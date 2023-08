Mỗi tháng có 15,6 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết số doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đầu năm 2023 đứng mức cao nhất trong giai đoạn 8 tháng đầu năm từ trước tới nay.

Cụ thể, theo số liệu vừa công bố của Tổng cục Thống kê, trong tháng 8/2023, cả nước có hơn 14 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp thành lập mới và giải thể 8 tháng năm 2023 phân theo một số lĩnh vực hoạt động

Tuy vậy, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng ghi nhận gần 6.300 doanh nghiệp, giảm 3,1% so với cùng kỳ và giảm 10,9% so với tháng trước.

Với mức tăng/giảm này, tính chung 8 tháng đầu năm, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 8 tháng đầu năm 2023 đạt 149,4 nghìn doanh nghiệp, giảm nhẹ 0,03% so với cùng kỳ năm 2022 nhưng vẫn gấp 1,2 lần mức bình quân doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường giai đoạn 2018-2022 (121.828 doanh nghiệp).

Đáng chú ý, số doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đầu năm 2023 là 103.658 doanh nghiệp, mức cao nhất trong giai đoạn 8 tháng đầu năm từ trước đến nay, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2022 và gấp 1,2 lần mức bình quân giai đoạn 2018-2022 (89.899 doanh nghiệp).

Tuy vậy, số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đầu năm 2023 chỉ đạt 969.618 tỷ đồng, giảm 14,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 124,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 15,6 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Số doanh nghiệp giải thể là 11.787 doanh nghiệp, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, có 4/17 ngành kinh doanh chính có số lượng doanh nghiệp giải thể tăng so với cùng kỳ năm 2022. Phần lớn doanh nghiệp giải thể trong 8 tháng đầu năm 2023 có thời gian hoạt động ngắn (dưới 5 năm) với 8.113 doanh nghiệp (chiếm 68,8%) và tập trung chủ yếu ở quy mô vốn từ 0 - 10 tỷ đồng với 10.117 doanh nghiệp (chiếm 85,8%, giảm 5,7% so với cùng kỳ năm 2022).

