Nữ tướng quyền lực sở hữu gần 4.000 tỷ đồng đứng sau ông chủ Masan

Thứ Ba, ngày 13/04/2021 14:32 PM (GMT+7)

Sở hữu khối tài sản 3.980 tỷ đồng, nắm quyền điều hành hàng loạt doanh nghiệp nhưng bà Nguyễn Hoàng Yến - vợ Chủ tịch Tập đoàn Masan lại khá kín tiếng.

Bóng hồng đứng sau ông chủ Masan

Mới đây, tạp chí Forbes (Mỹ) công bố danh sách tỷ phú thế giới năm 2021. Sau một năm vắng bóng, ông Nguyễn Đăng Quang (chủ tịch Tập đoàn Masan) trở lại danh sách tỷ phú USD của Forbes với khối tài sản là 1,2 tỷ USD.

Trong năm 2020, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (MSN) ghi nhận doanh thu 77.218 tỷ đồng, tăng cao gấp 2 lần so với mức 37.354 tỷ đồng trong năm 2019.

Trong thời gian vài tháng cuối 2020 và đầu 2021, cổ phiếu MSN của CTCP Tập đoàn Masan của ông Nguyễn Đăng Quang tăng gần gấp đôi, đạt đỉnh ở mức giá 96.000 đồng/cp (tại ngày 18/2/2021) so với hồi tháng 7/2020.

Tuy ông Nguyễn Đăng Quang ngồi ghế Chủ tịch HĐQT nhưng chỉ sở hữu 15 cổ phiếu Tập đoàn Masan. Trong khi đó, vợ ông là bà Nguyễn Hoàng Yến (SN 1963, nguyên quán ở Hà Nam và hiện đang sống tại TP. HCM) nắm giữ 42,4 triệu cổ phiếu tương đương 3,61% vốn điều lệ (tính đến ngày 31/12/2020). Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ năm 2020 của bà Yến giảm 0,02% so với năm 2019.

Tính theo giá trị giao dịch cổ phiếu MSN, tài sản của bà Hoàng Yến tại MSN khoảng 3.902 tỷ đồng (tại ngày 12/4/2021).

Ông Nguyễn Đăng Quang chỉ có 15 cổ phiếu còn vợ là bà Nguyễn Hoàng Yến sở hữu 42,4 triệu cổ phiếu Tập đoàn Masan.

Ngoài nắm giữ cổ phiếu của MSN, bà Yến còn nắm giữ 758.576 cổ phiếu tương đương 0,11% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer; MCK: MCH). Tính theo giá trị giao dịch cổ phiếu MSN, tài sản của bà Hoàng Yến tại MCH khoảng 78,6 tỷ đồng (theo thị giá ngày 12/4/2021).

Trong danh sách những người giàu nhất Việt Nam trên sàn chứng khoán tính đến thời điểm ngày 12/4/2021, bà Nguyễn Hoàng Yến hiện đứng ở vị trí thứ 30 với 3.980 tỷ đồng.

Tuy bà Yến chỉ đứng tên sở hữu cổ phần tại Tập đoàn Masan và Masan Consumer nhưng bà lại giữ ghế thành viên HĐQT trong phần lớn các công ty con, công ty liên kết của Masan Group. Cụ thể, bà hiện là thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Masan PQ, Masan Corporation, Masan Consumer, Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo, và Công ty Cổ phần Vinacafe Biên Hòa.

Bên cạnh đó, bà Yến còn nắm các chức danh quản lý tại các công ty khác như: Công ty TNHH Cát Trắng (vị trí Chủ tịch HĐTV và TGĐ); Công ty TNHH MTV Nam Ngư Phú Quốc (vị trí Chủ tịch công ty); Công ty TNHH Masan Long An (vị trí Chủ tịch công ty); Công ty TNHH MasanConsumerHoldings (vị trí Phó Tổng Giám đốc).

Nữ tướng kín tiếng đầy quyền lực

Trước khi "chinh chiến" cùng chồng trong lĩnh vực kinh doanh, nữ tướng của Tập đoàn Masan tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, chuyên ngành tiếng Nga và từng có 3 năm làm Giáo viên trường Cao đẳng Kiểm sát (1987-1990). Năm 2000, bà được bổ nhiệm vào HĐQT của Tập đoàn Masan và kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan.

Bà Nguyễn Hoàng Yến – vợ Chủ tịch Tập đoàn Masan Nguyễn Đăng Quang.

Bà Nguyễn Hoàng Yến đã có những đóng góp không nhỏ - là một nhà điều hành chủ chốt tại Masan Consumer từ những ngày đầu thành lập. Bà đã góp phần vào sự thay đổi Masan Consumer toàn diện thành mảng kinh doanh thực phẩm và đồ uống có thương hiệu lớn trong nước.

Masan Consumer được coi là "con gà đẻ trứng vàng" cho Masan Group khi đang sở hữu nhiều nhãn hàng như: Chin-su, Nam Ngư, Tam Thái Tử, Omachi, Kokomi, VinaCafe, Wake-up, Vĩnh Hảo, Kachi…

Năm 2020 là một năm ghi dấu sự thành công khi doanh thu thuần tăng vượt trội 26,3% lên 23.343 tỷ đồng so với 18.488 tỷ đồng năm 2019. Về lợi nhuận thuần năm 2020 tăng gần 20% so với năm 2019, đạt 5.407 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho Cổ đông Công ty năm 2020 đạt 4.598 tỷ đồng, tăng 14,2% so với 4.026 tỷ đồng năm 2019, nhờ doanh thu thuần tăng và tối ưu hóa chi phí vận chuyển, bán hàng, tiếp thị.

Masan Consumer dự báo sẽ tăng trưởng doanh thu 16% đến 31% trong năm 2021, với lợi nhuận sau thuế tăng 11% đến 22% do thành công trong việc xây dựng thương hiệu mạnh, cao cấp hóa sản phẩm và giới thiệu các sản phẩm mới.

Dù là vợ của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang song nữ tướng của Tập đoàn Masan rất ít khi xuất hiện trước công chúng và trả lời báo chí.

Hôm 6/4 vừa qua, Tập đoàn Masan thông tin về việc ký kết thỏa thuận với SK Group - một trong những tập đoàn tư nhân đa ngành lớn của Hàn Quốc. SK Group mua lại 16,26% cổ phần của công ty nắm giữ cổ phần VinCommerce (công ty mẹ sở hữu chuỗi bán lẻ VinMart và VinMart+) với giá 410 triệu USD. Với giao dịch này, VinCommerce được định giá lên tới 2,5 tỷ USD.

