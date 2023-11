Sắp cưới bạn trai doanh nhân, Diễm My 9x ăn gì để giữ vòng eo 'con kiến'?

Diễm My 9X dành gần một năm chuẩn bị cho ngày trọng đại, sau khi được bạn trai doanh nhân cầu hôn hồi tháng 12/2022. Cả hai cho biết đều mong đám cưới thật trọn vẹn, chỉn chu nên không muốn vội vàng. Bạn đời của cô tên Vinh Nguyễn, là doanh nhân trong lĩnh vực nhà hàng. Anh từng có nhiều năm du học và làm việc tại Australia, trước khi về Việt Nam tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Gần một năm qua, Diễm My 9X dành nhiều thời gian học thêm các kỹ năng về nữ công gia chánh, sẵn sàng làm vợ, làm mẹ.

Diễm My 9x nổi tiếng là nữ diễn viên xinh đẹp của làng giải trí Việt. Ở tuổi ngoài 30, cô vẫn giữ được sắc vóc ấn tượng như thể bị thời gian bỏ quên. Đặc biệt, vòng eo con kiến của cô là niềm mơ ước của nhiều chị em phái đẹp.

Chia sẻ bí quyết để có được vóc dáng cân đối và đặc biệt là vòng eo con kiến, mỹ nhân sinh năm 1990 cho biết cô hạn chế ăn các loại tinh bột dễ làm tăng cân như cơm, bánh mì... Thay vào đó, người đẹp kết thân với các loại tinh bột tốt như khoai lang, yến mạch...

Cụ thể, cô chia sẻ: "Công việc bận rộn ngày đêm nên bữa ăn cực kỳ quan trọng với My. My hầu như không bỏ bữa để giảm cân vì như thế mình sẽ không có đủ năng lượng để làm việc một ngày dài.Thay vào đó sẽ là bữa ăn healthy có đầy đủ chất dinh dưỡng. Có những thời điểm My hạn chế đồ ăn có đường, còn tinh bột sẽ chọn những loại có lợi như yến mạch, quinoa, khoai lang... Bữa ăn healthy không những đủ chất cung cấp năng lượng, cân bằng cơ thể mà còn giúp cải thiện làn da nữa đó". Diễm My 9x kết thân với bơ, cô áp dụng loại quả này trong thực đơn giữ dáng của mình. Ảnh: Diễm My 9x

Không chỉ yêu thích các loại tinh bột tốt, Diễm My 9x còn kết thân với bơ - đây là loại quả tốt cho da lẫn dáng, được cô bổ sung vào bữa ăn hàng ngày. Và tất nhiên không thể thiếu rau xanh cùng nhiều loại trái cây và thực phẩm giàu dinh dưỡng khác giúp thực đơn của cô trở nên đa dạng hơn. Diễm My 9x đặc biệt mê món salad.

Khẩu phần ăn của người đẹp luôn đề cao tiêu chí healthy. Ảnh: Diễm My 9x

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]