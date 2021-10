Doanh nghiệp BĐS bị đình chỉ kinh doanh 12 tháng, nợ phải trả lên tới nghìn tỷ đồng

Thứ Ba, ngày 05/10/2021 11:30 AM (GMT+7)

Bị đình chỉ kinh doanh BĐS trong 12 tháng nhưng lãnh đạo của doanh nghiệp cho biết điều này không ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh trong năm 2021.

Báo cáo tài chính bán niên sau kiểm toán của CTCP Vạn Phát Hưng (VPH) bị kiểm toán nhấn mạnh về quyết định xử phạt bổ sung liên quan đến dự án Khu dân cư Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Theo đó, doanh nghiệp này đã vi phạm quy định bán sản phẩm khi chưa được cơ quan có thẩm quyền có văn bản xác nhận đủ điều kiện bán bất động sản hình thành trong tương lai.

Ngoài việc phải dừng các hoạt động kinh doanh bất động sản trong 12 tháng kể từ ngày 2/6, Vạn Phát Hưng còn bị phạt 300 triệu đồng.

CTCP Vạn Phát Hưng bị đình chỉ kinh doanh BĐS trong 12 tháng vì bán sản phẩm khi chưa được cơ quan có thẩm quyền có văn bản xác nhận đủ điều kiện

Trước ý kiến nhấn mạnh của kiểm toán viên, trong văn bản giải trình, Vạn Phát Hưng cho biết điều này không ảnh hưởng đến việc công ty thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định để triển khai các dự án sắp tới. Hiện VPH đã hoàn thành việc nộp phạt và khắc phục vi phạm trên.

Bên cạnh đó, phía VPH cho biết kế hoạch kinh doanh của công ty trong năm nay là tập trung vào công việc thủ tục pháp lý các dự án còn lại, kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2021 chủ yếu đến từ nguồn thu nhập từ các công ty con mà không phụ thuộc nhiều vào Công ty mẹ.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán nửa đầu năm 2021 của VPH cho biết doanh thu của doanh nghiệp đạt hơn 111 tỷ đồng, giảm gần 45% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong kỳ, giá vốn bán hàng của doanh nghiệp chỉ bằng 54% so với cùng kỳ năm 2020 do đó, lợi nhuận gộp của VPH đạt hơn 52 tỷ đồng, chỉ giảm nhẹ so với con số hơn 56 tỷ đồng cùng kỳ.

Chi phí tài chính doanh nghiệp tăng từ gần 11 tỷ đồng lên hơn 16 tỷ đồng, chi phí bán hàng hơn 2,6 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm gần 3 tỷ đồng so với cùng kỳ giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận gần 12 tỷ đồng, giảm gần 42% so với cùng kỳ năm 2020.

Sau khi trừ thuế thu nhập và các chi phí khác, VPH ghi nhận lãi sau thuế gần 7,1 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính đến ngày 30/6, Vạn Phát Hưng có tổng tài sản là hơn 2.193 tỷ đồng, tăng hơn 100 tỷ đồng so với đầu năm 2021. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng từ 1.787 tỷ đồng lên hơn 1.980 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng từ hơn 760 tỷ đồng đầu năm lên hơn 909 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính sau kiểm toán cũng cho biết Vạn Phát Hưng đang có 1.147 tỷ đồng nợ phải trả, chiếm hơn 52% tổng tài sản của doanh nghiệp. Trong đó, có nợ ngắn hạn lên tới 1.146,3 tỷ đồng, trong khi nợ dài hạn chỉ hơn 512 triệu đồng.

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp là gần 412 tỷ đồng, giảm hơn 20 tỷ đồng so với đầu năm 2021. Trong đó, Agribank là chủ nợ ngân hàng lớn nhất của doanh nghiệp với dư nợ gần 192 tỷ đồng. Ngoài ra doanh nghiệp còn vay từ vài tỷ đến vài chục tỷ từ những cá nhân, tổ chức liên quan.

