Lãi giảm tới 93%, đại gia thịt lợn Bắc Ninh và con gái bị thổi bay hơn 300 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) của Chủ tịch Nguyễn Như So đã công bố báo cáo tài chính quý 2/2022 với doanh thu thuần ghi nhận 2.966 tỷ đồng, tăng nhẹ 14% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, giá vốn bán hàng tăng mạnh hơn tới 26% khiến biên lãi gộp đi lùi từ 18% quý 2/2021 giảm còn 9,6% tại quý 2 năm nay. Theo đó, lợi nhuận gộp cũng suy giảm gần 40% xuống còn 285 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính gần như đi ngang ghi nhận 7,7 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng gần 4 tỷ đồng lên 56,1 tỷ đồng, chi phí bán hàng cũng tăng hơn 10 tỷ đồng lên 107,7 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm từ 100,4 tỷ đồng trong quý 2/2021 xuống còn 94,5 tỷ đồng trong quý này.

Từ các kết quả trên khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của DBC giảm mạnh từ 234,2 tỷ đồng xuống chỉ còn 33,3 tỷ đồng trong quý này.

Sau khi khấu trừ đi các chi phí khác và thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế của Dabaco còn lại 14 tỷ đồng, giảm 93% so với khoản lãi 215 tỷ đồng cùng kỳ 2021.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần đạt 5.772 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Song, lợi nhuận ròng của Dabaco sụt giảm mạnh tới 96% so với cùng kỳ chỉ còn gần 23 tỷ đồng.

Tập đoàn của Chủ tịch Nguyễn Như So mới hoàn thành được 2,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm

Năm nay, Tập đoàn của Chủ tịch Nguyễn Như So đặt mục tiêu lãi ròng 918 tỷ đồng. Như vậy sau nửa năm, đại gia thịt lợn có trụ sở tại Bắc Ninh mới hoàn thành được 2,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Theo giải trình, Dabaco phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh trên đàn gia súc vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi bùng phát trên nhiều tỉnh thành, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tổ chức nuôi tái đàn.

Mặt khác, chi phí sản xuất, giá thức ăn chăn nuôi tăng trong khi giá bán các sản phẩm thời điểm đầu quý 2 không tăng đáng kể. Theo đó, kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị chăn nuôi giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, ảnh hưởng tới kết quả hoạt động kinh doanh chung của Tập đoàn.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Dabaco đạt 11.512 tỷ đồng, tăng 6% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, nợ phải trả của DBC là gần 6.853 tỷ đồng, tăng hơn 600 tỷ đồng so với đầu năm. Phần lớn nợ của DBC là nợ ngắn hạn chiếm tới 5.885 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 3.105 tỷ đồng tăng hơn 500 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ dài hạn của doanh nghiệp giảm từ 1.005 tỷ đồng xuống còn 968 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính dài hạn là 641 tỷ đồng.

Cùng với kết quả kinh doanh ảm đạm trong nửa đầu năm 2022, trên thị trường chứng khoán thị giá của cổ phiếu DBC ghi nhận đà giảm mạnh trong những phiên giao dịch gần đây.

Theo đó, sau khi phục hồi về mức giá 27.500 đồng/cổ phiếu kết phiên giao dịch ngày 25/7, DBC đã giảm 3 trong 4 phiên giao dịch gần nhất để đóng cửa ở mức giá 23.800 đồng/cổ phiếu ở phiên giao dịch ngày 29/7.

Với mức giảm của DBC ở những phiên giao dịch gần đây, khối tài sản của Chủ tịch Nguyễn Như So và 3 người con gái là Nguyễn Thị Tân Hòa, Nguyễn Thu Hiền và Nguyễn Hà Chi bị thổi bay hơn 310 tỷ đồng.

Tính theo giá thị trường kết phiên giao dịch ngày 29/7, khối tài sản Chủ tịch Nguyễn Như So và 3 người con gái đang nắm giữ có giá trị gần 1.998 tỷ đồng, trong đó riêng đại gia 65 tuổi đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản trị giá hơn 1.630 tỷ đồng.

Theo công bố, con gái ông Nguyễn Như So là bà Nguyễn Thị Tân Hòa đã đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu DBC từ ngày 28/7-26/8.

