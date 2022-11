Bức ảnh "gây sốt" của bạn gái Đoàn Văn Hậu khi đứng cạnh mẹ chồng tương lai

Doãn Hải My nhận được nhiều lời khen khi có cử chỉ tinh tế và tình cảm với mẹ của bạn trai.

Tối 13/11/2022, CLB bóng đá Hà Nội đoạt chức vô địch V-League 2022. Trong sự kiện quan trọng, các cầu thủ của Hà Nội FC đã đưa gia đình, bạn gái đến chung vui. Ngoài Đỗ Mỹ Linh - bà xã của Chủ tịch Đỗ Vinh Quang, trên sân Hàng Đẫy còn có sự xuất hiện của Doãn Hải My - bạn gái của cầu thủ Đoàn Văn Hậu.

ĐoànVăn Hậu bên gia đình và bạn gái rạng rỡ trên sân bóng

Người đẹp diện áo phông trắng ton-sur-ton với Đoàn Văn Hậu, trang đểm nhẹ nhàng, thả tóc đơn giản nhưng vẫn được fan khen hết lời. Trong thời gian bạn trai bận ký tặng, chụp hình cùng fan, Doãn Hải My luôn ở cạnh bố mẹ anh, trò chuyện vui vẻ và chăm sóc từng li từng tí. Cô cũng là người chụp ảnh cho gia đình bạn trai.

Doãn Hải My chăm sóc bố mẹ Đoàn Văn Hậu trong lúc bạn trai bận rộn ký tặng, chụp ảnh cùng fan

Cô nhận được nhiều lời khen ngợi bởi những cử chỉ tinh tế và tình cảm

Khi phát hiện có ống kính máy quay, người đẹp ngại ngùng né tránh. Trong một khoảnh khắc khi thấy mẹ Văn Hậu đi chậm phía sau, cô đã đừng lại chờ để đi cùng: "My tinh tế thật, đứng lại chờ bác gái", "Cách em ấy dừng lại đợi mẹ Văn Hậu thấy đáng yêu quá", "My cứ bên cạnh bác suốt", "My hơi ngại khi thấy ống kính nhưng lễ phép, thân thiện quá"...

Hải My và Văn Hậu thường xuyên chia sẻ hình ảnh tình cảm lên mạng xã hội

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu công khai chuyện tình cảm vào tháng 8, kể từ đó cặp đôi liên tục xuất hiện bên nhau trong các sự kiện giải trí hay đời thường. Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh YouTube My Celeb Đoàn Văn Hậu tiết lộ là người chủ động theo đuổi.

Lần hiếm hoi nói về bạn gái xinh đẹp, cầu thủ quê Thái Bình dành lời khen ngợi Hải My là người gần gũi, đảm đang: “Mẫu người mà tôi tìm kiếm giống với bạn đó, là những người rất tử tế. Bạn ấy hiểu về cuộc sống, con người và cuộc sống bóng đá của tôi. Những khi tôi đi xa thì bạn ấy cũng hiểu. Hay những lúc tôi gặp áp lực nhất, bạn ấy có thể chia sẻ với tôi. Bạn ấy là một người thành phố, nhưng khi về quê, tôi cảm giác bạn ấy giống như một cô gái ở quê vậy. Tất cả mọi việc nhà bạn ấy đều làm được hết. Kể cả khi về nhà tôi, ở quê có cỗ, rất nhiều bát đĩa, bạn ấy cũng xắn tay vào rửa bát, để mọi người không phải lo gì. Tôi cảm thấy rất trân trọng những điều như thế".

