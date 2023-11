1 tháng trước lễ cưới, Diễm My nói gì về nghi vấn "có tin vui"?

Những tháng cuối năm 2023, showbiz Việt chứng kiến những đám cưới rộn ràng. Sau tiệc cưới của cặp đôi Puka – Gin Tuấn Kiệt vừa qua, vào tháng 12 tới đây, Diễm My 9X cũng sẽ lên xe hoa với bạn trai Việt kiều.

Diễm My 9X và bạn trai đang rục rịch chuẩn bị cho đám cưới vào tháng 12

Mới đây trong tối ngày 3/11, Diễm My bất ngờ đăng tải một clip ngắn ghi lại quá trình phát triển của một thai nhi trong bụng mẹ. Điều này ngay lập tức thu hút chú ý của người hâm mộ. Không ít fan phỏng đoán đây là động thái ngầm của nữ diễn viên muốn thông báo tin vui với người hâm mộ trước thềm đám cưới.

Diễm My bất ngờ đăng clip về quá trình phát triển của một em bé trong bụng mẹ khiến dân tình xôn xao

Liên hệ với Diễm My, người đẹp thẳng thắn khi nói về tin đồn bầu bí: "Hiện tại My chưa có tin vui này. Clip chia sẻ trên story chỉ là một video My thấy trên mạng và xúc động nên đã đăng tải lại. Thực ra trọn vẹn clip nói về quá trình của một đời người từ khi sinh ra tới khi mất đi. Vì clip dài nên khi đăng đã bị bỏ bớt phần sau, khiến mọi người chưa cảm nhận hết được". Diễm My chia sẻ thêm, vào sáng ngày đăng story này, cô vẫn còn chạy bộ rất thoải mái.

Nữ diễn viên cũng tiết lộ với chúng tôi vào đầu tháng 12, cô sẽ "bật mí" nhiều hơn về kế hoạch tổ chức đám cưới. Hiện tại, mọi thứ vẫn đang trong quá trình chuẩn bị nên Diễm My xin phép được giữ kín. Ngôi sao 9X còn hé lộ khi "có tin vui", cô nhất định sẽ chia sẻ với người hâm mộ.

Những ngày qua, Diễm My chỉ chủ yếu chia sẻ hình ảnh đi dự sự kiện ra mắt phim điện ảnh Người vợ cuối cùng của Kaity Nguyễn, Thuận Nguyễn cũng như việc tham gia vào bữa tiệc Halloween.

Nữ diễn viên chọn áo dài dáng thụng khi dự sự kiện ra mắt phim "Người vợ cuối cùng" vào cuối tháng 10 vừa qua

Khi tham gia tiệc Halloween, Diễm My vẫn diện trang phục xuyên thấu gợi cảm.

Tháng 10, người đẹp tung bộ ảnh sexy khoe eo thon, ngực đầy

Chồng tương lai của Diễm My tên Vinh Nguyễn, là một doanh nhân tài năng, có xuất thân gia thế "khủng". Anh từng theo học tại một Đại học Công nghệ ở Úc. Hai người gặp nhau vào năm 2015 khi Diễm My đi quảng bá cho bộ phim Găng tay đỏ, đến năm 2018 mới chính thức công khai chuyện tình cảm. Dù trải qua quãng thời gian tan – hợp nhưng cặp đôi đã cùng nhau vun đắp hạnh phúc tới hiện tại. Diễm My nhận được sự ủng hộ lớn từ bạn trai và gia đình của Vinh Nguyễn trên con đường sự nghiệp. Sau 2 năm đầu yêu xa, Vinh Nguyễn quyết định về Việt Nam để phát triển sự nghiệp. Từ đó, hai người có nhiều thời gian bên nhau hơn.

Diễm My và Vinh Nguyễn đồng điệu trong phong cách thời trang trẻ trung và sở thích đi du lịch. Trong một lần chia sẻ với báo giới, nữ diễn viên tiết lộ sự ngọt ngào của bạn trai giúp cô dung hòa được tính cách “hơi đàn ông” của mình. Không chỉ tháp tùng bạn gái trong một số sự kiện, nam doanh nhân còn đồng hành với Diễm My trong hoạt động thể dục thể thao chạy bộ.

Thời gian dịch Covid-19, Diễm My có thời gian ở lại bên nhà của bạn trai, sau khi mẹ cô qua đời. Gia đình Vinh Nguyễn đối xử với cô như con cái trong nhà. Từ đây nữ diễn viên cảm nhận được tình yêu thương từ gia đình bạn trai đầm ấm, giúp cô vơi đi nỗi buồn.

Ngày 25/12 năm ngoái, Vinh Nguyễn đã cầu hôn Diễm My khi cả hai cùng đi du lịch. Nữ diễn viên hạnh phúc chia sẻ bức hình chụp trên khinh khí cầu ở Melbourne, Australia khi được bạn trai cầu hôn.

Hiện tại cặp đôi rục rịch chuẩn bị cho đám cưới vào tháng 12 năm nay. Công tác chụp hình cưới, lên ý tưởng thiệp cưới và địa điểm tổ chức đang được lên kế hoạch sẵn sàng.

