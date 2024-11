Thế giới Di động của đại gia Nguyễn Đức Tài lãi gần 11 tỷ đồng mỗi ngày, sở hữu kho tiền khổng lồ

Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG) do đại gia Nguyễn Đức Tài làm chủ tịch đã công bố kết quả kinh doanh quý 3/2024 và lũy kế 9 tháng đầu năm với những con số ấn tượng. Theo đó, trong 3 tháng gần nhất MWG ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 34.147 tỷ đồng, tăng gần 4.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023. Sau khi trừ giá vốn bán hàng, MWG ghi nhận lợi nhuận gộp đạt 6.892 tỷ đồng, tăng hơn 1.200 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm nhẹ còn hơn 575 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm hơn 110 tỷ đồng xuống còn 330 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm gần 500 tỷ đồng xuống còn 4.849 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh gần 3 lần từ 341 tỷ đồng lên 968 tỷ đồng. Kết quả, doanh nghiệp của đại gia Nguyễn Đức Tài ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 1.320 tỷ đồng, tăng 6,7 lần so với cùng kỳ năm 2023.

MWG do đại gia Nguyễn Đức Tài làm chủ tịch nắm giữ “kho tiền” hơn 31.000 tỷ đồng

Trong 3 tháng gần nhất, phần lỗ khác và chi phí khác cùng giảm mạnh so với cùng kỳ xuống còn 259 tỷ đồng và 252 tỷ đồng. MWG báo lãi trước thuế 1.068 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 805 tỷ đồng, tăng gấp 20,6 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, MWG ghi nhận doanh thu đạt 99.767 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm 2023 và hoàn thành 80% kế hoạch năm (125.000 tỷ). Lợi nhuận sau thuế đạt 2.881 tỷ đồng, tương đương mỗi ngày doanh nghiệp của đại gia Nam Định lãi hơn 10,6 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.

Xét theo từng mảng kinh doanh, chuỗi Thế giới Di động (bao gồm Topzone) và Điện Máy Xanh đạt tổng doanh thu 66.700 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm, tăng 7% so với cùng kỳ. Với chuỗi siêu thị Bách Hóa Xanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, chuỗi đạt 30.300 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 36% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/9, Thế giới Di động có tổng tài sản đạt 66.900 tỷ đồng, tăng gần 6.800 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nợ phải trả của doanh nghiệp chiếm hơn 39.624 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn chiếm hơn 33.471 tỷ đồng. Trong số này, vay ngắn hạn chiếm 17.816 tỷ đồng, giảm hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ dài hạn chiếm hơn 6.153 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số 5.986 tỷ đồng hồi đầu năm.

MWG đã hoàn thành 80% kế hoạch doanh thu năm 2024

Doanh nghiệp do đại gia Nguyễn Đức Tài làm Chủ tịch nắm giữ hơn 9.752 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, tăng hơn 4.500 tỷ đồng so với đầu năm. Bên cạnh đó, MWG còn mang 21.549 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, tăng hơn 2.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong số này có hơn 10.000 tỷ đồng là tiền gửi ngân hàng và 11.536 tỷ đồng là đầu tư vào trái phiếu cũng như các khoản đầu tư khác có kỳ hạn dưới 1 năm.

Vốn chủ sở hữu của Thế giới Di động tăng lên 27.276 tỷ đồng và doanh nghiệp có hơn 11.735 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tính đến cuối tháng 9, MWG có 1.023 cửa hàng TGDĐ (bao gồm Topzone) – giữ nguyên so với cuối tháng 8. Trong khi đó, chuỗi Điện Máy Xanh thu hẹp 1 điểm bán xuống còn 2.030 cửa hàng.

Với chuỗi siêu thị Bách Hóa Xanh tính tới cuối tháng 9 đạt 1.726 cửa hàng, tăng 5 so với cuối tháng 8. Ngoài ra, chuỗi nhà thuốc An Khang ghi nhận 326 cửa hàng. Chuỗi điện máy tại thị trường Indonesia Erablue tiếp tục tăng trưởng với 76 điểm bán, tăng 5 điểm bán so với cuối tháng 8.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]