Đại gia tuần qua: Ông chủ FPT giàu cỡ nào?

Trở lại top 10 người giàu nhất, đại gia Trương Gia Bình nắm giữ khối tài sản bao nhiêu?

Theo thống kê đến ngày 25/9/2023, Chủ tịch HĐQT của CTCP FPT - ông Trương Gia Bình đang sở hữu lượng cổ phiếu FPT trị giá 8,4 nghìn tỷ đồng.

Hiện tại, ông Trương Gia Bình đang sở hữu hơn 88,73 triệu cổ phiếu FPT, tương ứng 7% cổ phần của FPT. Số cổ phiếu ông Bình sở hữu tăng chủ yếu do được chia cổ tức và mua cổ phiếu ESOP.

Chủ tịch Trương Gia Bình của FPT

FPT là doanh nghiệp tăng trưởng bền vững suốt nhiều năm qua với chính sách cổ tức rất đều đặn. Từ đầu năm, FPT đã tăng hơn 40% thị giá qua đó leo lên mức 94.300 đồng/cp.

Cùng với đà tăng của cổ phiếu FPT, tài sản của ông Trương Gia Bình đã tăng thêm khoảng 2.400 tỷ đồng, từ vị trí thứ 13 cuối năm ngoái đã tăng hạng lên vị trí thứ 10.

Năm 2006, ông Trương Gia Bình từng là người giàu nhất sàn chứng khoán với khối tài sản trị giá 2.400 tỷ đồng.

Doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ra mắt mẫu xe điện VinFast VF 6

Ngày 29/9, mẫu VF 6 thuộc phân khúc SUV/CUV hạng B chính thức ra mắt thị trường Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến, mẫu xe sẽ được mở đặt cọc vào ngày 20/10 và bắt đầu bàn giao cho khách hàng vào tháng 11/2023. Điều này sẽ giúp củng cố thêm vào kết quả kinh doanh của VinFast Auto Ltd. (Nasdaq: VFS), công ty thành viên của Vingroup.

Trước đó, nhà sản xuất xe điện hàng đầu Việt Nam đã công bố kết quả báo cáo tài chính tự lập của quý 2/2023 kết thúc vào ngày 30/06/2023. Tổng doanh thu quý 2/2023 là 7.953 tỷ đồng, tăng 131% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 303% so với quý 1 trước đó, chủ yếu đến từ doanh thu bán ô tô điện. Kết quả, VinFast lỗ ròng 12.535 tỷ đồng. giảm 8% so với quý 2/2022 và giảm 11% so với quý 1 trước đó.

Trong quý 2, VinFast đã bàn giao 9.535 xe ô tô điện và 10.182 xe máy điện. Tính đến cuối quý 2, VinFast có 122 showroom cho ô tô điện trên toàn cầu và 245 showroom và xưởng dịch vụ cho xe máy điện.

Con trai Chủ tịch HĐQT VPBank chi nghìn tỉ mua cổ phiếu

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã chứng khoán VPB) vừa có thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, ông Ngô Chí Trung Johnny, con trai của ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT VPBank đăng ký mua vào 70 triệu cổ phiếu VPB trong thời gian từ 2/10 đến ngày 2/11 với mục đích để đầu tư.

Nếu giao dịch thành công, ông Ngô Chí Trung Johnny sẽ vào top 100 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam

Hiện tại, ông Ngô Chí Trung Johnny chưa nắm giữ cổ phiếu ngân hàng này. Nếu giao dịch thành công, ông Ngô Chí Trung Johnny sẽ sở hữu 1,04% vốn của VPBank.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/9, VPB có giá 21.200 đồng/cổ phiếu. Như vậy, ước tính giá trị giao dịch dự kiến của ông Ngô Chí Trung Johnny là khoảng 1.484 tỷ đồng và ông Ngô Chí Trung Johnny sẽ vào top 100 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Ông Ngô Chí Trung Johnny là 1 trong 3 người con của Chủ tịch Ngô Chí Dũng. Hai người còn lại là Ngô Minh Phương (sở hữu 10,8 triệu cổ phiếu) và Ngô Phương Anh (không sở hữu cổ phiếu).

Khối tài sản của bầu Thụy tại LPBank là bao nhiêu?

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt LPBank vừa công bố thông tin lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) về việc ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy), Chủ tịch HĐQT LPBank, đã hoàn tất mua thêm hơn 13,8 triệu cổ phiếu LPB phát hành thêm với giá 10.000 đồng/cp vào ngày 26/9.

Theo đó, số tiền ông Thụy bỏ ra để mua thêm số cổ phiếu nói trên là hơn 138 tỉ đồng. Sau giao dịch, bầu Thụy nắm giữ tổng cộng 61,629 triệu cổ phiếu LPB.

Cuối phiên giao dịch ngày 26/9, cổ phiếu LPB có giá 13.200 đồng/cp. Với mức giá này, toàn bộ số cổ phiếu bầu Thụy nắm giữ có giá hơn 813,5 tỉ đồng.

Còn tính theo mức giá ngày 28/9 là 13.600 đồng, số cổ phiếu trên có giá trị 838 tỉ đồng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]