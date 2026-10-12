Tuổi thơ nhiều biến cố của Miss Grand International 2026

Tối 10/10, Jihan Dimack vượt qua gần 80 thí sinh để giành vương miện Miss Grand International 2026 tại Bangkok, Thái Lan. Chiến thắng đưa cô trở thành đại diện châu Phi đầu tiên đăng quang cuộc thi kể từ khi sân chơi này ra đời năm 2013. Đại diện Việt Nam Emoura Phạm giành danh hiệu Á hậu 4.

Jihan Dimack trải qua tuổi thơ nhiều biến cố khi bố mẹ chia tay, gia đình liên tục chuyển nơi sinh sống.

Đằng sau hình ảnh rạng rỡ trên sân khấu là hành trình nhiều thăng trầm của người đẹp 30 tuổi. Trong vòng phỏng vấn kín với ban giám khảo, Jihan chia sẻ về tuổi thơ không êm đềm, những trách nhiệm gia đình phải gánh vác từ sớm và quá trình tự xây dựng sự nghiệp trước khi trở lại đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Jihan Mohin Dimack mang hai dòng máu Tanzania và Lebanon. Theo chia sẻ của cô trong vòng phỏng vấn kín tại Miss Grand International 2026, bố mẹ chia tay khi cô còn nhỏ. Lớn lên cùng bốn anh chị em dưới sự nuôi dưỡng của mẹ đơn thân, Dimack bắt đầu đi làm từ năm 17 tuổi để phụ giúp gia đình.

“Mẹ tôi là mẹ đơn thân, vì vậy tôi phải bắt đầu làm việc từ khi còn rất nhỏ”, cô chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Miss Grand International. “Vì thế, tôi thực sự hiểu thế nào là tinh thần trách nhiệm, khả năng lãnh đạo và việc chăm lo cho một gia đình”.

Người đẹp từng sống tại Tanzania, Lebanon và Mozambique. Việc trải nghiệm nhiều môi trường văn hóa khác nhau giúp cô tiếp xúc với những cách sống, truyền thống và quan điểm khác biệt.

“Gia đình tôi chưa bao giờ sống ổn định đủ lâu ở một nơi để tôi có thể duy trì tình bạn hay tiếp tục việc học theo một hệ thống giáo dục nhất định. Tôi được nuôi dưỡng tại thành phố Beira của Mozambique, sau đó lớn lên ở Nampula và Maputo. Gia đình tôi chuyển đến Lebanon trước khi định cư lâu dài tại quê hương Tanzania cách đây vài năm”, cô chia sẻ với tờ Citizen Newspaper năm 2016.

Dù trải qua tuổi thơ nhiều biến cố, người đẹp vẫn kiên trì theo đuổi ước mơ trở thành người mẫu và tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Đồng thời, cô mong muốn trở thành nguồn cảm hứng cho những phụ nữ trẻ.

“Tôi chỉ muốn trở thành tiếng nói đại diện cho những cô gái trẻ và tất cả phụ nữ ngoài kia. Dù bạn đã trải qua những gì hay phải đối mặt với điều gì trong cuộc sống, nếu đây là con đường bạn sinh ra để theo đuổi thì luôn có lối đi dành cho bạn. Bạn có thể chiến đấu và trở thành người phụ nữ mà bạn được định hướng để trở thành”, cô nói thêm.

Những trải nghiệm cá nhân cũng góp phần hình thành thông điệp mà Jihan theo đuổi tại cuộc thi, trong đó nhấn mạnh hòa bình, sự tôn trọng và lòng trắc ẩn.

Lớn lên cùng mẹ đơn thân và bốn anh chị em, Jihan Dimack bắt đầu đi làm từ năm 17 tuổi để phụ giúp gia đình.

Trong phần ứng xử tại chung kết Miss Grand International 2026, khi được hỏi về phẩm chất cần có của một người phụ nữ bản lĩnh, Jihan nhắc đến lòng nhân hậu và lấy mẹ làm hình mẫu. Cô cho biết mẹ luôn đối xử tử tế với mọi người, sẵn sàng giúp đỡ cộng đồng và quan tâm đến những người xung quanh.

“Với tôi, mẹ là hình mẫu hoàn hảo nhất. Mẹ là người luôn đối xử tử tế với mọi người, luôn đặt người khác lên trước bản thân và sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai. Tôi tin rằng đó là phẩm chất giúp bạn dẫn dắt bằng lòng nhân ái, giúp bạn thay đổi thế giới và kết nối với người khác không chỉ bằng vẻ bề ngoài mà còn bằng trái tim”, người đẹp chia sẻ.

Jihan gửi lời cảm ơn mẹ vì đã truyền cảm hứng để cô trở thành người phụ nữ như hiện tại. Với cô, vẻ đẹp không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn thể hiện qua cách một người đối xử với người khác và tạo ra ảnh hưởng tích cực cho cộng đồng.

Hiện người đẹp làm việc tại Trung Quốc, hoạt động trong các lĩnh vực người mẫu, bán hàng và thương mại qua livestream. Công việc giúp cô tích lũy kinh nghiệm trong môi trường quốc tế, đồng thời phát triển kỹ năng giao tiếp, xây dựng hình ảnh cá nhân và kết nối với khách hàng.

Sau gần 10 năm kể từ lần tham dự Miss Universe, Jihan Dimack trở lại đấu trường nhan sắc quốc tế và giành vương miện Miss Grand International 2026

Ngoài người mẫu, Jihan còn quan tâm đến lĩnh vực kinh doanh và mong muốn xây dựng con đường riêng trong ngành thời trang. Trong hồ sơ dự thi, cô giới thiệu quan niệm “4B”, gồm Body (cơ thể), Beauty (sắc đẹp), Brain (trí tuệ) và Business (kinh doanh).

Theo người đẹp, phụ nữ hiện đại không chỉ cần chăm sóc ngoại hình mà còn phải có sức khỏe, tri thức, tư duy độc lập và khả năng tạo ra cơ hội cho bản thân. Cô đề cao sự tự chủ về kinh tế, năng lực lãnh đạo và việc sử dụng thành tựu cá nhân để tạo ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng.