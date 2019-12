Sau thương vụ bom tấn, đại gia Masan không còn là tỷ phú USD

Thứ Tư, ngày 11/12/2019 18:00 PM (GMT+7)

Lý do ông Nguyễn Đăng Quang bị loại khỏi danh sách tỷ phú của Forbes có thể bắt nguồn từ việc giá cổ phiếu Masan giảm sâu trong thời gian gần đây.

Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang Sự kiện:

Theo công bố cập nhật của Forbes ngày 11/12, ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan (MSN) đã không còn là tỷ phú USD khi tổng tài sản chỉ còn 974,5 triệu USD. Số liệu này được cập nhật trực tiếp dựa trên sự thay đổi của giá cổ phiếu MSN trên sàn chứng khoán, chiếm phần lớn tài sản của ông Quang.

Tổng tài sản của ông Nguyễn Đăng Quang chỉ còn 974,5 triệu USD.

Trước đó vào tháng 3/2019, ông Nguyễn Đăng Quang đã được Forbes công nhận là tỷ phú với khối tài sản vào thời điểm đó lên tới 1,3 tỷ USD. So với thời điểm này, tài sản hiện nay của ông Quang đã giảm hơn 25%. Nguyên nhân chủ yếu được giới phân tích đánh giá là do đà lao dốc của cổ phiếu MSN gần đây. Đến cuối phiên giao dịch ngày 11/12, thị giá cổ phiếu MSN giữ ở mức 55.700 đồng, mất hơn 26% giá trị so với cách đây một tháng.

Đà giảm của Masan gần đây đến sau thông tin VinCommerce, VinEco và Masan Consumer Holding sẽ sáp nhập để thành lập Tập đoàn Hàng tiêu dùng - Bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Có thể giới đầu tư đã tỏ ra thận trọng với cổ phiếu Masan khi xem xét vấn đề lợi nhuận. Mảng bán lẻ của Vingroup đã lỗ hơn 5.100 tỷ đồng trong năm gần nhất, trong khi lợi nhuận hợp nhất của Masan năm 2018 chỉ hơn 6.200 tỷ đồng. Từ phiên ngày 3/12, khi hai bên công bố thương vụ, khối lượng giao dịch của cổ phiếu MSN đẩy lên vài triệu đơn vị, chủ yếu do lực bán áp đảo của nhà đầu tư nước ngoài.

Như vậy, tại lần cập nhật này của Forbes, Việt Nam chỉ còn sự hiện diện của 4 tỷ phú, bao gồm ông Phạm Nhật Vượng (7,7 tỷ USD), bà Nguyễn Thị Phương Thảo (2,7 tỷ USD), ông Trần Bá Dương (1,7 tỷ USD) và gia đình ông Hồ Hùng Anh (1,3 tỷ USD).

