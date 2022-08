Ca sĩ kiêm “danh hài TikTok” ôm vợ hot girl không rời tay

Cặp đôi thể hiện tình yêu ngọt ngào trên đường phố Hội An khiến nhiều người "ghen tỵ".

Không còn hoạt động âm nhạc nhiều như trước nhưng Đăng Khôi vẫn là ngôi sao sở hữu lượng fans đông đảo. Thời gian gần đây, vợ chồng Đăng Khôi "làm mưa làm gió" trên mạng xã hội TikTok với loạt clip đóng cặp siêu dễ thương. Nhiều người hâm mộ còn gọi vợ chồng anh là "danh hài TikTok" vì những clip tấu hài xem là cười "mệt nghỉ".

Vợ chồng Đăng Khôi - Thủy Anh du lịch tại Hội An

Mới đây vợ chồng nam ca sĩ đã có chuyến du lịch tới Hội An trong dịp hè này. Loạt ảnh "tình bể bình" của bộ đôi ngay khi vừa đăng tải đã nhận được "bão like" từ cộng đồng mạng vì quá đẹp và hạnh phúc. "Hẹn hò giữa Hội An mơ mộng. Yêu anh nhiều lắm Đăng Khôi", Thủy Anh hạnh phúc viết. Phía dưới bình luận, Đăng Khôi cũng nhanh chóng đáp lại tình cảm của bà xã bằng câu nói ngọt lịm tim: "Yêu cô gái đi hài đỏ, bỏ cả thế giới nhỏ để yêu anh".

Loạt ảnh "tình bể bình" của bộ đôi

Trong khung hình, Thủy Anh diện loạt váy dài thướt tha khoe dáng cùng nhan sắc tựa nàng thơ trên phố. Đăng Khôi trẻ trung trong set đồ áo phông quần jeans. Cả hai tình tứ trong loạt ảnh đẹp tựa cổ tích.

Một ngày làm nàng thơ ở Hội An xinh đẹp

Thủy Anh chia sẻ loạt hình cùng status: "Một ngày làm nàng thơ ở Hội An xinh đẹp". Ngay lập tức, ông xã Đăng Khôi hồi đáp: "Nàng thơ của riêng mình chồng thôi nha" khiến nhiều người "phát ghen" với độ ngọt ngào của cặp đôi.

Thủy Anh yêu kiều và duyên dáng

Chuyện tình gần 2 thập kỷ viên mãn của vợ chồng Đăng Khôi và Thủy Anh luôn nhận được sự ngưỡng mộ của khán giả. Đứng sau sự thành công của Đăng Khôi chính là hình ảnh của Thủy Anh. Cô là người kề vai sát cánh, ủng hộ ông xã hết mực trong mọi hoạt động từ nghệ thuật đến việc kinh doanh bất động sản. Đăng Khôi chia sẻ rằng anh biết ơn bà xã vì đã đồng hành cùng anh vượt qua biết bao nhiêu thử thách trong cuộc sống. Cả hai luôn đồng hành cùng nhau vun vén hạnh phúc gia đình và truyền cảm hứng về tình yêu và hạnh phúc đến nhiều người.

Bà xã hot girl của Đăng Khôi

Hiện vợ chồng Đăng Khôi đang sở hữu loạt bất động sản giá trị đắt đỏ kéo từ Sài Gòn đến Phú Quốc. Nổi bật nhất là căn biệt thự triệu đô nằm ở vùng đất đắc địa ở Sài Gòn và căn shop house xịn sò ở Phú Quốc. Nhìn thành công của vợ chồng Đăng Khôi - Thủy Anh, nhiều người tấm tắc: "Đúng là đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn".

