Doanh nghiệp vừa được duyệt đàm phán mua 15 triệu liều vaccine Pfizer làm ăn ra sao?

Văn phòng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo về việc tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp ở Đồng Nai nhập khẩu 15 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 của hãng Pfizer. Nếu thủ tục hoàn thành sớm và có sẵn kho, tủ bảo quản trong cuối tháng 8 và đầu tháng 9/2021, lượng vắc xin trên sẽ dần được nhập về nước.

Ngày 25/8, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long về việc tạo điều kiện hỗ trợ Donacoop nhập khẩu vắc xin phòng COVID-19.

Ngày 26/8, thông tin từ Công ty Donacoop ở Đồng Nai cho biết đã thỏa thuận xong với hãng Pfizer để nhập khẩu khoảng 15 triệu liều vắc xin phòng COVID-19. Phía đối tác cũng đã chuẩn bị đủ lượng vắc xin để cung ứng cho Donacoop.

Với giá bán công khai của Pfizer là 19,5 USD/liều, giá trị lượng vaccine DonaCoop nhập về vào khoảng 292,5 triệu USD, tương đương hơn 6.800 tỷ đồng.

Hiện Công ty Donacoop đang đợi Bộ Y tế hoàn thành thủ tục hồ sơ cho đơn vị để có thể nhập số vắc xin trên về Việt Nam. Nếu thủ tục hoàn thành sớm và có sẵn kho, tủ bảo quản trong cuối tháng 8 và đầu tháng 9/2021, vắc xin phòng COVID-19 sẽ được nhập về phân bổ cho Đồng Nai và các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam bộ.

Trao đổi với báo chí, ông Bùi Thanh Trúc - Tổng Giám đốc Donacoop - cho biết: “Hiện nay, chúng tôi đang đợi Bộ Y tế hoàn thành thủ tục hồ sơ mới có thể nhập số vaccine trên về Việt Nam. Đồng thời, bộ hỗ trợ chúng tôi việc bảo quản, kiểm định, phân bổ. Chúng tôi chỉ là đơn vị đàm phán để nhập vaccine về Việt Nam”.

Cũng theo ông Trúc, vaccine của hãng Pfizer đòi hỏi bảo quản khá nghiêm ngặt ở nhiệt độ khoảng -60 độ C. Nếu thủ tục hoàn thành sớm và có sẵn kho, tủ bảo quản trong đầu tháng 9/2021, vaccine phòng COVID-19 sẽ được nhập về phân bổ cho Đồng Nai và các tỉnh, thành khu vực Đông Nam Bộ.

DonaCoop là một doanh nghiệp làm trong lĩnh vực bất động sản, quy mô nhân sự không quá lớn nhưng đã thoả thuận được với Pfizer mua được 15 triệu liều vaccine và được hứa hẹn giao ngay trong tháng 9 đã gây ngạc nhiên cho giới truyền thông.

DonaCoop được thành lập ngày 20-10-2005 từ việc liên kết 9 hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cùng hợp tác, phát triển trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp, thủ công mỹ nghệ, đô thị và dịch vụ.

Trên địa bàn tỉnh, nhiều dự án của DN có tính chất trọng điểm, quy mô, như: dự án Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng, dự án Long Thành Plaza, dự án đầu tư khai thác đất đá tại mỏ đá Tân Cang 6, dự án Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng, dự án hạ tầng nhà ở xã hội tại xã Tam Phước…

Trong đó, dự án Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng mặc dù lên kế hoạch triển khai từ năm 2008 nhưng sau 13 năm vẫn còn gần 1.700 hộ dân trong diện phải bồi thường, giải phóng mặt bằng (giai đoạn 2). Người dân bức xúc gửi đơn khắp nơi vì bị cưỡng chế thu hồi đất để làm dự án với giá đền bù rẻ mạt. Báo Sài Gòn giải phóng đưa tin, theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, để thực hiện KĐT Long Hưng thì các dự án cần một nguồn vốn khổng lồ lên đến 24.931 tỷ đồng. Trong đó, riêng dự án Khu dân cư Long Hưng quy mô 227,7ha do DonaCoop trực tiếp làm chủ đầu tư đã cần một nguồn vốn lên đến 4.631 tỷ đồng.

Ở thời kỳ đầu, năm 2008 DonaCoop đã hợp tác với Tập đoàn Keppel Land (một tập đoàn hàng đầu của Singapore về bất động sản) và Công ty cổ phần An Phú Long thành lập Công ty liên doanh phát triển đô thị Waterfront với số vốn đăng ký ban đầu lên tới 750 triệu USD. Song song đó, DonaCooop cùng với VinaCapital (Anh Quốc) và Công ty cổ phần An Phú Long thành lập Công ty liên doanh phát triển bất động sản AquaCity với số vốn ban đầu là 550 triệu USD. Các dự án này, phía nước ngoài góp 50% vốn, DonaCoop 30% và An Phú Long 20% vốn.

Tháng 3/2017, Công ty Aqua thực hiện chia tách. DonaCoop rút toàn bộ vốn và thành lập pháp nhân mới là Công ty TNHH Thành phố Aqua Dona. Nhóm cổ đông VinaCapital nhờ vậy sở hữu 100% vốn của Công ty CP Thành phố Aqua. Doanh nghiệp này sau đó được chuyển thành mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn.

Đi kèm với chia tách doanh nghiệp, dự án 305ha cũng được phân làm hai: nhóm VinaCapital thực hiện dự án AquaCity rộng 110,5ha, DonaCoop triển khai dự án Aqua Dona với phần diện tích còn lại.

Năm 2017, VinaCapital đã rút toàn bộ vốn khỏi AquaCity, chuyển nhượng lại cho Novaland làm thành phố Aqua đình đám với giá chuyển nhượng khoảng 45 triệu USD.

Hiện tại, khu vực Khu đô thị Long Hưng thời kỳ đầu có tổng diện tích hơn 1.100ha được chia tách thành 3 dự án lớn gồm: Khu đô thị Long Hưng quy mô 227ha vẫn thuộc về DonaCoop, dự án Aqua City quy mô 305 ha của chủ đầu tư Novaland mua lại từ VinaCapital, dự án Izumi City quy mô 170ha của chủ đầu tư Tập đoàn Nam Long kết hợp với Nhật Bản.

