Vera Wang chỉ dưỡng da với hai bước cơ bản

Ở tuổi 77, Vera Wang tiếp tục thu hút sự chú ý bởi diện mạo trẻ trung và phong cách thời trang táo bạo. Trong cuộc phỏng vấn với Page Six tại sự kiện Night of Stars Gala của Fashion Group International ở New York hôm 14/10, nhà thiết kế tiết lộ quy trình chăm sóc da khá đơn giản. "Tôi chỉ rửa mặt và thoa một chút kem dưỡng ẩm, chứ không thực hiện 18 bước", bà nói.

Vera Wang là nhà thiết kế thời trang người Mỹ gốc Hoa, gây chú ý với làn da mịn màng, căng bóng và phong cách trẻ trung, hiện đại ở tuổi 77. Ảnh: Instagram verawang

Theo Vera Wang, chăm sóc da không nhất thiết phải trở thành một nghi thức kéo dài với hàng loạt mỹ phẩm. Bà không có thói quen sử dụng nhiều sản phẩm nối tiếp nhau như xu hướng skincare nhiều bước phổ biến trên mạng xã hội.

Duy trì thói quen tối giản suốt nhiều năm

Vera Wang theo đuổi cách chăm sóc da tối giản. Bà sử dụng xà phòng, sữa rửa mặt và không muốn dành quá nhiều thời gian cho những quy trình phức tạp. Nhà thiết kế 77 tuổi dùng kem dưỡng ẩm Clinique cho da mặt vào buổi sáng. Khi tắm, bà dùng thêm dầu dưỡng Johnson's Baby Oil để massage da.

Vera Wang cho biết làn da thay đổi đáng kể trong những năm gần đây, khiến một số sản phẩm trước kia không gây vấn đề nay lại có thể khiến da bị kích ứng. Bà từng không chú trọng chống nắng khi còn trẻ. Sau này, bà nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ da trước ánh nắng mặt trời và cảm thấy hối hận khi đưa kem chống nắng vào thói quen hàng ngày khá muộn.

Hai bước có đủ để duy trì làn da khỏe mạnh?

Theo Viện Da liễu Mỹ (AAD), làm sạch nhẹ nhàng và dưỡng ẩm là hai nền tảng quan trọng của quy trình chăm sóc da. Khi tuổi tác tăng, da có xu hướng khô hơn do lượng dầu tự nhiên và các thành phần giúp duy trì độ ẩm giảm dần. Khả năng giữ nước suy giảm cũng khiến hàng rào bảo vệ da dễ bị tổn thương, làm tăng nguy cơ khô ráp và nhạy cảm. Sữa rửa mặt dịu nhẹ giúp loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa và cặn mỹ phẩm mà không làm mất quá nhiều lớp lipid tự nhiên. Trong khi đó, kem dưỡng ẩm hỗ trợ giữ nước ở lớp ngoài cùng của da, cải thiện độ mềm mại và giúp các nếp nhăn nhỏ do thiếu ẩm trông ít rõ hơn. Vì vậy, lựa chọn của Vera Wang có cơ sở về mặt chăm sóc da cơ bản. Việc hạn chế những sản phẩm không cần thiết còn giúp giảm nguy cơ kích ứng, đặc biệt với làn da nhạy cảm hoặc dễ phản ứng với các thành phần mỹ phẩm.

Lão hóa da chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, gồm di truyền, mức độ tiếp xúc với ánh nắng, môi trường, giấc ngủ và lối sống. AAD khuyến nghị sử dụng kem chống nắng phổ rộng có SPF từ 30 trở lên, kết hợp các biện pháp như tìm bóng râm, đội mũ và mặc quần áo che chắn khi ra ngoài. Tia cực tím góp phần gây lão hóa sớm, biểu hiện qua nếp nhăn, đốm sắc tố và tình trạng da kém săn chắc. Chống nắng cũng giúp giảm nguy cơ ung thư da.

Do đó, với người muốn xây dựng quy trình tối giản, ba bước gồm làm sạch, dưỡng ẩm và chống nắng vào ban ngày thường là lựa chọn hợp lý. Nếu kem dưỡng ẩm tích hợp khả năng chống nắng phổ rộng với SPF phù hợp, sản phẩm có thể đảm nhiệm đồng thời hai chức năng, miễn là được sử dụng đủ lượng theo hướng dẫn.

Không cần nhiều mỹ phẩm nhưng phải đúng nhu cầu

Một sai lầm thường gặp khi theo đuổi skincare tối giản là cho rằng càng ít sản phẩm càng tốt trong mọi trường hợp. Trên thực tế, số bước không quyết định hoàn toàn hiệu quả; điều quan trọng là sản phẩm có phù hợp với loại da và vấn đề cần cải thiện hay không. Với làn da khô, có thể ưu tiên kem dưỡng chứa glycerin, ceramide hoặc hyaluronic acid để bổ sung độ ẩm và hỗ trợ hàng rào bảo vệ da. Người có da dầu vẫn cần dưỡng ẩm nhưng nên lựa chọn kết cấu nhẹ, không gây bít tắc lỗ chân lông. Trong khi đó, người có nám, mụn kéo dài, viêm da hoặc những dấu hiệu lão hóa khiến họ lo ngại có thể cần thêm sản phẩm điều trị chuyên biệt theo tư vấn của bác sĩ da liễu. Các thành phần như retinoid có thể hỗ trợ cải thiện một số dấu hiệu lão hóa, nhưng cần lựa chọn nồng độ và tần suất phù hợp để tránh kích ứng.

Với Vera Wang, việc không chạy theo quy trình 18 bước phản ánh lựa chọn cá nhân đã được duy trì trong thời gian dài. Thói quen này có thể là hình mẫu tham khảo cho những người muốn chăm sóc da đơn giản, dễ duy trì. Tuy nhiên, điều đáng học hỏi không phải là chỉ sử dụng đúng hai sản phẩm mà là tránh lạm dụng mỹ phẩm, lắng nghe phản ứng của làn da và không bỏ qua những bước có lợi ích đã được chứng minh.

Ở tuổi trung niên, chăm sóc da hiệu quả không đồng nghĩa với việc phải sở hữu nhiều serum hay kem đặc trị đắt tiền. Một sản phẩm làm sạch dịu nhẹ, kem dưỡng phù hợp và chống nắng đều đặn có thể tạo nên nền tảng vững chắc. Những bước bổ sung chỉ thực sự cần thiết khi giải quyết một nhu cầu cụ thể của da.

Vera Wang được xem là một trong những nhà thiết kế có ảnh hưởng lớn trong ngành thời trang cưới, góp phần định hình phong cách váy cưới hiện đại với những sáng tạo tinh tế, phá cách và giàu tính cá nhân. Ảnh: Instagram verawang

Vera Wang sinh năm 1949 tại New York, Mỹ, là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới, được biết đến với những mẫu váy cưới mang phong cách hiện đại, tinh tế. Trước khi xây dựng thương hiệu riêng năm 1990, bà từng là vận động viên trượt băng nghệ thuật, biên tập viên thời trang tại Vogue và giám đốc thiết kế phụ kiện của Ralph Lauren. Các thiết kế của Vera Wang được nhiều ngôi sao lựa chọn trong những dịp quan trọng. Bên cạnh thời trang, bà còn thu hút sự chú ý nhờ phong cách sống năng động và quan điểm làm đẹp tối giản.