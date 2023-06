Golf Long Thành của đại gia Lê Văn Kiểm kinh doanh ra sao?

Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành - đơn vị kinh doanh cốt lõi trong hệ sinh thái KN Investment Group của đại gia Lê Văn Kiểm đã công bố thông tin về tình hình tài chính năm 2022.

Cụ thể, vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm 2022 đạt 6.715,1 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 6.688 tỷ đồng hồi đầu năm.

Doanh nghiệp tiết lộ hệ số nợ phải trả so với vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2022 là 2,06 lần tăng so với con số 1,82 lần của năm 2021. Tương đương số nợ phải trả của doanh nghiệp do đại gia Lê Văn Kiểm giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị tương ứng khoảng 13.833 tỷ đồng. Như vậy, tổng tài sản của công ty đạt 20.548 tỷ đồng, tăng 9% so với mức 18.860 tỷ đồng cuối năm 2021.

Golf Long Thành của đại gia Lê Văn Kiểm chi hơn 150 tỷ đồng trả lãi trái phiếu trong năm 2022

Nếu so sánh với các doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên sàn, quy mô tổng tài sản của Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh golf Long Thành tương đương với Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền (21.631,9 tỷ đồng), Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (27.088,5 tỷ đồng), Công ty cổ phần đầu tư Phát triển bất động sản Phát Đạt (22.845,3 tỷ đồng).

Trong năm 2022, doanh nghiệp này giữ nguyên tỷ lệ dư nợ trái phiếu so với vốn chủ sở hữu ở mức 0,22 lần. Theo công bố golf Long Thành đang có 11 lô trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị 1.500 tỷ đồng, trong đó có 10 lô trái phiếu với trị giá 500 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào tháng 8/2023. Trong năm 2022 vừa qua, doanh nghiệp của đại gia Lê Văn Kiểm đã chi hơn 150 tỷ đồng để thanh toán tiền lãi cho 11 lô trái phiếu này.

Sau khi trừ các khoản chi phí, golf Long Thành ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 27 tỷ đồng trong năm 2022, tăng mạnh 33,5% so với mức 20,3 tỷ đồng năm 2021. Tính trung bình mỗi ngày năm 2022, doanh nghiệp kinh doanh sân golf này lãi 74,1 triệu đồng, còn năm trước ghi nhận mức 55,5 triệu đồng.

Với mức lãi khiêm tốn, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) của doanh nghiệp chỉ ở mức 0,4% của cuối năm 2022 và 0,3% của năm 2021.

Golf Long Thành được thành lập vào tháng 1/2005 và có trụ sở chính tại số 99A, đường Phước Tân - Long Hưng, khu phố Hương Phước, phường Phước Tân, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Công ty là chủ đầu tư dự án Khu đô thị, sân golf, thể thao và du lịch sinh thái Long Thành (TP Biên Hòa, Đồng Nai) có quy mô hơn 333 ha và dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Long Thành (huyện Long Thành) quy mô 843 ha.

Bên cạnh đó, thông qua công ty thành viên là Tập đoàn KN Vientiane, năm 2008, Golf Long Thành đã tiến hành đầu tư dự án Khách sạn 5 sao, khu biệt thự cao cấp và sân golf tại thủ đô của Lào. Năm 2021, dự án được Chính phủ Lào nâng cấp lên thành đặc khu kinh tế Long Thành - Vientiane. Dự án có quy mô hơn 552 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD, thời hạn cho thuê đất của dự án là 99 năm.

Công ty cũng tiến vào lĩnh vực năng lượng tái tạo khi lần lượt khánh thành các dự án Nhà máy điện mặt trời KN Cam Lâm và Cam Lâm VN (tổng công suất 100 MWp; vốn đầu tư gần 2.300 tỷ đồng) vào năm 2019; Dự án Nhà máy điện mặt trời KN Vạn Ninh (công suất 100 MWp; vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng) vào năm 2020.

Mới đây, một công ty thành viên của Golf Long Thành là Công ty TNHH KN Cam Ranh cũng vừa công bố thông tin tài chính năm 2022, ghi nhận lãi sau thuế 207 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số lỗ 203 tỷ đồng trong năm 2021.

Tại thời điểm cuối năm 2022, vốn chủ sở hữu KN Cam Ranh đạt 6.746 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Trong đó, Gofl Long Thành sở hữu 90% vốn và ông Lê Văn Kiểm sở hữu 10% còn lại. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 3,06 lần, tương ứng tổng nợ phải trả ở mức 20.643 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 1.956 tỷ đồng. Tổng tài sản của doanh nghiệp ở mức 27.389 tỷ đồng, tăng 45% so với đầu năm.

Doanh nghiệp là chủ đầu tư của "siêu dự án" KN Paradise (TP Cam Ranh, Khánh Hoà) có quy mô 795 ha, tổng vốn đầu tư hơn 46.300 tỷ đồng (tương đương khoảng 2 tỷ USD).

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/golf-long-thanh-cua-dai-gia-le-van-kiem-kinh-doanh-ra-sao-1474021.ng...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/golf-long-thanh-cua-dai-gia-le-van-kiem-kinh-doanh-ra-sao-1474021.ngn