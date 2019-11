Choáng ngợp trước biệt thự sang chảnh của "Công chúa bong bóng" Bảo Thy

Thứ Ba, ngày 12/11/2019 09:14 AM (GMT+7)

Bảo Thy và gia đình đang sống tại một căn biệt thự xa hoa và sang trọng không khác gì khách sạn 5 sao.

Bảo Thy nổi lên từ cuộc thi Miss Audition 2006, đặc biệt được yêu thích khi trình diễn hai ca khúc nhạc ngoại lời Việt Please Tell Me Why và 10 Minutes song ca cùng Vương Khang. Sự lan tỏa rộng rãi của tiết mục trở thành bước đệm vững chắc cho cô "lấn sân" âm nhạc, trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

Khoảng thời gian 2007-2010, Bảo Thy trở thành ngôi sao ăn khách bậc nhất nhờ loạt hit thuộc dòng nhạc teen-pop như Khóc thêm lần nữa, Công chúa bong bóng, Ngôi nhà hoa hồng, Vẫn tin mình có nhau...

"Công chúa bong bóng" Bảo Thy

Năm 2011, Bảo Thy tuyên bố tạm dừng ca hát sau nhiều chuyện không hay xảy ra trong sự nghiệp. Đến năm 2015, giọng ca sinh năm 1988 mới trở lại với showbiz và có sự thay đổi mạnh mẽ về hình ảnh. Ngôi vị Quán quân của The Remix mùa 3 được xem là cơ hội tốt để cô lấy lại danh tiếng có phần mai một sau thời gian vắng mặt quá dài.

Là nghệ sĩ khá kín tiếng chuyện đời tư và không thích khoe khoang tài sản cá nhân, nhưng Bảo Thy chính là một "đại gia" thực thụ khi đang có một cơ ngơi hoành tráng.

Trong một bài phỏng vấn năm 2012, Bảo Thy từng tâm sự cô độc lập về tài chính từ lâu do vậy việc mua nhà, mua xe ở tuổi 24 là điều bình thường.

Ảnh bìa mới của ca sĩ Bảo Thy

Mới đây, nguồn tin từ phía gia đình Bảo Thy xác nhận nữ ca sĩ sẽ tổ chức lễ cưới vào ngày 16/11. Ông xã của cô là doanh nhân tên Phan Lĩnh. Cặp uyên ương gắn bó một thời gian trước khi tiến đến hôn nhân. Rạng sáng 12/11, một người em thân thiết với Bảo Thy cũng chia sẻ đăng ảnh thiệp cưới và khoảnh khắc nữ ca sĩ mặc váy cô dâu cùng lời chúc cô hạnh phúc.

Ban công phòng ngủ của Bảo Thy có thể nhìn ra mặt đường lớn với những tán cây cao, rợp bóng mát.

Trên trang cá nhân, anh trai của Bảo Thy vừa cập nhật ảnh bìa mới, trong đó có các thành viên gia đình và ông xã tương lai của giọng ca Công chúa bong bóng.

Hiện tại, Bảo Thy và gia đình đang sống tại một căn biệt thự xa hoa và sang trọng, tọa lạc ở quận 7, TP.HCM. Căn biệt thự nằm ở vị trí đẹp, mặt tiền thoáng đãng, rộng rãi.

Phòng khách của gia đình nữ ca sĩ Bảo Thy cho thấy độ giàu có của gia chủ.

Hiện tại, cả đại gia đình của Bảo Thy đều đang cùng chung sống tại đây.

Với diện tích "khủng" cùng thiết kế ấn tượng, căn biệt thự của gia đình Bảo Thy khiến nhiều người qua đường choáng ngợp mỗi khi nhìn vào. Ban công phòng ngủ của Bảo Thy - nơi cô có thể nhìn ra mặt đường lớn với những tán cây cao, rợp bóng mát.

Căn biệt thự vô cùng rộng rãi nên có thang máy riêng để di chuyển

Phòng khách được thiết kế trần cao, theo phong cách sang trọng.

Một góc phòng ăn được thiết kế vô cùng sang trọng, đẳng cấp

Trên sân thượng của căn biệt thự là một hồ bơi rất rộng, được thiết kế sang trọng không kém gì một khách sạn 5 sao. Đây chính là không gian thư giãn của gia đình Bảo Thy sau những giờ làm việc mệt mỏi. Một chiếc thang máy được lắp trong nhà để di chuyển giữa các phòng.

Phòng riêng của Bảo Thy với những chiếc tủ lớn đựng giày, túi xách hàng hiệu

Bảo Thy cũng là tay chơi hàng hiệu có tiếng

Trên sân thượng của căn biệt thự là một hồ bơi rất rộng, được thiết kế sang trọng không kém gì một khách sạn 5 sao.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/choang-ngop-truoc-biet-thu-sang-chanh-cua-cong-chua-bong-bong-bao-thy-a45...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/choang-ngop-truoc-biet-thu-sang-chanh-cua-cong-chua-bong-bong-bao-thy-a455996.html?fbclid=IwAR1Au_3pEuOzhINB4KSkKeFoHvrPQpiVqLgeKq1cnSgqb1HS_zZl7e8bmPI