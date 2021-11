Lợi nhuận Quý 2 giảm 39%, Alibaba hạ mức dự báo doanh thu năm 2022 giảm 20-30%

Thứ Bảy, ngày 20/11/2021 14:50 PM (GMT+7)

Một năm kinh doanh không mấy khởi sắc, lợi nhuận ròng trong Qúy II của Alibaba giảm mạnh, hơn 39%. Nguyên nhân chính được cho là do sự biến động giá của cổ phiếu. Do đó, Tập đoàn thương mại điện tử hàng đầu của Trung Quốc và thế giới này đã dự báo tăng trưởng doanh thu năm 2022 giảm 20-23%. Báo hiệu một năm đầy khó khăn cho doanh nghiệp thương mại điện tử khổng lồ này.

Ngày 19/11/2021, Công ty thương mại điện tử lớn của Trung Quốc Alibaba Group đã công bố báo cáo tài chính Quý II năm 2022 (từ tháng 7- 9 năm 2021). Doanh thu giảm so với kỳ vọng của thị trường, lợi nhuận ròng giảm 39%. Alibaba cũng thông báo rằng họ đã hạ mức dự báo tăng trưởng doanh thu cho năm 2022 khoảng 20%- 23%.

Sau khi báo cáo này được công bố, giá cổ phiếu của Alibaba tính đến thời điểm hiện tại đã giảm 6,39% trong giao dịch trước thị trường của chứng khoán Mỹ, khoảng 151,7 USD. Kể từ tháng 10/2020 với mức giá cao kỷ lục là 319,32 USD đến nay, giá cổ phiếu đã bị giảm mạnh.

Theo báo cáo tổng hợp của Cnstock, IT Home và Jiemian News, doanh thu quý II của Alibaba đạt 20,69 tỷ NDT, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng thấp hơn mức ước tính của thị trường là 206,17 tỷ NDT. Theo báo cáo tài chính, trong quý II, lợi nhuận ròng của Alibaba là 28,524 tỷ NDT, giảm 39% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận ròng quý 2 của Alibaba giảm 39%

Alibaba cho biết nguyên nhân chính khiến lợi nhuận giảm là do sự biến động về giá cả trên thị trường trong khoản đầu tư cổ phiếu mà các công ty niêm yết nắm giữ vào quý 2 dẫn đến lỗ ròng. Đồng thời, việc tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược quan trọng cùng với các biện pháp hỗ trợ thương nhân, một phần liên quan đến các ưu đãi vốn cổ phần của Ant Group. Điều này được bù đắp bằng việc giảm chi phí các ưu đãi cổ phần dành cho nhân viên.

Theo công bố, tính đến ngày 30/9/2021, lượng người tiêu dùng tích cực hàng năm trên toàn thế giới của Alibaba đạt khoảng 1,24 tỷ người, tăng khoảng 62 triệu người so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó, có 953 triệu người tiêu dùng Trung Quốc và 285 triệu người tiêu dùng nước ngoài. Theo báo cáo tài chính, doanh thu quý II của Alibaba đến từ mảng kinh doanh bán lẻ tại Trung Quốc với số tiền 126,827 tỷ NDT, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo tài chính cũng cho thấy, trong 06 tháng kể từ ngày 30/3/2021, thị trường thương mại nội địa của Alibaba tăng trưởng 31% và hoạt động kinh doanh toàn cầu của tập đoàn này tăng trưởng 41%. Ngoài ra, các doanh nghiệp số hóa và dịch vụ dựa trên nền tảng Alibaba Cloud và Cainiao tăng 32%, đóng góp hơn 57,5 ​​tỷ NDT vào doanh thu. Trong đó, doanh thu mảng kinh doanh của Alibaba Cloud tăng 33% trong quý II với 20,07 tỷ NDT, lần đầu tiên phá mức kỷ lục 20 tỷ NDT, liên tiếp 4 quý liền sinh lãi.

Alibaba ban đầu dự kiến ​​tỷ lệ tăng trưởng doanh thu cả năm 2022 là 30%, tuy nhiên tối ngày 18/11/2021 đã thông báo giảm xuống 20%-23%, đồng thời họ cũng cho biết rằng điều này là do công ty không tập trung đến vấn đề tăng trưởng cao nữa, mà muốn chú trọng vào tương lai và tăng cường gánh vác trách nhiệm xã hội.

Zhang Yong, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Alibaba cho biết, quý II sẽ tiếp tục tập trung vào 03 chiến lược chính là nhu cầu trong nước, toàn cầu hóa và điện toán đám mây, đặt nền tảng vững chắc cho tập đoàn có thể phát triển bền vững và lâu dài. Alibaba đang từng bước hướng tới mục tiêu dài hạn nhằm phục vụ 2 tỷ người tiêu dùng trên khắp thế giới.

