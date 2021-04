Ái nữ 9X thừa kế tài sản "khủng", đi lùi cả đời không đến vạch đích

Thứ Hai, ngày 12/04/2021 20:28 PM (GMT+7)

Dù là con gái của ông trùm Dell có tổng tài sản ước tính 43,4 tỷ USD, "công chúa" Alexa Dell vẫn chứng minh được thực lực của mình trên con đường riêng.

Với giá trị ước tính khoảng 43,4 tỷ USD (1 triệu tỷ đồng), Michael Dell luôn nằm trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Ông được ghi nhận là một trong những CEO trẻ nhất của công ty Fortune 500 cho đến ngày hôm nay. Vào năm 23 tuổi, công ty của ông đã lên sàn chứng khoán và biến Michael Dell trở thành tỷ phú đô la.

Michael Dell cùng con gái Alexa.

Michael Dell có 1 cuộc hôn nhân hạnh phúc trong lâu đài rộng 3.000m2 trên đỉnh đồi cùng hệ thống an ninh nghiêm ngặt có giá hàng tỷ USD ở Texas. Ông sống cùng vợ và 3 cô con gái tài năng, nổi tiếng nhất phải kể đến Alexa Dell.

Ngậm thìa vàng từ trong trứng, Alexa may mắn được hưởng cuộc sống đúng nghĩa "rich kid siêu giàu" với loạt tiện nghi hàng đầu.

Alexa được biết đến là "tay chơi" hàng hiệu nổi tiếng với bộ sưu tập xa xỉ và đắt đỏ đến từ các nhà mốt hàng đầu thế giới như: Hermes, Gucci, Dior, Dolce & Gabbana…

Alexa Dell rất xinh đẹp, có gu thời trang tinh tế nên luôn chiếm spotlight mỗi khi xuất hiện ở bất kỳ đâu.

Ngoài ra, cô cũng bỏ 1 khoản tiền lớn cho những chuyến du lịch sang trọng bằng chuyên cơ riêng đến khắp nơi trên thế giới bởi Alexa muốn được trải nghiệm các nền văn hóa mới và được truyền cảm hứng từ mọi nơi trên thế giới.

Sành điệu và biết cách "đốt" tiền, Alexa khiến người khác ngưỡng mộ bởi sự độc lập giỏi giang. Là con gái của một nhà tiên phong trong ngành công nghiệp máy tính, Alexa gây bất ngờ khi chia sẻ tương lai sẽ không làm việc trong lĩnh vực công nghệ.

Năm 19 tuổi, Alexa bỏ học tại đại học Columbia để làm việc tại công ty phát triển ứng dụng hẹn hò Bumble - startup công nghệ đã gây được tiếng vang lớn. Hiện tại, cô đang độc lập điều hành một công ty tư vấn kinh doanh và là cố vấn cho công ty sở hữu ứng dụng hẹn hò này.

Về đời tư, ái nữ tỷ phú Dell từng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có 1 tình yêu đẹp với CEO Tinder Sean Rad. Cô chia sẻ rằng mình đã gặp gỡ Sean Rad qua chính ứng dụng Tinder sau 1 lần "lướt". Tuy nhiên, cặp đôi chia tay không lâu sau đó không rõ lý do.

Đến năm 2016, Alexa gặp được ý trung nhân của mình - Harrison Refoua (40 tuổi) - một triệu phú bất động sản qua giới thiệu của bạn bè chung. Sau đúng một năm hẹn hò, họ quyết định tiến tới hôn nhân. Arshia cầu hôn Alexa bằng một chiếc nhẫn đính một viên kim cương ngọc lục bảo 12 carats và nhiều viên kim cương nhỏ xung quanh trị giá 3 triệu USD (gần 70 tỷ đồng).

Cặp đôi đã chính thức đính hôn tại khu nghỉ dưỡng đắt đỏ The Four Seasons ở Kona, Hawaii do bố Alexa sở hữu.

Giống nhiều vị đại gia giấu mặt khác, giới truyền thông không có nhiều thông tin về đời sống cá nhân của Harrison Refoua, điều duy nhất họ biết là vào năm 2016, Harrison Refoua đã mua lại Trung tâm Bán lẻ Creekside Place ở Thung lũng Santa Clarita với giá 9,65 triệu USD (gần 223 tỷ đồng).

Tháng 1/2019, Alexa Dell và chồng chào đón đứa con trai đầu lòng. Cặp đôi giữ kín thông tin về con cái, không thường xuyên cập nhật hình ảnh của em bé lên mạng xã hội.

Hoàng tử bé nhà Alexa.

