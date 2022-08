Trường Giang khiến "ngọc nữ làng hài" mắc bẫy lộ chuyện tình ái

Người đẹp Puka lỡ miệng tự khai chuyện tình cảm trên sóng truyền hình.

Trong tập 1 Nhanh Như Chớp mùa 4, Trường Giang tiếp tục khiến người chơi dễ rơi vào “bẫy” tự khai. Lần này, "nạn nhân" không ai khác chính là Puka.

Ở đội A, Puka cùng với Gin Tuấn Kiệt, Hoa hậu Khánh Vân hợp sức để tranh tài với đội B gồm Tăng Phúc, Trương Thảo Nhi, Lyly.

Puka cùng đội với Gin Tuấn Kiệt (bên trái)

Ở lượt chơi đầu tiên, Puka và Tăng Phúc đã xung phong “ra trận” trước. Đã quá quen với bộ câu hỏi không lẫn vào đâu được của chương trình, nhưng Puka vẫn phải thốt lên: “Trời ơi, tức quá!” khi gặp ngay câu hỏi “nửa Anh nửa Việt” đậm chất Nhanh Như Chớp. Khi Trường Giang đọc câu hỏi "Nụ vào sở thú, thấy chú nai vàng ngơ ngác, Nụ nên nói gì? (đố chữ)", Puka suy nghĩ một hồi với sự trợ giúp, cuối cùng đã đưa ra được đáp án chính xác "Nice to meet you" (Rất vui được gặp bạn). Đây cũng là lý do cô nàng yêu cầu ê-kíp chương trình hãy đưa ra câu hỏi tiếng Việt để đỡ "hack não".

Puka đau đầu vì những câu hỏi tưởng dễ mà khó

Không dừng lại ở đó, Puka còn bị “hạ gục” bởi câu hỏi: “Cây gì tặng cho người yêu là thích liền?”, cô nàng quê Đồng Tháp lại trả lời là “Cây si” nhưng đáp án là “Cây bồ kết” khiến cô nàng không phục: “Đã bồ là phải kết nhau rồi thì mới bồ!”. Nghe thấy thế, Trường Giang nhanh chóng đẩy thuyền: “Vậy con có kết Gin không?” làm cho Puka bị “hớ một vố” khi thừa nhận “Có!” vô cùng dõng dạc.

Puka bị mắc bẫy của Trường Giang khi công khai "kết Gin"

Không những vậy, cách xưng hô của Puka với Gin Tuấn Kiệt cũng bị khán giả nhanh chóng phát hiện ra. Khi kết thúc lượt chơi của mình, Gin về vị trí cùng với 2 đồng đội. Sau đó Puka đã lỡ miệng: “Em đã nói 10 câu là vượt qua cái dốc bên kia rồi”. Việc Puka bất ngờ xưng hô với Gin là “em” khiến fan càng có thêm cơ hội khẳng định mối quan hệ “tình trong như đã, mặt ngoài còn e” của cặp đôi. Nhiều fan cắt riêng phân đoạn này để đưa lên TikTok cùng nhiều bình luận: “Lộ hết rồi”, “Khi bạn giấu đầu nhưng vẫn lòi đuôi”…

Puka lỡ miệng xưng là "em" khi nói chuyện với Gin Tuấn Kiệt

Lần đầu tiên xuất hiện tại chương trình, Hoa hậu Khánh Vân đã may mắn “trúng tủ” ngay bộ câu hỏi liên quan đến thời trang. Điều này đã giúp Khánh Vân trả lời liên tiếp 5 câu hỏi. Chưa dừng lại ở đó, Khánh Vân còn xuất sắc hoàn thành tốt những câu tiếp theo, đưa nàng hậu lên tới bậc 9 - một trong những bậc cao nhất của chương trình. Nhưng câu hỏi: “Điền từ còn thiếu vào câu sau: Buồn ngủ gặp…”, đã làm nàng hậu lúng túng, không thể vượt qua giành lấy giải thưởng 20 triệu đồng trong sự tiếc nuối của mọi người. Câu trả lời chương trình đưa ra là "Buồn ngủ gặp chiếu manh". Nghe thấy vậy, Khánh Vân thú nhận: "Câu này em không biết thiệt".

Khánh Vân tiếc nuối khi suýt giành được 20 triệu đồng tiền thưởng

Đồng hành cùng người bạn thân Tăng Phúc, Trương Thảo Nhi cũng lần đầu tiên đến với Nhanh Như Chớp. Cô nàng đã có phần thi không thể lầy lội hơn khiến Tăng Phúc không muốn nhận người quen còn Trường Giang chỉ biết thốt lên rằng: “Quá mệt mỏi!”. Với câu hỏi: “Kể tên 1 chương trình truyền hình phát sóng không có tập?”, Trương Thảo Nhi đã phân tích vô cùng hài hước và đáp án cô đưa ra là: “Vô cực” làm cho cả phim trường chỉ biết câm nín. Khi được MC Trường Giang bật mí câu trả lời: “Thời sự, dự báo thời tiết”, giọng ca “Bốn chữ lắm” chỉ biết tâm phục khẩu phục, liên tục thả tim cho chương trình mang đến một trận cười vỡ bụng cho khán giả.

Trương Thảo Nhi lần đầu tiên đến với Nhanh Như Chớp

Hai đội chơi đã mang đến cho khán giả những phút giây thư giãn đầy bất ngờ và thú vị. Tập 2 của chương trình dự kiến lên sóng vào 21h Thứ Bảy ngày 13/8 trên kênh HTV7.

