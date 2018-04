Cuộc sống viên mãn của mỹ nhân "Sắc giới" Thang Duy sau 4 năm kết hôn

Thứ Hai, ngày 16/04/2018 16:30 PM (GMT+7)

Thang Duy Sự kiện:

Từng bị đồn về giới tính nhưng Thang Duy đáp trả bằng chính cuộc sống hạnh phúc bên ông xã khác quốc tịch.

Thang Duy là nữ diễn viên nổi tiếng của bộ phim điện ảnh 18+ "Sắc giới". Mặc dù không ít lần vướng tin đồn giới tính nhưng đáp lại, Thang Duy chứng minh bằng một cuộc sống hạnh phúc bên người bạn đời lý tưởng.

Tháng 7.2014, nữ diễn viên kết hôn với ông xã người Hàn Quốc. Đó chính là đạo diễn Kim Tae Young của bộ phim "Thu muộn" do chính Thang Duy đóng vai nữ chính. Đám cưới của hai người diễn ra không quá phô trương nhưng hạnh phúc. Cả hai tổ chức bữa tiệc nhỏ mời bạn bè. Kiều nữ làng giải trí Hoa ngữ đã vượt qua rào cản ngôn ngữ để tìm tới tiếng nói của tình yêu.

Sau đám cưới, Thang Duy vẫn tiếp tục đóng phim nhưng chưa tham gia thêm một dự án nào do ông xã làm đạo diễn. Cuộc sống của người đẹp khá bình lặng. Thang Duy và chồng đã cùng tham dự một hoạt động từ thiện vì trẻ em mắc bệnh tự kỷ.

Năm 2016, Thang Duy mới thông báo tin vui. Trong tháng cuối thai kỳ, nhan sắc nữ diễn viên vẫn tươi trẻ. Thang Duy chia sẻ về ông xã: "Đối với tôi mà nói, anh Tea Yong vừa là thầy vừa là bạn, vừa là anh, vừa là người yêu. Thật sự từ nhỏ tôi chưa từng nghĩ mình sẽ kết hôn với một người nước ngoài, nhưng duyên phận đến thì ta đón nhận".

Một năm sau khi sinh con, Thang Duy đã lấy lại dáng vóc thon thả và có phần xinh đẹp hơn. Cô thường được mời dự các sự kiện quan trọng như ra mắt nhãn hàng sản phẩm, ký tặng người hâm mộ.

Mất gần một năm sau khi sinh con gái đầu lòng, mỹ nhân "Sắc, Giới" mới quay lại với các hoạt động của làng giải trí quốc tế. Cô xuất hiện tại tuần lễ thời trang Paris, Pháp, ngày 4.7.2017 trong trang phục dịu dàng.

Empress of the Ming là bộ phim truyền hình đánh dấu sự trở lại của Thang Duy sau gần 2 năm sinh con. Trước đó những tác phẩm do Thang Duy đóng vai chính sau khi kết hôn chưa thực sự nổi bật.