thời gian trước, “anh Bo” khiến dân mạng lo lắng vì tình hình sức khỏe, cụ thể là thị lực giảm sút. Sau đó, anh cập nhật và cho biết bản thân đã ổn hơn.

Về đời tư, Đan Trường từng trải qua hôn nhân với doanh nhân Thủy Tiên. Cả hai có chung với nhau một cậu con trai là bé Matis Thiên Từ. Nhưng sau 8 năm chung sống, họ quyết định ly hôn trong sự tiếc nuối của nhiều người hâm mộ.

Hậu chia tay, Đan Trường và vợ cũ duy trì mối quan hệ tốt đẹp, cùng nhau chăm sóc con trai. Anh tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ.

Chia sẻ với chúng tôi, nam ca sĩ bày tỏ: “Tôi không có ý định tiến thêm bước nữa. Hiện tại, có nhiều người muốn đến với tôi, họ gọi điện, nhắn tin rất nhiều nhưng tôi chưa muốn mở lòng. Thời trẻ tôi có nhiều thời gian nên nhắn tin, hẹn hò. Còn giờ, tôi nhiều công việc, làm biếng yêu. Tôi cũng ngần ngại vì nghĩ sẽ không đi đến đâu. Tôi đi lại nhiều, không đủ thời gian tìm hiểu thì có đủ xây dựng mối quan hệ hay không? Tôi từng thoáng suy nghĩ hay mình quen thử nhưng tôi cũng từ bỏ ý định ngay”.

