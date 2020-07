Chân dài miền Tây được chồng đại gia hơn 26 tuổi chiều hết cỡ, tậu biệt thự sang chảnh khiến sao hạng A cũng kiêng nể

Thứ Năm, ngày 23/07/2020 17:28 PM (GMT+7)

Vị đại gia này đã lên ý tưởng và hoàn thành căn nhà trong mơ của bà xã kém 26 tuổi.

Mới đây, người mẫu Phan Như Thảo - vợ thứ 4 của đại gia Đức An, chia sẻ vừa tậu biệt thự mới tên là Villa Bồ Câu 2. Căn biệt thự được xây dựng tất cả đều bằng gỗ và nắm kế bên Villa Bồ Câu 1.

Căn nhà bằng gỗ mới hoàn thiện của đại gia Đức An và người mẫu Phan Như Thảo

Villa Bồ Câu 2 rộng 8000m2, nằm trong một khu villa cao cấp ở Đà Lạt. Phan Như Thảo từng chia sẻ rằng vì chiều theo ý vợ nên Đức An đã xây dựng căn biệt thự này. Khi được hỏi thích căn nhà như thế nào, cô nói thích một nơi rộng rãi, không xây bằng xi măng, bao quanh là cỏ cây để có chỗ cho con chạy nhảy. Từ đó, đại gia Đức An đã lên ý tưởng xây dựng căn biệt thự đặc biệt này với các tiêu chí ấm áp khi trời lạnh, mát mẻ lúc vắng gió, sang trọng nhưng thân thiện với người ở.

Căn nhà được đại gia Đức An thực hiện dựa trên ý thích của vợ và đặt theo tên con gái

Đại gia Đức An cho xây khung nhà bằng sắt thay vì bê tông, lớp trong và ngoài ốp gỗ nhập khẩu. Ngoài ra, vì biết vợ luôn thích nhìn thấy người trong nhà nên anh cũng dùng kính là chủ yếu.

Đại gia Nguyễn Đức An không phải là cái tên quá xa lạ đối với những người quan tâm đến showbiz. Dù anh không hoạt động giải trí nhưng nhiều người biết đến Đức An là người đàn ông đào hoa và là chồng cũ của người mẫu Ngọc Thúy. Anh rời Việt Nam năm 12 tuổi nhưng do luôn tập luyện nên nói tiếng Việt khá tốt.

Phan Như Thảo là vợ thứ 4 của đại gia Đức An

Không ai biết rõ đại gia Đức An có tài sản như thế nào nhưng căn nhà anh từng sống ở Mỹ có giá lên đến cả triệu đô. Ngoài ra, trong vụ ly hôn với người mẫu Ngọc Thúy, đại gia Đức An vướng ồn ào tranh chấp khối tài sản 288 tỷ nhận được sự quan tâm của dư luận.

Theo kê khai tài sản thì đại gia Đức An sở hữu nhiều bất động sản có giá trị như 9 căn hộ cao cấp, 13 lô đất và biệt thự ở Phan Thiết, 3 lô đất ở Vũng Tàu,...

Cách nhau 26 tuổi nhưng Như Thảo khen ngợi ông xã là người tâm lý, chiều vợ

Sau ồn ào ly hôn vợ 3 là người mẫu Ngọc Thúy, đại gia Đức An kết hôn cùng người mẫu Phan Như Thảo. Cô từng lọt vào Top 10 "Hoa hậu thế giới người Việt 2007", Top 5 "Siêu mẫu Việt Nam 2007", Á hậu "Hoa hậu người Việt Hoàn cầu"...

Ở nhà, đại gia Đức An sẵn sàng vào bếp nấu nướng hay chăm con giúp vợ

Tuy nhiên, sau khi kết hôn với đại gia Đức An, Như Thảo lui về hậu trường, chăm sóc gia đình và kinh doanh riêng. Dù là vợ đại gia nhưng Phan Như Thảo cho biết, cô vẫn kinh doanh và độc lập về kinh tế. Hơn nữa, lấy chồng hơn tận 26 tuổi nhưng đại gia Đức An rất tâm lý, yêu thương vợ và con. Cuộc sống gia đình viên mãn, hạnh phúc khiến Phan Như Thảo vô cùng mãn nguyện và mặc kệ mọi lời dị nghị xung quanh.

