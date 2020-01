Bị đồn yêu cầu thủ Đức Huy, á hậu giàu có, tậu xe 6 tỷ liền nói điều bất ngờ

Chủ Nhật, ngày 12/01/2020 16:33 PM (GMT+7)

Người đẹp này cũng chính thức lên tiếng về những thắc mắc của người hâm mộ.

Mới đây, cộng đồng mạng lại xôn xao khi một cặp trai tài gái sắc liên tục được ghép đôi và ví như cặp Thủy Tiên - Công Vinh thứ hai của showbiz Việt.

Đó là cầu thủ Đức Huy - người được cư dân mạng gọi bằng biệt danh "hoàng tử", cùng Á hậu Huyền My - cô gái từng được báo Trung Quốc ca ngợi là "mỹ nhân quốc bảo Việt Nam".

Huyền My trả lời fan về chuyện tình cảm với Đức Huy

Huyền My và Đức Huy thân thiết ngoài đời thường, có nhiều tấm hình chụp chung. Mới đây, trong lần trả lời người hâm mộ trên trang cá nhân, người đẹp không ngần ngại lên tiếng khi nhận được câu hỏi ghép đôi với Đức Huy.

Khi một người hâm mộ hỏi về chuyện tình cảm của Huyền My và Đức Huy, nàng Á hậu cho hay: "Không được đâu, thế thì chí choé suốt ngày mất. Nhưng được cái Huy rất chiều và nghe chị kể lể. Nói chung chị rất quý Huy".

Mặc dù vậy, cư dân mạng vẫn tích cực "đẩy thuyền" cho cặp đôi này. Nhiều bình luận thích thú với bức ảnh Đức Huy đèo Huyền My bằng xe máy, cùng mặc áo phông trắng.

Đẹp đôi thế này, bảo sao dân tình không tích cực "đẩy thuyền" cho cặp Huyền My - Đức Huy

Cả hai rất thân thiết ngoài đời thường

Á hậu tiết lộ, hiện cô không có người yêu và đang tận hưởng cuộc sống độc thân. Không ít fan tiếc nuối khi người đẹp sớm phủ nhận chuyện tình cảm. Huyền My viết: "Độc thân vui mà, độc thân muôn năm".

Ở tuổi 24, Huyền My có trong tay khối tài sản lớn từ tiền tích góp bởi công việc làm người mẫu, đóng quảng cáo. Với vóc dáng gợi cảm, nàng Á hậu thường xuyên được các nhãn hàng săn tìm, mời làm đại diện. Vào dịp 8/3 năm ngoái, cô nàng mua xe hơi 6 tỷ đồng để tặng bản thân.

Huyền My khẳng định đang độc thân

Được coi là một trong những nàng Á hậu độc thân, giàu có nhưng Huyền My rất kín tiếng trong chuyện tình cảm, dù không ít lần cô bị gọi tên về tin đồn tình ái. Huyền My cho hay, cô từng trải qua 2 mối tình và mong muốn lập gia đình trước năm 30 tuổi. Trong lần trả lời thắc mắc của người hâm mộ, cô đưa ra lời khuyên khi một fan tâm sự sợ yêu vì từng bị phản bội. Huyền My khuyên người bạn này: "Dần dần em sẽ thấy trong tình cảm, nhiều chuyện còn đáng sợ hơn bị cắm sừng. Nhưng không sao, rồi sẽ có người làm con tim em vui trở lại".

