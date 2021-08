Bố ruột NS Hoài Linh sức khỏe yếu, dàn sao Việt cùng gửi lời cầu nguyện

Chủ Nhật, ngày 29/08/2021 09:35 AM (GMT+7)

Em gái ruột của danh hài Hoài Linh bất ngờ đăng đàn chia sẻ, xin giúp lời cầu nguyện cho bố.

Mới đây vào tối ngày 28/8, nữ ca sĩ Phương Trang – em gái ruột của danh hài Hoài Linh – bất ngờ đăng đàn chia sẻ về tình hình sức khỏe của bố ruột, mong mọi người cùng cầu nguyện cho ông.

Phương Trang viết: “Xin hãy giúp lời cầu nguyện cho bố của chúng tôi. Do tuổi già sức yếu nên tình trạng sức khỏe của ông hiện tại không được tốt lắm. Đêm đêm con thắp đèn trời. Cầu cho cha mẹ sống đời với con". Cô cũng gắn tag tên của một số anh chị ruột trong gia đình như danh hài Hoài Linh, nam ca sĩ Dương Triệu Vũ.

Phương Trang tiết lộ tình hình sức khỏe của bố ruột

Các khán giả và nhiều sao Việt đã gửi lời cầu chúc cho sức khỏe của bố ruột cô được mau chóng bình an. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng viết: “Cầu chúc bố của Trang sẽ luôn khỏe mạnh và bình an”. Nữ ca sĩ Hồ Lệ Thu cầu nguyện: “Cầu xin Trời Phật phù hộ cho bố được khỏe mạnh an lành”. Nam diễn viên Quách Ngọc Tuyên gửi lời động viên tới gia đình: “Em cầu mong cho bố mạnh khỏe nha chị”. Nam diễn viên Trương Minh Quốc Thái viết: “Kính mong bác mau khỏe và bình an”. Nữ ca sĩ Thanh Thảo cầu chúc: “Mọi điều tốt đẹp và bình an đến bố mẹ và gia đình nha chị Sáu ơi”. Ca sĩ Hồng Nhung, Bảo Anh, Nam Thư… cũng để lại những lời cầu nguyện cho đấng sinh thành của nữ ca sĩ Phương Trang.

Các sao Việt cùng cầu nguyện cho bố ruột của Phương Trang được bình an

Bố ruột của nghệ sĩ Hoài Linh năm nay đã ngoài 80 tuổi. Mẹ của nam danh hài cũng đã 83 tuổi. Ông bà có tổng cộng 6 người con. Phương Trang là em gái duy nhất của danh hài Hoài Linh theo sự nghiệp nghệ thuật. Hoài Linh từng bật mí Phương Trang trong thứ tự thành viên trong gia đình 6 anh em: Số 2 Phương Trâm, số 3 Phương Trinh, số 4 Hoài Linh, số 5 Duy Linh, số 6 Phương Trang, số 7 Tuấn Linh.

Bố mẹ ruột của danh hài Hoài Linh đã ngoài 80 tuổi

Phương Trang là người em gái duy nhất của danh hài Hoài Linh theo sự nghiệp nghệ thuật ca hát

Tuổi cao nhưng bố mẹ danh hài Hoài Linh vẫn rất minh mẫn. Ông bà từng xuất hiện trong liveshow của con trai – ca sĩ Dương Triệu Vũ vào năm ngoái. Trong dịp đại gia đình đi nghỉ dưỡng ở Việt Nam năm 2020, ông bà cũng có mặt vui vầy cùng con cháu.

Sống chủ yếu ở Mỹ nhưng bố mẹ của nghệ sĩ Hoài Linh thi thoảng vẫn về Việt Nam đi du lịch, ủng hộ một vài sự kiện của con cái

Nguồn: http://danviet.vn/bo-ruot-ns-hoai-linh-suc-khoe-yeu-dan-sao-viet-cung-gui-loi-cau-nguyen-5020212989362790.htm