4 "Vua Kungfu" đình đám: Người ngoại tình, chối bỏ con rơi, người ngồi xe lăn vì bệnh tật

Thành Long

Thành Long có cả gia tài phim ảnh khổng lồ với những tác phẩm kinh điển. Nam diễn viên là sư đệ của Hồng Kim Bảo.

Thành Long tấn công và khẳng định vị thế ngôi sao phim ảnh Hong Kong với cơn bão hài kungfu kinh điển như: Drunken Master (1978), The Fearless Hyena (1979), Half a Loaf of Kung Fu (1980) và The Young Master (1980). Đến năm 1995, nam tài tử thành danh tại kinh đô điện ảnh thế giới với thành công vang dội của Rumble in the Bronx, thu về gấp 10 lần kinh phí.

Hiện tại, Thành Long sở hữu hơn 10 căn nhà trên thế giới, hàng chục siêu xe, phi cơ 32 triệu USD và bộ sưu tập đồ cổ có giá trị... Nam diễn viên thường xuyên những hoạt động thiện nguyện. Cách đây vài năm, Thành Long cũng từng tuyên bố sẽ tặng toàn bộ gia sản của mình để làm từ thiện.

Đời tư của Thành Long đầy rẫy những bê bối. Ông kết hôn với Lâm Phụng Kiều năm 1982, cả hai có với nhau một cậu con trai là Phùng Tổ Danh. Dù đã có gia đình nhưng Thành Long lại vướng phải rất nhiều những tin đồn ngoại tình, đáng kể nhất chính là lần cặp kè và có "con rơi" với hoa hậu Ngô Ỷ Lợi. Dù vậy, Thành Long đã nói rằng mình bị Ngô Ỷ Lợi lừa tình và từ chối nhận mặt con gái. Đến giờ, tài tử nổi tiếng và con gái vẫn chưa một lần gặp mặt.

Sau hơn 40 năm đóng phim, tài tử đã phải chịu không ít những chấn thương nghiêm trọng đã tác động không nhỏ đến sức khỏe của ông khi về già. Giờ đây, khi đã bước sang độ tuổi gần 70, sức khỏe Thành Long đã sa sút đi nhiều. Dường như chấn thương ở lưng tái phát khiến ông bị đau không thể đi thẳng. Hầu hết trong những lần xuất hiện khi tham gia sự kiện gần đây, nam tài tử để lộ nhiều dấu hiệu tuổi tác

Lý Liên Kiệt

Từng được được mệnh danh là "vua kungfu" ở Trung Quốc Lý Liên Kiệt nổi tiếng trong nhiều tác phẩm như: Hoắc Nguyên Giáp, Hoàng Phi Hồng, Phương Thế Ngọc... Thời còn trẻ, ông nhận được nhiều lời khen ngợi trong và ngoài nước vì vẻ đẹp trai và kỹ năng diễn xuất của mình.

Những chấn thương trong quá khứ khi đóng những cảnh quay hành động khiến Lý Liên Kiệt phải đối mặt với ốm đau lúc tuổi xế chiều, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng.

Tài tử kết hôn với Lợi Trí - Hoa hậu châu Á. Từ khi kết hôn, Lợi Trí rời showbiz chuyên tâm chăm sóc gia đình. Trên SMG Shanghai TV, Lý Liên Kiệt từng nói vợ sống khép kín, chỉ chăm lo cho chồng và con gái, không quan tâm tới trang sức, hàng hiệu.

Không còn hoạt động sôi nổi lĩnh vực phim ảnh, Lý Liên Kiệt dành nhiều thời gian cho gia đình. Anh thường cùng vợ - Lợi Trí - và hai con gái Jane, Jada du lịch. Tài tử dạy các con kiến thức võ thuật, trà đạo, nói với con kinh nghiệm sống, hướng dẫn họ làm từ thiện. Khi nhận được câu hỏi về kế hoạch quay lại với phim ảnh, nam diễn viên bày tỏ: "Mọi việc tùy duyên”.

Hồng Kim Bảo

Hồng Kim Bảo cũng là một nhân vật có tiếng tăm trong làng giải trí Hồng Kông. Trong số các anh hùng phim võ thuật Hoa ngữ, “đại ca béo” Hồng Kim Bảo có lẽ là nhân tố đặc biệt nhất. Với thân hình to nặng, Hồng Kim Bảo vẫn khiến khán giả phải thán phục với sự linh hoạt đến ngỡ ngàng, những động tác võ thuật cực đẹp mắt trên phim. Ông đã sở hữu nhiều giải thưởng danh giá, trong đó gồm cả Kim Tượng và Kim Mã.

Từ năm 2017, tình hình sức khỏe của nam diễn viên gạo cội tụt dốc vì tuổi già, bệnh tật và di chứng chấn thương do đóng nhiều cảnh phim hành động thời trẻ. Theo nhiều nguồn tin tiết lộ, Hồng Kim Bảo bị các bệnh liên quan đến tim mạch, tiểu đường, cơ thể béo phì khiến ông phải ngồi xe lăn trong một thời gian dài.

Về đời tư, sau hơn 20 năm hôn nhân của Hồng Kim Bảo và bà Cao Lệ Hồng vẫn luôn ân cần, dịu dàng với nhau. Nam nghệ sĩ biết ơn vợ khi luôn chăm sóc chu đáo cho chồng, con riêng, vun vén gia đình hòa thuận.

Lý Tiểu Long

Lý Tiểu Long là ngôi sao võ thuật nổi tiếng ở Trung Quốc và trên thế giới. Nam diễn viên đã dành cả cuộc đời nỗ lực để võ thuật Trung Hoa vươn ra thế giới, ông là niềm tự hào của người dân xứ Trung. Sau 50 năm kể từ khi Lý Tiểu Long qua đời ở tuổi 33, ông vẫn được xem là biểu tượng võ thuật của màn ảnh Hoa ngữ.

Chính ông là người đã đưa kungfu Trung Quốc ra thế giới. Cho tới bây giờ, vẫn còn nhiều giả thiết, đồn đoán xung quanh sự ra đi của huyền thoại võ thuật này.

Miêu Khả Tú và Đinh Bội là hai bóng hồng đình đám trong giới giải trí Hoa ngữ từng bước qua đời của Lý Tiểu Long. Nhiều năm qua, họ được nhắc đến với tư cách là người tình bí mật của nam diễn viên và là “kẻ thứ 3” xen vào hôn nhân của sao võ thuật.

Thế nhưng, đến khi 2 người đẹp bước sang ngưỡng tuổi xế chiều, câu chuyện tình ái giữa họ và biểu tượng màn bạc Trung Hoa mới được chính người trong cuộc tiết lộ.

