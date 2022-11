7 diễn viên, người mẫu bị bắt với cáo buộc quảng bá trang cờ bạc, cá độ bóng đá

Hiện tại sự việc đang nhận được quan tâm của dư luận.

Trang HK01 đưa tin 7 người đẹp bị bắt vì liên quan đến trang web đánh bạc trực tuyến thu hút sự chú ý của dư luận. Cụ thể từ ngày 21-27/11, cảnh sát đã phát động chiến dịch chống cờ bạc bất hợp pháp trên các nền tảng mạng xã hội và bắt giữ 7 cô gái từ độ tuổi 20-30.

Bối Y Lâm

Họ là những KOL lợi dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để đăng bài, kêu gọi cộng đồng mạng tham gia. Cảnh sát đã thu giữ 7 điện thoại di động, 1 máy tính bảng, 1 máy tính xách tay và khoảng 186.000 NDT (hơn 600 triệu đồng) nghi ngờ là tiền cá độ bóng đá.

Hiện những người bị bắt đã được tại ngoại chờ ngày ra tòa nhưng phải cam kết trình diện cảnh sát vào giữa tháng 12. Nếu bị kết án, họ đối diện với nguy cơ ngồi tù 7 năm và phạt 5 triệu HKD (gần 16 tỷ đồng) cho tội danh cổ xúy đánh bạc bất hợp pháp.

Cô được gọi với biệt danh "Nữ thần gợi cảm"

Trong số những cô gái bị bắt đáng chú ý nhất là Bối Y Lâm. Cô nổi tiếng là vũ công múa cột sau đó lấn sân sang mẫu ảnh, diễn xuất trong một số phim như Natural Born Lovers, Delete My Love, To Love or Not to Love, All the Crows in the World... Nổi tiếng với những hình ảnh táo bạo, quyến rũ trên mạng xã hội, cô nàng được gọi với biệt danh “Nữ thần gợi cảm”.

