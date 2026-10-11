Sắc vóc quyến rũ của tân Miss Grand International

Jihan Dimack đại diện cho Tanzania, vừa trở thành cô gái đầu tiên đến từ quốc gia châu Phi giành chiến thắng Miss Grand International.

Tân hoa hậu 30 tuổi, cao 1,75 m, hiện là người mẫu chuyên nghiệp. Mang hai dòng máu Tanzania và Lebanon, cô sở hữu làn da nâu khỏe khoắn, gương mặt khả ái cùng nụ cười ngọt ngào.

Jihan Dimack khoe vóc dáng trong vòng thi trình diễn bikini.

Có kinh nghiệm làm người mẫu từ năm 17 tuổi, người đẹp sở hữu thần thái tự tin, quyến rũ và khả năng làm chủ ống kính.

Trước khi trở thành Miss Grand Tanzania, cô từng đăng quang Miss Universe Tanzania 2016 và dự thi Miss Universe cùng năm. Trở lại đấu trường sắc đẹp sau 10 năm, Jihan Dimack nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả quê nhà cũng như nhiều fan sắc đẹp quốc tế.

Cô có màn trình diễn ấn tượng trong đêm bán kết hôm 7/10, nhận hai giải thưởng Grand Pageant Choice và Global Beauties Choices Award. Ngoài ra, người đẹp vào Top 2 vòng bình chọn Country Power of the Year (Sức mạnh quốc gia).

Jihan Dimack kiêu sa trong trang phục truyền thống Thái Lan.

Trong suốt cuộc thi, cô theo đuổi phong cách thời trang thanh lịch và sử dụng lối trang điểm tông nude nhẹ nhàng, tôn vẻ đẹp tự nhiên.

Người đẹp khoe đôi chân dài thon thả với thiết kế váy ngắn.

Tân hoa hậu đã tham gia nhiều chiến dịch quảng cáo và xuất hiện trên các tạp chí thời trang.

Jihan Dimack biến hóa cá tính khi chụp ảnh thời trang.

Cô từng sống ở nhiều nơi như Tanzania, Lebanon và Mozambique, hiện làm việc ở Trung Quốc trong các lĩnh vực người mẫu, bán hàng và thương mại trực tuyến.

Người đẹp được đánh giá hội tụ đầy đủ bốn tiêu chí của Miss Grand International gồm: beauty (nhan sắc), body (vóc dáng), brain (trí tuệ) và business (tư duy kinh doanh).

Hình ảnh đời thường của nàng hậu khi làm việc tại Trung Quốc. Trên Instagram, Jihan Dimack cho thấy hình ảnh một cô gái có phong cách hiện đại, tự tin, năng động và độc lập.

Ở phần ứng xử cuối cùng dành cho Top 5 trong chung kết, khi được hỏi về những phẩm chất cần có của người phụ nữ bản lĩnh, Jihan đề cao lòng nhân hậu. Cô lấy mẹ làm hình mẫu, bởi bà luôn đối xử tử tế với người khác, đặt lợi ích của mọi người lên trên bản thân và sẵn lòng giúp đỡ cộng đồng. Người đẹp cảm ơn mẹ vì đã truyền cảm hứng để mình trở thành người phụ nữ như hiện tại.