“Bé An” Đất Phương Nam lên chức giám đốc sau khi bị chê "hết thời mới đi làm cò đất"

Thứ Sáu, ngày 05/11/2021 12:02 PM (GMT+7)

Sau nhiều lần kinh doanh thua lỗ, Hùng Thuận trở lại mạnh mẽ, thành lập văn phòng công ty bất động sản.

Mới đây, Hùng Thuận chính thức khai trương văn phòng công ty nhà đất mang tên mình tại quận 11, TP.HCM. Theo nam diễn viên, đây là thành quả của anh sau nhiều năm quyết tâm theo đuổi công việc “cò đất”. Trước đó, anh nhiều lần gặp sóng gió vì kinh doanh nhà hàng thua lỗ, bán quán ốc, bán hàng online... cũng không mấy khả quan.

Trong ngày lên chức giám đốc, “bé An” Đất Phương Nam diện vest bảnh bao, chỉn chu đón tiếp bạn bè thân thiết, đối tác, và nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp như NSƯT Mỹ Uyên, đạo diễn Chánh Trực, diễn viên Thanh Bình, Hoà Hiệp, Bá Thắng, vợ chồng Hồ Bích Trâm, vợ chồng diễn viên Phương Hằng - Anh Tâm, ….

Hùng Thuận bảnh bao trong ngày lên chức giám đốc

Nhiều nghệ sĩ đến chúc mừng "bé An" Đất Phương Nam

Trước đây, Hùng Thuận phải đóng cửa 2 nhà hàng do thiếu kinh nghiệm thương trường, khó khăn vì dịch bệnh. Cuộc sống của anh trở nên bấp bênh, phải ở nhà thuê và làm nhiều công việc khác nhau để có thu nhập. Sau đó, nhờ một người bạn se duyên, Hùng Thuận thử sức làm dịch vụ môi giới bất động sản. Khi đó, nam diễn viên chỉ nghĩ rằng mình làm cho vui, do thấy công việc cần khả năng ăn nói tương tự như nghề diễn viên, nhưng không ngờ sau một thời gian “thử việc”, từ chỗ còn bỡ ngỡ anh dần trở nên yêu thích công việc này. “Càng dấn thân tôi lại càng thấy có nhiều thứ hay ho để mình học hỏi, phát triển. Sau một thời gian, tôi quyết định ra làm riêng để bắt đầu sự nghiệp cho mình. Dù năm 2021 vẫn còn khó khăn do dịch, thị trường bất động sản im ắng, nhưng tôi vẫn quyết tâm theo đuổi để mình đón đầu khó khăn. Càng khó thì càng phải cố gắng”, Hùng Thuận trải lòng.

Nam diễn viên cho biết, anh kết hợp cùng một cộng sự thân thiết cùng nhau làm tất cả: từ khâu chuẩn bị, set up, lên kịch bản, xây dựng hình ảnh, livestream, chạy quảng cáo cho đến tìm kiếm các bất động sản hấp dẫn để giới thiệu cho mọi người. “Khi mình livestream bán nhà, bán đất, có những người họ không có nhu cầu mua nhưng vẫn thích xem, nên lượt view cũng rất tích cực. Đó là một niềm vui cho mình khi là một diễn viên chuyển sang nghề môi giới và buôn bán bất động sản. Bản thân mình là nghệ sĩ nên cũng có thuận lợi, mức độ lan truyền nhiều hơn những người khác. Nhưng tôi sẽ không vịn mãi vào cái danh nghệ sĩ của mình mà đã quyết tâm sẽ khiến mọi người biết được Hùng Thuận rất nghiêm túc trong kinh doanh. Mọi thông tin tôi đưa ra đều chính xác, rõ ràng, không có sự mập mờ. Có lẽ cũng nhờ vậy mà được Tổ thương”, Hùng Thuận cho biết.

Sau nhiều lần kinh doanh thất bại, Hùng Thuận gắn bó với công việc môi giới nhà đất

Ngoài khán giả yêu thương, ủng hộ, Hùng Thuận cũng nhiều lần nhận những lời chê bai. “Ví dụ như có người hay nói “hết thời mới đi làm cò đất”, hoặc họ nghĩ vì mình là nghệ sĩ nên mình sẽ lấy mác diễn viên để bán giá đắt. Lúc đó tôi chỉ im lặng, không gân cổ cãi làm gì, chỉ biết cố gắng để cho ra kết quả và chứng minh cho mọi người thấy con đường mình chọn là đúng”, Hùng Thuận trả lòng.

Cũng theo “bé An” Đất Phương Nam, mọi người nghĩ làm môi giới bất động sản là sang chảnh lắm, chỉ cần diện đồ đẹp, ra cà phê ngồi, gặp gỡ khách hàng, nhàn rỗi post ảnh Facebook là xong. Tuy nhiên, Hùng Thuận khẳng định đây là một công việc rất cực nhọc và đòi hỏi tính nhẫn nại. “Bạn phải gạt đi cái tôi của mình. Lúc đầu tôi cũng đấu tranh tư tưởng dữ lắm, tự hỏi không biết mình chuyển sang nghề này có ảnh hưởng hình ảnh gì không. Rồi sau đó tôi thấy do mình cả nghĩ thôi. Nghề nào cũng là nghề, miễn là mình lương thiện và cố gắng”, anh nói.

Khi được hỏi về dự định với phim ảnh, Hùng Thuận cho biết anh vẫn còn tình yêu với công việc diễn xuất, nhưng tạm thời anh hạn chế nhận lời do việc đi phim mất quá nhiều thời gian. Hùng Thuận sẽ đợi cho đến khi công ty hoạt động ổn định, mọi thứ vào guồng, các nhân viên có đầy đủ kinh nghiệm. Khi đó có lẽ anh sẽ cân bằng được giữa hai công việc hơn.

Cuộc sống của anh cũng khởi sắc hơn nhờ nghề "cò đất"

Nhân dịp khai trương công ty, nhiều người hỏi vui là bây giờ anh thích được gọi là “đại gia” hay là “cò đất”, Hùng Thuận chân thành chia sẻ: “Gọi tôi là “cò đất” tôi cũng rất vui. Tôi chưa là đại gia gì hết, nên đương nhiên là không dám nhận danh xưng đó, còn lại thì mọi người gọi là gì cũng được, với tôi thì điều quan trọng nhất vẫn là có một công việc tốt và tạo ra được giá trị cho riêng mình. Trong công ty tôi cũng không phân chức vụ, mọi người đều là một tập thể phối hợp ăn ý để cùng nhau tạo nên những thành quả mà mình cảm thấy tự hào”.

Nhiều ngày chuẩn bị cho văn phòng mới, Hùng Thuận lộ rõ gương mặt thiếu ngủ và mệt mỏi. Song anh vẫn cố gắng vui vẻ cho ngày khai trương được diễn ra trọn vẹn. Diễn viên Thanh Bình cho hay, anh theo dõi con đường đi đầy chông gai của Hùng Thuận nên vui mừng khi nam diễn viên có bước tiến mới trong lĩnh vực bất động sản.

Hùng Thuận lúc đóng phim "Đất Phương Nam"

“Đất Phương Nam” là bộ phim truyền hình nổi tiếng được phát sóng vào năm 1997. Hùng Thuận trong vai “bé An” để lại nhiều ấn tượng và được khán giả yêu mến. Sau 20 năm, vai diễn "bé An" vẫn gắn liền với tên tuổi của nam diễn viên, nhưng thời gian càng dài, cái tên Hùng Thuận lại trở nên nhạt nhoà dần trong tâm trí khán giả. Vì vậy, dấu ấn của “Đất Phương Nam” vô tình trở thành bức tường án ngữ sự nghiệp của anh.

Nguồn: http://danviet.vn/be-an-dat-phuong-nam-len-chuc-giam-doc-sau-khi-bi-che-het-thoi-moi-di-lam-co-d...Nguồn: http://danviet.vn/be-an-dat-phuong-nam-len-chuc-giam-doc-sau-khi-bi-che-het-thoi-moi-di-lam-co-dat-50202151112022310.htm