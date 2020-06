Cường Đô la đăng ảnh chụp lén hé lộ sự thật quan hệ mẹ kế với con trai riêng Subeo

Thứ Hai, ngày 29/06/2020 10:31 AM (GMT+7)

Được Đàm Thu Trang chăm sóc tận tâm, bảo sao Subeo lại chẳng hết mực yêu thương mẹ kế đến thế!

Hôm qua 28/6, nhân ngày Gia đình Việt Nam, Cường Đô La đã lần đầu tiên đăng tải hình ảnh cực tình và ngọt ngào bên cạnh vợ bầu Đàm Thu Trang.

Có thể thấy vòng 2 của Đàm Thu Trang nay đã lớn rõ, cô vẫn giữ được thần sắc tươi tắn trong thai kì.

Bên cạnh đó, đại gia phố núi cũng không quên nhân vật nhí được cưng chiều - Subeo. Anh chia sẻ một bức ảnh "chụp lén" khi bà xã Đàm Thu Trang bụng bầu lùm lùm, cầm gáo nước rửa chân cho con trai riêng của chồng. Hình ảnh ngọt ngào khiến dân mạng không khỏi xuýt xoa.

Trước đó không lâu, dù bụng bầu đã to, Đàm Thu Trang vẫn tự tay chuẩn bị và trang trí tiệc sinh nhật cho Subeo.

Tiến tới với người đàn ông đã qua một lần đổ vỡ hôn nhân và có con riêng, nhiều người ái ngại cho chân dài xứ Lạng và mối tình của cô.

Bên cạnh những soi xét về sự chênh lệch trong cuộc sống lứa đôi, mối quan hệ mẹ kế - con chồng của Đàm Thu Trang và Subeo cũng là chủ đề được quan tâm.

Tuy nhiên, gạt đi mọi gièm pha, dị nghị, Đàm Thu Trang luôn dành cho người tình và con trai riêng của Cường đô la sự yêu thương.

Để có được tình cảm như hiện tại, Đàm Thu Trang đã có quá trình vun đắp từ rất lâu. Hình ảnh chân dài họ Đàm âu yếm, chăm sóc Subeo trong mọi hành trình cuộc sống đã không còn xa lạ với nhiều người.

Đàm Thu Trang thường cùng ông xã doanh nhân đưa nhóc tì tới trường, xả stress vào dịp cuối tuần hay những khi rảnh rỗi...

Mỗi khi đi cùng nhau, cô luôn dành cho cậu bé cái nắm tay thật chặt.

Nhờ tình cảm, sự chân thành dành cho Subeo, cô nhận được cảm tình đặc biệt từ cậu bé. Bằng chứng là Subeo luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên mẹ kế.

Subeo và ba Cường cũng từng chuẩn bị món quà bất ngờ cho Đàm Thu Trang nhân ngày Phụ Nữ việt Nam 20/10, đó là bó hoa lộng lẫy và chiếc bánh ngọt đáng yêu. Cậu bé còn gọi Đàm Thu Trang bằng "mẹ" và ngọt ngào viết: "Subeo, ba Cường chúc mẹ Trang 20/10 vui vẻ".

Chia sẻ hình ảnh vui vẻ bên món quà do chồng con tặng, Đàm Thu Trang hạnh phúc viết: "Love you so much" và đặc biệt đánh dấu hashtag #chồng tôi, #con tôi, #cùng tình yêu.

