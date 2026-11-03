Song Hye Kyo lão hóa ngược nhờ 4 thói quen

Song Hye Kyo khoe vóc dáng thanh mảnh trong thiết kế váy đen lấp lánh, kết hợp kiểu tóc bob và lối trang điểm nhẹ nhàng. Ảnh: Instagram kyo1122

Loạt ảnh mới đăng trên Instagram cá nhân Song Hye Kyo hôm 27/10 thu hút sự chú ý của công chúng. Nữ diễn viên xuất hiện trong chiếc váy mini hai dây màu đen đính sequin lấp lánh, khoác cardigan đồng điệu, kết hợp kính râm dáng hẹp và mái tóc bob ngắn cá tính. Thiết kế tôn vóc dáng thanh mảnh, đôi chân thon, trong khi kiểu tóc gọn gàng giúp gương mặt thêm trẻ trung, hiện đại.

Diện mạo trẻ trung của minh tinh Hàn Quốc nhanh chóng nhận được nhiều lời khen. Ở tuổi 44, cô vẫn duy trì phong thái thanh lịch, làn da mịn màng và vóc dáng cân đối. Thay vì dựa vào một phương pháp làm đẹp riêng lẻ, Song Hye Kyo từng tiết lộ nhiều thói quen chăm sóc bản thân được duy trì trong thời gian dài.

Duy trì tập yoga nhiều năm

Một trong những thói quen đáng chú ý của Song Hye Kyo là tập luyện đều đặn. Trong chương trình YouTube của Kang Min Kyung, nữ diễn viên cho biết đã tập yoga khoảng 10 năm, duy trì tần suất 4-5 buổi mỗi tuần. Cô nói bộ môn này giúp cơ thể vận động, hỗ trợ tuần hoàn và giảm cảm giác sưng phù. Khi có thời gian, cô còn kết hợp pilates và các bài tập cardio.

Yoga có thể mang lại nhiều lợi ích cho phụ nữ trung niên, đặc biệt về độ linh hoạt, khả năng giữ thăng bằng và sức mạnh cơ thể. Các động tác phối hợp cùng nhịp thở giúp người tập cải thiện khả năng kiểm soát cơ thể, giảm căng thẳng và duy trì vận động lâu dài. Một nghiên cứu tổng hợp đăng trên tạp chí Archives of Gerontology and Geriatrics phân tích 12 nghiên cứu với 912 người lớn tuổi, ghi nhận yoga có thể cải thiện một số chức năng nhận thức như trí nhớ, sự chú ý và khả năng xử lý thông tin.

Ở phụ nữ sau tuổi 40, việc vận động càng cần được chú trọng bởi khối lượng cơ có xu hướng suy giảm theo tuổi tác, đặc biệt khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh. Tuy nhiên, yoga không nên là hình thức tập luyện duy nhất nếu mục tiêu là duy trì cơ bắp. Phụ nữ có thể kết hợp thêm đi bộ nhanh, đạp xe và tập sức mạnh phù hợp thể trạng.

Song Hye Kyo giữ được làn da mịn màng, căng sáng, ít khuyết điểm, góp phần tôn lên diện mạo trẻ trung và rạng rỡ ở tuổi 44. Ảnh: Instagram kyo1122

Chăm sóc da đều đặn, chú trọng làm sạch và dưỡng ẩm

Song Hye Kyo nói chu trình chăm sóc da của mình không quá cầu kỳ. Trong phỏng vấn với Vogue Singapore, cô cho biết luôn chú trọng tẩy trang kỹ, sau đó sử dụng kem mắt, toner, lotion và kem dưỡng ban đêm. Khi không phải quay phim, nữ diễn viên cũng dành thời gian cho các liệu trình chăm sóc da chuyên nghiệp. Cô đặc biệt quan tâm đến việc phục hồi làn da sau những ngày làm việc kéo dài. Khi phải di chuyển nhiều hoặc quay phim liên tục khiến da khô, mệt mỏi, cô thường sử dụng mặt nạ giấy và tranh thủ nghỉ ngơi.

Thói quen này phù hợp với nguyên tắc chăm sóc da cơ bản mà các bác sĩ da liễu thường khuyến nghị. Theo thời gian, da có thể trở nên khô hơn, giảm độ đàn hồi và xuất hiện nếp nhăn do sự suy giảm collagen, elastin. Làm sạch nhẹ nhàng giúp loại bỏ bụi bẩn, lớp trang điểm và kem chống nắng, trong khi dưỡng ẩm hỗ trợ củng cố hàng rào bảo vệ da, hạn chế tình trạng mất nước. Bên cạnh đó, chống nắng là bước không nên bỏ qua. Tia cực tím có thể thúc đẩy lão hóa da sớm, gây nếp nhăn, đốm sắc tố và làm giảm độ đàn hồi. Phụ nữ nên sử dụng kem chống nắng phổ rộng SPF 30 trở lên, kết hợp che chắn khi hoạt động ngoài trời.

Ưu tiên giấc ngủ và thời gian phục hồi

Lịch trình làm việc dày đặc, thường xuyên di chuyển giữa nhiều địa điểm khiến Song Hye Kyo khó tránh khỏi những ngày mệt mỏi. Trong phỏng vấn với Her World, cô cho biết khi da khô hoặc trông thiếu sức sống sau thời gian làm việc kéo dài, cô thường đắp mặt nạ và cố gắng tranh thủ ngủ, dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn.

Đây cũng là một thói quen có ý nghĩa đối với quá trình lão hóa. Khi ngủ, cơ thể diễn ra nhiều hoạt động phục hồi, điều hòa hormone và tái tạo mô. Thiếu ngủ kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe chuyển hóa, hệ miễn dịch, tâm trạng và chất lượng làn da.

Với phụ nữ sau tuổi 40, những thay đổi nội tiết trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh có thể khiến giấc ngủ bị gián đoạn, dễ tỉnh giấc giữa đêm hoặc khó ngủ trở lại. Vì vậy, duy trì giờ đi ngủ và thức dậy ổn định, hạn chế caffeine vào cuối ngày, giảm sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ và giữ phòng ngủ yên tĩnh là những việc nên thực hiện. Người trưởng thành thường cần ngủ ít nhất 7 giờ mỗi đêm. Thay vì xem nghỉ ngơi là khoảng thời gian lãng phí, phụ nữ nên coi đây là một phần thiết yếu trong kế hoạch chăm sóc sức khỏe và sắc vóc.

Nuôi dưỡng tinh thần tích cực, học cách yêu bản thân

Ngoài chăm sóc diện mạo, Song Hye Kyo nhấn mạnh vẻ đẹp còn đến từ trạng thái tinh thần. Nữ diễn viên cho rằng khi một người có nội tâm tốt, cố gắng suy nghĩ tích cực ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn, điều đó sẽ thể hiện qua gương mặt và phong thái. Cô cũng cho biết hiện dành nhiều thời gian hơn để yêu thương và chăm sóc chính mình so với khi còn trẻ.

Căng thẳng kéo dài có thể làm tăng tình trạng rối loạn giấc ngủ, ảnh hưởng đến hormone và thúc đẩy các phản ứng viêm trong cơ thể. Khi thường xuyên lo âu, mệt mỏi, một người cũng dễ hình thành những thói quen không có lợi như ăn uống thiếu kiểm soát, ít vận động hoặc bỏ bê việc chăm sóc bản thân.

Phụ nữ trung niên có thể bắt đầu từ những hoạt động đơn giản như dành thời gian cho sở thích cá nhân, gặp gỡ bạn bè, đọc sách, đi bộ ngoài trời hoặc thực hành thiền và hít thở sâu. Việc duy trì những mối quan hệ tích cực, đặt ra mục tiêu phù hợp và biết nghỉ ngơi khi cần thiết cũng góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống.

Sau hơn 25 năm kể từ Trái tim mùa thu, Song Hye Kyo vẫn giữ làn da mịn màng, đường nét thanh tú, được truyền thông Hàn khen 'đang lão hóa ngược'. Ảnh: Instagram kyo1122

Song Hye Kyo sinh năm 1981, là diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc. Cô được khán giả châu Á biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như Trái tim mùa thu, Ngôi nhà hạnh phúc, Hậu duệ mặt trời và The Glory. Với gương mặt thanh tú, làn da sáng cùng phong cách thanh lịch, cô nhiều lần được xem là biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Hàn. Bên cạnh diễn xuất, Song Hye Kyo còn là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm cao cấp, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện quốc tế.