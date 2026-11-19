Nguyễn Quỳnh Anh vượt qua 29 thí sinh, giành vương miện Miss Universe Vietnam 2026 tại Hải Phòng tối 2/10. Trịnh Mỹ Anh đoạt á hậu 1, Emma Lê là á hậu 2. Các vị trí còn lại trong top 5 lần lượt thuộc về Nguyễn Diệu Huyền và Trịnh Thị Hồng Đăng.

Tuy nhiên, ngay sau đêm chung kết, cô xin trở về Hà Nội dự tang lễ bà. Tối cùng ngày, người đẹp đăng dòng trạng thái: “Bà an nghỉ nhé rồi cháu về”, đồng thời mong khán giả thông cảm vì chưa thể lập tức thực hiện các hoạt động của tân hoa hậu.

Quỳnh Anh sinh năm 1999, cao 1,75 m, từng giành á quân The Face Vietnam 2018 và chiến thắng Supermodel Me 2021. Trước đó, cô cũng đoạt á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024. Chiến thắng năm nay được xem là cơ hội để người đẹp tiếp tục khẳng định vị trí trong làng thời trang, sắc đẹp.

Ngày 9/10, tập 5 chương trình Model Kid Vietnam 2026 phát sóng, ghi lại tranh luận giữa Quỳnh Anh và nhà sản xuất Trang Lê về kết quả chương trình. Cô cùng huấn luyện viên Bùi Quỳnh Hoa rời trường quay trước phần công bố thí sinh bị loại. Nhà sản xuất sau đó tìm cách thuyết phục hai người trở lại.

Đại diện chương trình cho biết cô chủ động rút khỏi vai trò huấn luyện viên trong đêm cuối, sau khi các tập thử thách đã được ghi hình.

Ba ngày sau, mạng xã hội lan truyền ảnh chụp màn hình được cho là từ một nhóm trò chuyện riêng gồm 13 tài khoản.

Trong đó, hai tài khoản bị nghi thuộc về Quỳnh Anh và Trịnh Mỹ Anh có những bình luận tiêu cực về một số đồng nghiệp liên quan đến Miss Universe Vietnam, gồm Kỳ Duyên, Hồng Đăng, Thanh Thanh Huyền và giám khảo Ngân Lâm. Các hình ảnh thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác trên Facebook và Threads.

Đại diện Miss Universe Vietnam cho biết phối hợp với đơn vị tổ chức Five6 Entertainment và các bên liên quan để xác minh.

Ngày 13/10, Quỳnh Anh đăng lời xin lỗi, thừa nhận cách diễn đạt của mình có thể thiếu cẩn trọng, chưa đủ tinh tế, gây ảnh hưởng đến những người liên quan. Cô cũng nhìn nhận danh hiệu hoa hậu đòi hỏi bản thân phải chú ý hơn trong lời nói, hành vi và trách nhiệm.

Ngày 15/10, trong buổi gặp gỡ truyền thông, Quỳnh Anh và Mỹ Anh trực tiếp xin lỗi á hậu Hồng Đăng (bên phải).

Ngày 21/10, tổ chức Miss Grand International (MGI) thông báo đại diện sáu quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, sẽ không tham dự Miss Universe lần thứ 75 tại Puerto Rico do tranh chấp liên quan đến bản quyền và quyền cử thí sinh.

Hôm sau, Quỳnh Anh chia sẻ với Ngôi Sao cô buồn và tiếc nuối vì đã chuẩn bị nhiều tháng cho cơ hội thi quốc tế, từ chụp ảnh, thực hiện video đến làm hồ sơ xin visa nhưng không thể thi quốc tế.

Ngày 23/10, ban tổ chức MUV có buổi làm việc với top 5 tại TP HCM để thông báo các quyết định xử lý. Theo thông báo phát đi ngày 25/10, Quỳnh Anh bị đình chỉ hoạt động sân khấu trong sáu tháng.

Ông Phạm Duy Khánh, đại diện Five6 Entertainment, cho biết người đẹp chấp nhận hình thức kỷ luật vì vi phạm các quy định đã được phổ biến từ đầu cuộc thi. Đơn vị tổ chức cho rằng quyết định nhằm nâng cao trách nhiệm của thí sinh trong phát ngôn và ứng xử.

Ngày 8/11, Quỳnh Anh tham dự một sự kiện cộng đồng mà không thông báo, xin phép trước với Five6, theo thông tin từ đơn vị tổ chức.

Đại diện ban tổ chức cho rằng việc cô sử dụng danh xưng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tại sự kiện có thể gây hiểu nhầm và ảnh hưởng đến hình ảnh cuộc thi.

Trước đó, Quỳnh Anh thông báo với ban tổ chức rằng cô gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần, cần nghỉ ngơi và điều trị nên chưa thể ký hợp đồng quản lý theo thỏa thuận ban đầu.

Tuy nhiên, theo Five6, người đẹp vẫn nhận lời biểu diễn, tham gia sự kiện mà không trao đổi với đơn vị này.

Ngày 18/11, BTC thông báo thu hồi danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026 của Nguyễn Quỳnh Anh, quyết định có hiệu lực từ ngày công bố. Đơn vị tổ chức cho biết đã cân nhắc các sự việc phát sinh và những thỏa thuận giữa các bên trước khi đưa ra quyết định.

Trao đổi với phóng viên cùng ngày, Quỳnh Anh nói cô bất ngờ trước quyết định tước danh hiệu của BTC Miss Universe Vietnam 2026. “Tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bên đại diện tôi có liên lạc mà chắc chưa được”, cô nói.