Cách BlackPink khiến fan Việt bỏ 10 triệu đồng mua vé ở sân Mỹ Đình

Sau đêm diễn tối 29/7, hình ảnh BlackPink thân thiện với khán giả, người hâm mộ xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Bốn cô gái liên tục giữ nhịp, tạo hiệu ứng, tương tác trên sân khấu đúng chất concert của idol Hàn, không dừng lại ở việc hát xong, thay trang phục rồi lại hát. Ảnh: FC BlackPink VN.

Cảnh Jennie đội nón lá, Rosé xách nón trên tay, lay người Lisa chụp tại sân khấu được chia sẻ mạnh. Nhiều người bình luận hài hước khung cảnh không khác gì ngoài đồng áng. Bốn thành viên hóa "thôn nữ miền Tây" khi sang Việt Nam. Ảnh: FC BlackPink VN.

Khoảnh khắc Jennie e ấp đậm chất thôn quê khiến nhiều người ngỏ lời "mời làm dâu miền Tây". Ảnh: FB Somewhere in Hanoi.

Khác với hình ảnh lạnh lùng xây dựng trên mạng xã hội, rapper được mệnh danh là "cây Chanel sống" hoàn toàn hết mình trên sân khấu. Đây là một trong những lý do giúp Jennie có đông fan nhất trong bốn thành viên BlackPink. Ảnh: Somewhere in Hanoi.

Màn dắt tay khiêu vũ của Lisa và Rosé trong lúc "thôn nữ miền Tây" hát tiếp tục viral trên mạng xã hội. Ảnh: Somewhere in Hanoi.

Hình ảnh Jennie thân thiện, luôn cười tươi trên sân khấu. Trong mọi khoảnh khắc chụp vội, rapper từng gây tranh cãi khi đóng phim gắn mác 19+ luôn giữ thái độ vui vẻ khi biểu diễn. Ảnh: K Love.

Trước giờ diễn đêm thứ hai, Jisoo đăng ảnh biểu diễn với nón lá lên trang cá nhân hơn 74,6 triệu người theo dõi. Jisoo là thành viên được fan "ưu ái" nhất trong đêm diễn tối 29/7, khi 30.000 khán giả hòa giọng phiên bản tự Việt hóa khi nữ ca sĩ thể hiện bản hit Flower. Ảnh: @sooyaaa__.

Rosé chiều lòng người hâm mộ khi đội hai phiên bản nón lá trên sân khấu và khi đăng ảnh lên trang cá nhân có gần 73 triệu follower. Ảnh: @rose_are_rosie.

Lisa phiên bản trên sân khấu và "Lisa Việt Nam" khi đăng ảnh thú cưng, gửi lời chào người hâm mộ bằng tiếng Việt. Trên mạng xã hội, người hâm mộ bình luận: "Xong chuyến này chuyển sang Việt Nam sống và flex vô tư". Ảnh: lalalalisa_m.

Sau đêm diễn ngày 29/7, cả bốn thành viên đều đăng ảnh đội nón lá lên trang cá nhân. Với nhiều người dù không phải fan, hành động tôn trọng văn hóa, khán giả khi sang Việt Nam biểu diễn của BlackPink được đánh giá cao. Việc để ý tiểu tiết của BlackPink là một trong những lý do khiến fan chi tiền triệu, với vé đắt nhất là 9,8 triệu đồng để gặp mặt thần tượng. Ảnh: jennierubyjane.

Bức ảnh đội nón lá, gương mặt đượm buồn của BlackPink trở thành meme (ảnh chế) mới trên mạng xã hội. Fan cho rằng biểu cảm của Jennie hoàn toàn phù hợp với các ca khúc bolero, trong ảnh là lời ca khúc Áo mới Cà Mau (nhạc sĩ Thanh Sơn). Ảnh: FC BlackPink VN.

Khoảnh khắc học nhanh vũ đạo See tình của Rosé, Lisa và Jisoo dưới sự thị phạm của cô giáo Jennie trên sân khấu tối 29/7 khiến fan hò hét không ngừng. Ảnh cắt từ clip.

Hình ảnh Jennie nhảy See tình khác xa những bức ảnh lạnh lùng của Jennie trên mạng xã hội. Việc chi số tiền lớn, có fan nhỏ tuổi thậm chí nói phải vay tiền, để xem BlackPink diễn là để chứng kiến khoảnh khắc không có trong MV đầu tư mạnh về tiền, đôi lúc được idol nháy mắt, tương tác cùng (nếu ngồi ở hàng ghế đầu hạng vé cao nhất). Ảnh cắt từ clip.

Lúc bước ra sân khấu, khoảnh khắc bốn cô gái nói tiếng Việt cũng viral. Trái với lời chào "Xin chào Việt Nam", "Các bạn có khỏe không", việc Rosé yêu cầu người hâm mộ "Các bạn hét lên đi" nhanh chóng tạo hiệu ứng chuỗi, làm sôi động đêm diễn sau nhiều giờ đồng hồ chờ đợi. Ảnh: FC BlackPink VN.

Sự thành công, danh tiếng của idol phụ thuộc vào nhiều yếu tố từ tài năng, sự đầu tư của công ty quản lý... Tuy nhiên, không thể phủ nhận việc để ý tiểu tiết, chiều fan khi sang Việt Nam là một trong những lý do làm fan mạnh tay chi tiền mua vé xem show, không ngại thức khuya, đứng chờ vài giờ đồng hồ tại sân bay để gặp thần tượng. Ảnh: FC BlackPink VN.

