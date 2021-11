Con gái BTV Hoài Anh, Diệp Chi cao lớn phổng phao, xinh như Hoa hậu

Thứ Năm, ngày 11/11/2021 00:10 AM (GMT+7)

Dù mới 10 tuổi nhưng con gái BTV Hoài Anh, Diệp Chi đã sở hữu chiều cao vượt trội cùng ngoại hình dễ thương, ưa nhìn.

Hoài Anh là BTV người miền Nam đầu tiên "giữ sóng" sóng bản tin Thời sự 19h của VTV. Sở hữu giọng nói ngọt ngào, truyền cảm và ngoại hình ưa nhìn, biên tập viên sinh năm 1980 chiếm được cảm tình từ khán giả. Là BTV, MC nổi tiếng nhưng Hoài Anh rất kín tiếng trong đời tư, ít khi chia sẻ hình ảnh gia đình, con cái lên mạng xã hội. Năm 2010, cô lên xe hoa và sinh con gái đầu lòng Kỳ Uyên vào năm 2011.

Mới đây nhất, BTV Hoài Anh gây chú ý khi khoe con gái xinh đẹp kèm theo những vần thơ: "Mẹ ơi mẹ có thích/Mùi hương thơm ngọt ngào/Hoa như nụ cười mẹ/Thật là đẹp làm sao/Mẹ ôm em cười bảo/Hoa nào cũng nồng nàn/Nhưng mà em của mẹ/Hoa đẹp nhất trần gian".

Trong ảnh, hai mẹ con nữ BTV diện váy cùng tông màu. Kỳ Uyên có mái tóc dài, đen và thẳng. Dưới bình luận, nhiều người dành lời khen cho con gái của BTV Hoài Anh: "Mới hôm nào em còn oe oe trong cánh gà của Ngày trở về, thế mà giờ đã lớn bổng thế này rồi", "Hai mẹ con xinh quá", "Bản sao của mẹ quá xinh", "Con gái lớn nhanh xinh đẹp quá còn mẹ thì trẻ mãi"...

Đặc biệt, Á hậu Thụy Vân dự đoán con gái của BTV Hoài Anh sẽ là "Hoa hậu tương lai". Trước lời khen của BTV Thụy Vân, Hoài Anh trả lời: "Chỉ dám mong con duyên dáng và bình an thôi em ạ! Cảm ơn cô hậu của con rất nhiều".

Trước đó, BTV Hoài Anh từng chia sẻ con gái sống rất tình cảm, cẩn thận. Cô bé rất thích nhún nhảy và ca hát.

BTV Diệp Chi cũng là người kín tiếng trong đời tư, ít khi nói về chuyện hôn nhân gia đình. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường bên cạnh con gái. Dù mới 10 tuổi nhưng An Nhiên (tên ở nhà là Sumo) có chiều cao vượt trội, xinh đẹp, dễ thương. Nhiều bạn bè, khán giả cho rằng với chiều cao vượt trội, An Nhiên có thể thành siêu mẫu trong tương lai. Tuy nhiên, nữ BTV đã trả lời bình luận này: "Em tomboy lắm, không có cái viễn cảnh người mẫu đâu".

Nói về con gái, BTV Diệp Chi từng tiết lộ cô bé là người sống tình cảm, biết quan tâm người khác. Điều này được chứng minh qua câu chuyện bà mẹ 8X kể: "Mẹ đi làm về có em ra đón tận cửa, xách túi giúp cho. Nước ấm em bật sẵn, khăn và quần áo ngủ của mẹ cũng một tay em để ngay ngắn trong phòng tắm.

Em hỏi: "Mẹ đói không?". Mẹ còn đang lưỡng lự thì đã có một phương án hấp dẫn được gợi ý: "Một tô mì trứng và kim chi mẹ nhé. Em nấu nhanh, mẹ tắm xong ra ăn là vừa ạ".

Ngày làm việc dài đã khép lại ngọt ngào vậy đó. Mẹ thật may mắn khi được là mẹ của một em bé ngoan, được sống giữa biển yêu thương em dành cho mỗi ngày". An Nhiên được mẹ rèn tính tự lập từ nhỏ, có thể giúp đỡ mẹ việc nhà, nấu cơm, dọn dẹp.

Không chỉ ngoan ngoãn, tình cảm, An Nhiên còn học khá giỏi. Diệp Chi từng khoe cô bé tham gia thuyết trình tiếng Anh và đạt danh hiệu English speaker of the week (Diễn giả tiếng Anh hay nhất tuần).

Ngoài công việc, Diệp Chi dành toàn bộ thời gian cho gia đình, đưa con gái đi du lịch, chăm sóc con. Cô thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc bình yên bên cạnh con gái.

Nguồn: http://danviet.vn/con-gai-btv-hoai-anh-diep-chi-cao-lon-phong-phao-xinh-nhu-hoa-hau-502021111108518.htm