Hải Phát Invest của đại gia Đỗ Quý Hải xác lập kỷ lục mới

Trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 11/2022, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục ghi nhận mức tăng mạnh. Kết phiên giao dịch ngày 30/11, chỉ số VN-Index ghi nhận mức tăng hơn 16 điểm (1,58%), nối dài chuỗi phiên tăng sang phiên thứ 5 liên tiếp, tiến gần ngưỡng 1.050 điểm. VN30-Index tăng gần 2% lên 1.049,21 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index và UPCOM-Index cùng chốt phiên trên tham chiếu.

Trong phiên giao dịch này, cái tên còn kẹt lại sau làn sóng call margin và bán giải chấp là HPX của Hải Phát Invest do đại gia Đỗ Quý Hải làm Chủ tịch cũng đã được giải cứu một cách ngoạn mục khi kết phiên với giá trần 9.100 đồng/cổ phiếu, cùng hơn 165 triệu cổ phiếu được sang tay, chiếm 54% tổng lượng cổ phiếu lưu hành của công ty.

Dù tăng hết biên độ phiên 30/11 nhưng thị giá HPX hiện vẫn thấp hơn gần 65% so với thời điểm trước khi lao dốc cách đây một tháng. Tạm tính tại mức thị giá hiện tại, vốn hóa thị trường của Hải Phát Invest xấp xỉ 2.800 tỷ đồng, chỉ bằng chưa đến 1/4 so với đỉnh đạt được cách đây một năm.

Với 165 triệu cổ phiếu khớp lệnh phiên giao dịch cuối cùng của tháng 11/2022, HPX đã chính thức vượt mặt những “tên tuổi” như FLC, NVL, DIG, GEX, ROS qua đó xác lập kỷ lục về khối lượng giao dịch trong một phiên của chứng khoán Việt Nam. Trong quá khứ, những phiên khớp lệnh hơn 100 triệu đơn vị trên một cổ phiếu không xuất hiện nhiều và phần lớn diễn ra trong năm 2022. Riêng trong tháng 11, hiện tượng này đã xảy ra 2 lần trên HPX và NVL.

Hải Phát Invest của đại gia Đỗ Quý Hải xác lập kỷ lục về khối lượng giao dịch trong một phiên của chứng khoán Việt Nam

Riêng với HPX, lãnh đạo công ty cũng đã liên tục bị call margin trước khi được giải cứu. Gần nhất, Mirae Asset (MAS) đã thông báo về việc sẽ bán giải chấp 3,8 triệu cổ phiếu HPX thuộc sở hữu của Chủ tịch HĐQT Đỗ Quý Hải từ ngày 24/11/2022. Cùng ngày, Chứng Khoán KBSV cũng thông báo sẽ bán giải chấp hơn 1,1 triệu cổ phiếu HPX thuộc sở hữu của Chủ tịch Hải Phát Invest.

Ngay trong phiên hồi mạnh, 3 cổ đông nước ngoài của HPX là Vietnam Enterprise Investments Ltd, Amersham Industries Ltd và Wareham Group Ltd cũng đã tranh thủ bán ròng gần 36 triệu cổ phiếu doanh nghiệp và sẽ không còn là cổ đông lớn của HPX từ ngày 2/12 tới đây.

Sau chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp của thị trường chứng khoán Việt Nam, nhận định về xu hướng phiên giao dịch đầu tiên của tháng 12/2022, chuyên gia của Công ty chứng khoán Bản Việt (VCSC) dự báo nhóm cổ phiếu dẫn dắt sẽ tiếp tục vai trò thúc đẩy VN-Index tăng điểm sau khi chỉ số này vừa vượt qua kháng cự trung hạn MA50 ngày. Mặc dù vậy, khi gặp ngưỡng cản tại 1.065 điểm, lực bán sẽ tiếp tục được thúc đẩy, đặc biệt tại phân khúc vốn hoá vừa và nhỏ.

VCSC cho rằng sự giằng co có thể khiến cho VN-Index thu hẹp phần điểm tăng, thậm chí có thể điều chỉnh giảm để kiểm định lại vùng 1.035-1.040 điểm vừa vượt qua. Ở kịch bản này, nhóm cổ phiếu được đại diện bởi những VNMidcap, VNSmallcap hay HNX-Index có thể sẽ ghi nhận sự điều chỉnh mạnh hơn so với nhóm vốn hoá lớn, nơi vẫn được hỗ trợ bởi lực cầu mạnh mẽ từ khối ngoại.

Chuyên gia của CTCK KB Việt Nam (KBSV) cho rằng mặc dù áp lực rung lắc sẽ sớm xuất hiện trong những phiên tới sau nhịp hồi phục mạnh, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục xu hướng tăng điểm ngắn hạn và tiến lên vùng đích kỳ vọng tại 1.060 (+/-5) điểm trước khi gặp áp lực điều chỉnh rõ nét hơn.

Nhà đầu tư được khuyến nghị gia tăng tỷ trọng quanh vùng hỗ trợ gần của các cổ phiếu mục tiêu, nhưng khống chế tỷ trọng ở mức an toàn.

Chuyên gia của CTCK BIDV (BSC) nhận định chỉ số VN-Index đã thành công vượt qua ngưỡng kháng cự 1.030-1.040 điểm, cũng như vượt lên SMA50 với thanh khoản ủng hộ đà tăng của chỉ số. Trong những phiên tới, thị trường có thể sẽ có sự rung lắc nhẹ sau một đà hồi phục lớn.

Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/hai-phat-invest-cua-dai-gia-do-quy-hai-xac-lap-ky-luc-moi-c6a18357.h...Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/hai-phat-invest-cua-dai-gia-do-quy-hai-xac-lap-ky-luc-moi-c6a18357.html