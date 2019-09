Huyền My vừa đăng ảnh bikini khoe dáng đã phải lên tiếng giải thích

Thứ Tư, ngày 11/09/2019 00:55 AM (GMT+7)

Nàng Á hậu xinh đẹp phải lên tiếng giải thích khi đăng tấm hình gợi cảm ở Hawaii.

Mới đây Á hậu Huyền My chia sẻ tấm hình ở chuyến nghỉ dưỡng tại Hawaii. Trong ảnh, Huyền My diện bikini nhỏ xíu, khoe vóc dáng gợi cảm không chút mỡ thừa.

Huyền My khoe ảnh bikini nhỏ xíu, vóc dáng sexy

Khá lâu Huyền My mới chia sẻ một tấm hình bikini sexy đến thế. Dịp nghỉ lễ 2/9 vừa qua, cô nàng cũng đăng ảnh đi du lịch nhưng vẫn rất kín đáo, chủ yếu là trang phục kết hợp short ngắn hoặc váy. Chính vì vậy tấm hình bikini đã nhanh chóng thu hút quan tâm của cộng đồng mạng. Bức ảnh đạt lượng like (thích) cao vượt trội so với các bức hình khác trên trang cá nhân của Huyền My. Chỉ sau vài tiếng đồng hồ đã thu hút hơn 5.000 lượt like cùng nhiều lời khen ngợi "xuất sắc", "dáng đứng đẹp"...

Khi một người bạn nhận xét: "Gầy thích quá đi em ơi", Huyền My đã lên tiếng đính chính: "Ảnh lâu rồi chị ơi". Một người chị thân thiết khác cùng chung cảm nhận: "Đẹp không góc chết", người bạn khác cảm thán: "Nuột nà quá"... Nhưng ngay lập tức Huyền My trả lời, khẳng định đây là tấm hình cũ cách đây 3 năm.

Một người bạn khác nhanh chóng nhận ra đây là tấm hình cũ và nhắc: "Hồi còn gầy", khiến người đẹp tự nhận: "1 phút ăn mày quá khứ bắt đầu".

Dẫu vậy bạn bè và cư dân mạng đều chung nhận xét vóc dáng của Huyền My rất nuột nà: "Hiện nay so với 3 năm trước cũng đâu khác gì, vẫn đẹp và thon thả".

Hình ảnh gần đây của Huyền My

Thời gian này, Huyền My tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Người đẹp xây dựng hình tượng gần gũi. Gần dịp Trung thu, Huyền My tới thăm và tặng quà cho các em nhỏ ở bệnh viện Nhi Trung Ương. Rất chú trọng tới trang phục mỗi lần xuất hiện nên nàng Á hậu chưa từng khiến fan phải thất vọng điều gì. Khi dự sự kiện, Huyền My chọn váy áo gợi cảm nhưng sang trọng. Khi đi từ thiện, người đẹp thường mặc áo phông kết hợp jeans.

Huyền My tới thăm và trao quà cho các em nhỏ ở Viện Nhi Trung Ương

Xinh đẹp gợi cảm nhưng Huyền My vẫn chưa lên tiếng về chuyện tình cảm khiến fan thắc mắc. Dù vướng những tin đồn hẹn hò, người đẹp thường giữ im lặng hoặc để thời gian trả lời.