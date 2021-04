240 người đổi đời thành tỷ phú, "ông bụt" Vietlott thu lợi ra sao?

Thứ Hai, ngày 12/04/2021 19:12 PM (GMT+7)

Sau 5 năm xuất hiện trên thị trường, Vietlott đã biến hàng trăm người từ nông dân, xe ôm,... thành tỷ phú chỉ sau một đêm. Vậy "ông bụt" Vietlott có tài cán thế nào?

Vietlott giúp 240 người thành tỷ phú sau 5 năm

Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) được thành lập vào tháng 12/2011, nhưng đến tận tháng 7/2016 có sản phầm đầu tiên được tung ra thị trường. Sự xuất hiện của Vietlott như thổi một làn gió mới làm thay đổi cục diện thị trường xổ số tại Việt Nam khi mang đến một khái niệm mới - xổ số tự chọn.

Vào thời điểm ra mắt, Vietlott đã trở thành tâm điểm của các phương tiện truyền thông, thu hút hàng triệu người tham gia bởi những giải thưởng cộng dồn hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng. Khi đó, từ khoá “trúng Vietlott” đã vượt mặt cụm từ “trúng xổ số” để leo lên top những từ khoá được tìm kiếm nhiều nhất trên Google tại Việt Nam.

Bước ngoặt khiến cái tên Vietlott thật sự nóng rực trên thị trường xổ số là khi một khách hàng ở Trà Vinh trúng giải độc đắc (Jackpot) của Vietlott với giá trị hơn 92 tỷ đồng. Sở dĩ con số này gây sốc vì “độ khủng” không thua kém gì so với trúng giải xổ số ở Mỹ cách đó vài tháng.

Sức nóng thông tin trúng thưởng Jackpot 92 tỷ khiến người dân quay cuồng, ôm mộng đổi đời từ những con số Vietlott. Những “đại gia” xổ số Vietlott lần lượt trình làng với những giải thưởng "cực khủng" càng kích thích sự hứng thú của khách hàng, đỉnh điểm là giải jackpot 330 tỷ đồng vào giữa năm 2018. Trái ngược với người dân, sự khuấy động của “tay chơi mới” mang tên Vietlott đã khiến các công ty xổ số truyền thống lo ngại về sự sống còn của mình khi dần mất đi thị phần trên thị trường.

Sau 5 năm kinh doanh, Vietlott ghi nhận tổng doanh thu gần 18.000 tỷ đồng và đóng góp gần 6.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

Đặc biệt doanh nghiệp đã trả thưởng gần 10.000 tỷ đồng, biến 240 người trở thành tỷ phú trong phút chốc. Với việc ra mắt thêm 3 sản phẩm Power 6/55, Max 3D và Keno, Vietlott đã nâng tổng số sản phẩm xổ số triển khai lên 5 sản phẩm. Hiện, Vietlott đã phủ sóng 62/63 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước.

Lãi lớn nhờ tỷ phú bỏ quên giải thưởng

Mặc dù mạng lưới kinh doanh được mở rộng, số điểm bán tăng lên nhưng kết quả kinh doanh của Vietlott trong 5 năm lại gặp nhiều biến động, có những giai đoạn có dấu hiệu chững lại.

Năm 2017 của Vietlott cho thấy doanh thu thuần của công ty đạt 3.069 tỷ đồng, tăng hơn 150% so với doanh thu 1.222 tỷ đồng của năm trước. Trong đó, doanh thu đến từ xổ số tự chọn số theo ma trận lợi nhuận đạt 2.916 tỷ đồng, chiếm 95% tổng doanh thu. Do giá vốn từ khoản chi phí trả thưởng cho khách hàng đến hơn 2.000 tỷ đồng nên sau khi khấu trừ thuế, Vietlott ghi nhận mức lãi trước thuế đạt 270 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2016.

Sang đến năm 2018, doanh thu Vietlott duy trì mức ổn định gần 3.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, mức lợi nhuận trước thuế là hơn 338 tỷ đồng, trong đó bao gồm 199 tỷ đồng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và 139 tỷ đồng từ thu nhập khác.

Theo đó, khoản lợi nhuận bất thường này của Vietlott chủ yếu đến từ 4 giải đặc biệt không có người nhận lên tới 136 tỷ đồng, con số này tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, nổi bật là giải độc đắc trị giá 105 tỷ đồng bán ra tại Cần Thơ nhưng chủ nhân chiếc vé không đến nhận thưởng.

Tuy trong năm 2018 Vietlott vẫn duy trì đà tăng trưởng hai chữ số, nhưng nếu loại bỏ nguồn thu từ những giải “vô chủ” thì lợi nhuận của công ty này giảm đến 13% so với năm trước.

Tình hình kinh doanh của Vietlott trong những năm gần đây

Đến năm 2019, tuy mức doanh thu thuần vẫn xấp xỉ 3.000 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2018, nhưng mức lãi trước thuế “lao dốc” xuống còn 190 tỷ đồng, giảm 44% so với năm trước. Nguyên nhân là do khoản thu từ khách hàng không lĩnh thưởng giảm mạnh xuống chỉ còn 21 tỷ đồng, giảm 118 tỷ đồng so với năm 2018.

Với sự sụt giảm của Vietlott, nhiều ý kiến cho rằng yếu tố giải thưởng tích lũy có giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng của Vietlott tạo sự lôi cuốn người chơi lúc ban đầu đã không còn phát huy hiệu quả. Bởi qua thời gian, nhiều người chơi đã cảm thấy nản vì xác suất trúng thưởng quá khó.

Tuy năm 2020 là năm sóng gió với nhiều doanh nghiệp do ảnh hưởng mạnh mẽ của dịch bệnh, nhưng Vietlott vẫn “vượt bão” với kết quả kinh doanh năm 2020 tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, tổng doanh thu của công ty đạt hơn 4.900 tỷ đồng, tính trung bình một ngày Vietlott thu về 13,4 tỷ đồng.

Trong khi đầu năm 2020, Vietlott chỉ đặt mục tiêu đạt 4.038 tỷ đồng tiền doanh thu và 152 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Nguyên nhân của sự tăng trưởng này được cho là đến từ sự ra mắt của sản phẩm mới - xổ số tự chọn số quay số nhanh (Keno) và dự án kết hợp với các nhà mạng bán vé số qua điện thoại.

Năm 2021, Vietlott dự kiến doanh thu đạt 5.900 tỷ đồng, con số này lần lượt tăng 20,4% và 97% so với mức doanh thu của năm 2019 và năm 2020.

Song hành cùng Vietlott, “anh cả” trên thị trường là Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TPHCM cũng đạt được kết quả kinh doanh với những con số khả quan vào năm 2020. Theo đó, tổng doanh thu năm 2020 của công ty đạt 8.794 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.347 tỷ đồng, đạt lần lượt 94% và 112% kế hoạch cả năm. Với tình hình kinh doanh khả quan của năm 2020, công ty mạnh tay đặt mục tiêu 10.250 tỷ đồng tiền doanh thu vào năm 2021.

Bên cạnh đó, năm 2020 những doanh nghiệp kinh doanh xổ số có mức tăng trưởng tốt những năm trước đây thì tình hình kinh doanh lại khá ảm đạm do ảnh hưởng của dịch bệnh. Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết và Dịch vụ Tổng hợp Đồng Nai cũng ghi nhận mức doanh thu 3.914 tỷ đồng, chỉ tăng hơn 4% so với cùng kỳ năm trước. Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau đạt 3.162 tỷ đồng tiền doanh thu, sau khi trừ các chi phí hoạt động thì mức lãi trước thuế đạt 535 tỷ đồng.

