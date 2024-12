Nhà sản xuất show 'Anh trai vượt ngàn chông gai' phải giải trình

Ngày 23/12, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) có văn bản yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Yeah1 (mã chứng khoán: YEG) công bố thông tin. Theo đó, qua công tác giám sát giao dịch, HoSE nhận thấy cổ phiếu YEG của Công ty CP Tập đoàn Yeah1 tăng trần 5 phiên liên tiếp, từ ngày 17-23/12.

HoSE yêu cầu tổ chức niêm yết trong thời hạn 24 giờ kể từ khi giá cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn từ 5 phiên liên tiếp trở lên phải báo cáo, công bố các thông tin liên quan đến công ty có ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu. HoSE yêu cầu Yeah1 phải giải trình nguyên nhân cổ phiếu YEG tăng trần 5 phiên liên tục theo quy định.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/12, cổ phiếu YEG tiếp tục gây ấn tượng với đà tăng kịch trần phiên thứ 5 liên tiếp để leo lên mức giá 20.300 đồng/cổ phiếu. Đây cũng là mức giá cao nhất của YEG trong vòng hơn 3 năm qua, kể từ đầu tháng 4/2021. Thị giá YEG đã tăng 114% chỉ trong vòng 2 tháng qua, vốn hóa đạt mức 2.781 tỷ đồng.

Hôm 18/12, tại hội nghị trực tuyến về ngành văn hóa, thể thao và du lịch, thành công của hai concert Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai vừa qua nhiều lần được nhắc tới. Qua hai concert này cho thấy Việt Nam đủ tầm, đủ sự thông minh, sáng tạo để phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí.

Anh trai vượt ngàn chông gai là chương trình truyền hình thực tế do Yeah1 sản xuất, được Việt hóa từ phiên bản gốc Call Me By Fire do MangoTV sở hữu. Chương trình đã gây sự chú ý và tạo tiếng vang trong cộng đồng người yêu nhạc Việt, thu hút nhiều thương hiệu lớn tài trợ cho chương trình.

Quý III năm nay, Yeah1 đạt doanh thu hơn 345 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức doanh thu cao nhất của Yeah 1 kể từ quý IV/2020. Chi phí tài chính của công ty tăng 37%, lên khoảng 10 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 75% lên hơn 7 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp gấp 2,5 lần, lên hơn 39 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý III của YEG đạt hơn 34 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng mức tăng 968%.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Yeah 1 ghi nhận doanh thu đạt hơn 629 tỷ đồng (tăng hơn 2,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng tăng 148%), lợi nhuận sau thuế đạt gần 56 tỷ đồng (tăng 351% so với cùng kỳ năm ngoái). Như vậy, công ty đã hoàn thành được 78,6% kế hoạch cả năm về doanh thu và 85,7% kế hoạch về lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm ngày 30/9, tổng tài sản của Yeah1 tăng 30% so với đầu năm, lên 2.423 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tăng từ 1.383 tỷ đồng, lên 1.434 tỷ đồng. Nợ phải trả của công ty ở mức 988 tỷ đồng, chiếm gần 41% tổng nguồn vốn của Yeah1.