Mai Anh thi Siêu mẫu Quốc tế

Trên website chính thức của cuộc thi, Mai Anh được công bố là thí sinh đại diện Việt Nam tại Super Model International 2026 (Siêu mẫu Quốc tế 2026). Đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 24/10 tại Bangkok.

Trước ngày lên đường, Mai Anh được Bùi Quỳnh Hoa - Supermodel International 2022 - trao sash và động viên. Bùi Quỳnh Hoa bày tỏ sự ủng hộ với đàn em và kỳ vọng Mai Anh tiếp nối hành trình của các đại diện Việt Nam, tạo dấu ấn tại cuộc thi năm nay.

Người mẫu Mai Anh.

Mai Anh bày tỏ xúc động trước sự động viên của đàn chị, đồng thời cho biết đặt mục tiêu thể hiện tốt nhất khả năng của mình tại sân chơi quốc tế. Người đẹp cho biết đến với Siêu mẫu Quốc tế không chỉ để tìm kiếm danh hiệu mà còn muốn thử thách bản thân, học hỏi từ các người mẫu quốc tế và mở rộng cơ hội nghề nghiệp.

"Hơn hết, tôi muốn mang hình ảnh người phụ nữ Việt Nam vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ, bản lĩnh đến gần hơn với bạn bè quốc tế", cô nói.

Để chuẩn bị cho cuộc thi, Mai Anh xây dựng kế hoạch tập luyện, duy trì chế độ ăn uống khoa học, rèn kỹ năng catwalk, tạo dáng và biểu cảm trước ống kính. Cô cũng trau dồi tiếng Anh giao tiếp, luyện ứng xử, tìm hiểu về cuộc thi, các thí sinh và xu hướng thời trang quốc tế. Dù có kinh nghiệm trình diễn và đào tạo catwalk, người mẫu thừa nhận áp lực khi phải cạnh tranh với những thí sinh sở hữu kinh nghiệm quốc tế. Cô xem đây là động lực để hoàn thiện bản thân, đồng thời đặt mục tiêu để lại hình ảnh đẹp về người mẫu Việt Nam trong mắt ban giám khảo và khán giả.

Hoa hậu, siêu mẫu Bùi Quỳnh Hoa trao sash cho Mai Anh trước khi lên đường thi Siêu mẫu Quốc tế.

Người mẫu sinh năm 1996, quê Hải Phòng, cao 1,74 m, số đo ba vòng 84-65-94 cm. Cô từng vào top 10 Miss Cosmo Vietnam 2025, đồng thời giành giải Miss Sports và lọt Top 5 Người đẹp Biển.

Mai Anh tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ở TP HCM, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên cao đẳng, đại học. Ngoài hoạt động người mẫu, cô làm giảng viên, huấn luyện viên catwalk.

Super Model International là cuộc thi tìm kiếm người mẫu với mục đích tăng cường sự phát triển của thời trang và văn hóa. Cuộc thi được tổ chức từ năm 2011, tiền thân là Siêu mẫu châu Á Thái Bình Dương (Supermodel of Asia Pacific). Người mẫu Ngọc Oanh từng đoạt giải ba tại Supermodel International 2012, Kim Dung vào top 15, Anh Thư ở top 4 trong cuộc thi năm 2011. Năm 2018, Khả Trang giành ngôi vị cao nhất. Đến năm 2022, Bùi Quỳnh Hoa cũng đăng quang sân chơi này.