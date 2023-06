Bùi Lan Hương công khai yêu đạo diễn trăm tỷ Dũng “khùng” sau 4 năm giấu kín

Sáng 20/6, Bùi Lan Hương đăng ảnh nghỉ dưỡng tại Nha Trang, Khánh Hòa cùng đạo diễn Nguyễn Quang Dũng (tên hay gọi là Dũng khùng) và xác nhận tình cảm, nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp, khán giả.

Bùi Lan Hương cho biết, cô và Nguyễn Quang Dũng hòa hợp từ tính cách đến suy nghĩ. Thời điểm dịch bệnh ba năm trước, cả hai trở thành chỗ dựa, cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn. Ca sĩ nói chuyện tình của mình có lúc bình lặng, khi thăng trầm, tuy nhiên sau cùng cả hai nhận ra không thể sống thiếu nhau, trân trọng và xây dựng cho tương lai.

Cặp đôi công khai tình cảm sau 4 năm giấu kín

Nhắc về bạn trai đạo diễn, ca sĩ 34 tuổi nói Quang Dũng là người tử tế, rộng lượng, dễ chịu. Mỗi ngày, cả hai thoải mái chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống, công việc nghệ thuật.

Trước đó, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng từng là giám đốc sáng tạo cho một MV của Bùi Lan Hương. Anh dành nhiều lời khen cho nữ nghệ sĩ vì là 1 người làm việc nghiêm túc, đúng hẹn, bám sát ý tưởng.

Loạt ảnh cả hai nghỉ dưỡng tại Nha Trang

Ca sĩ Bùi Lan Hương được biết đến qua cuộc thi “Sing My Song 2018”. Cô tốt nghiệp khoa Thính phòng/Opera tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sau đó được nhận học bổng của khoa Thanh nhạc và Biểu diễn Jazz tại trường Lasalle College of the Arts, Singapore. Hồi tháng 5/2022, cô gây chú ý khi vào vai Khánh Ly trong phim “Em và Trịnh”.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng (44 tuổi) nổi tiếng qua loạt phim điện ảnh. Nhiều phim của anh đạt doanh thu cao như Tháng năm rực rỡ - 85 tỷ đồng, Tiệc trăng máu - 175 tỷ đồng. Anh đang thực hiện dự án điện ảnh Đất rừng phương Nam, chuyển thể từ nguyên tác của nhà văn Đoàn Giỏi, có sự tham gia diễn xuất của nhiều diễn viên tên tuổi.

