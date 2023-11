Bộ ảnh cưới đầu tiên của Diễm My 9x: Được chụp tại Úc, concept giản dị

Bộ ảnh cưới của bộ đôi được chụp ở Melbourne (Úc) - nơi chất chứa rất nhiều kỷ niệm đẹp và chứng kiến nhiều giai đoạn quan trọng trong chặng đường yêu đương của Diễm My cùng chồng sắp cư. Có thể thấy, những khung ảnh dù đơn giản nhưng cũng đủ để lột tả trọn vẹn sự hạnh phúc của Diễm My 9x và ông xã.

Không cầu kỳ hay lộng lẫy, trong bộ ảnh cưới này, Diễm My 9x cũng lựa chọn cho mình những thiết kế đơn giản nhưng vẫn tinh tế.

Qua đó, nữ diễn viên đã khoe trọn nhan sắc rạng rỡ và vẻ hạnh phúc hiện hữu trên gương mặt. Bên cạnh đó, doanh nhân Vinh Nguyễn cũng gây ấn tượng với ngoại hình điển trai khi khoác trên mình những bộ trang phục thanh lịch. Khi đứng cạnh nhau, cả hai được nhận xét trông rất xứng đôi vừa lứa.

Diễm My cho biết đây là một bộ ảnh rất ý nghĩa. Bộ ảnh cưới này của Diễm My 9X và Vinh Nguyễn do một người bạn thân của cả hai là nhiếp ảnh gia Thiên Minh thực hiện. Đây cũng chính là món quà cưới đầu tiên Thiên Minh dành tặng cho cặp đôi và cho tình yêu của cả hai. Với Diễm My, cô vô cùng trân quý món quà từ người bạn đặc biệt này.

Cả 3 đều là những người bạn rất thân thiết nên những khoảnh khắc được chụp lại đều lột tả cảm xúc của Diễm My và Vinh Nguyễn một cách chân thực nhất và không hề gượng gạo. Đây cũng chính là lý do nữ diễn viên quyết định tung bộ ảnh cưới này đầu tiên.

Diễm My trong bộ ảnh cưới đầu tiên.

Diễm My 9x và Vinh Nguyễn lần đầu gặp gỡ vào năm 2016 khi cùng tham dự liên hoan phim tại Úc. Từ đó, cả hai dần cảm mến nhau và quyết định tiến đến mối quan hệ yêu đương. Thời gian trước đây, Vinh Nguyễn sống ở Úc nên cặp đôi phải chấp nhận yêu xa. Dù từng có thời gian rạn nứt, song Diễm My 9x cùng Vinh Nguyễn vẫn quyết định hàn gắn và hạnh phúc cho đến hiện tại.

Cho đến cuối năm 2022, Diễm My 9x gây bất ngờ khi hé lộ hình ảnh được bạn trai cầu hôn ngay trên khinh khí cầu kèm chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Với màn cầu hôn đặc biệt này, nữ diễn viên cũng hạnh phúc chia sẻ: "Khi chúng ta ở độ cao 3000 ft, anh đã khiến em tỏa sáng như một chiếc nhẫn cầu hôn".

Vừa qua, Diễm My cũng đã nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng với đoạn tin nhắn mời cưới vô cùng có tâm và tinh tế. Theo đó, dù chỉ mời cưới thông qua một đoạn tin nhắn, song nữ diễn viên vẫn thể hiện được sự trân trọng dành cho vị khách được cô mời đến ngày trọng đại của mình.

Thông tin về đám cưới sắp đến của Diễm My 9x cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

