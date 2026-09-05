Ai đăng quang Hoa hậu Thế giới 2026

Nhóm thí sinh sáng giá

Đại diện Đan Mạch - Josephine Bottger - đang được đánh giá là ứng viên sáng giá cho vương miện. Cô là thí sinh nổi bật nhất khu vực châu Âu.

Josephine Emilie Meinert Bottger 24 tuổi, là vũ công chuyên nghiệp. Người đẹp ra nước ngoài năm 17 tuổi để theo đuổi ba lê cổ điển. Cô học tại Học viện Nghệ thuật Quốc gia Oslo và từng biểu diễn với Đoàn Ba lê Thiếu niên Antwerp ở Bỉ.

Tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026, Josephine Bottger đã lọt vào top 24 phần thi nhân ái với dự án hỗ trợ trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh. Ngoài ra, cô cũng lọt vào top 23 phần thi tài năng, top 60 phần thi Top Model.

Đại diện Đan Mạch - Josephine Bottger tại cuộc thi năm nay.

Đại diện Brazil - Gabriela Botelho - được nhiều chuyên gia sắc đẹp đánh giá là ứng viên hàng đầu cho vương miện Hoa hậu Thế giới 2026. Ở tuổi 25 tuổi, cô là doanh nhân, người mẫu. Gabriela Botelho theo đuổi dự án hỗ trợ trẻ em mắc bệnh hiếm thông qua chăm sóc đa chuyên khoa. Cô từng giành Á hậu 2 tại Miss World Brazil 2021 và chiến thắng giải thưởng Beauty With a Purpose tại cuộc thi năm đó.

Tại cuộc thi năm nay, Gabriela chưa ghi tên mình vào bất kỳ phần thi phụ nào, tuy nhiên cô được đánh giá có phong độ ổn định, hình ảnh chuyên nghiệp, nổi bật. Thực tế cho thấy nhiều người đẹp không có thành tích nổi bật ở các phần thi phụ nhưng vẫn đăng quang Miss World.

Đại diện Brazil - Gabriela Botelho.

Đại diện Nigeria - Tamunosoye Karibi-George - là ứng viên mạnh của khu vực châu Phi. Cô cao 1,75 m, hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, người mẫu. Cô theo đuổi các hoạt động xã hội liên quan đến cộng đồng và hòa nhập.

Tại Miss World 2026, Karibi-George giành chiến thắng Top Model khu vực châu Phi, qua đó giành suất vào thẳng Top 40. Thành tích này ngang bằng với đại diện Việt Nam - Bảo Ngọc.

Đại diện Nigeria - Tamunosoye Karibi-George - là ứng viên mạnh của khu vực châu Phi.

Đại diện Philippines - Asia Rose Simpson - đang có những màn thể hiện ấn tượng ở cuộc thi năm nay và được đánh giá là ứng viên nổi bật của khu vực châu Á. Cô là vũ công, đồng tác giả và minh họa sách thiếu nhi, trong đó cuốn sách mang tên Âm thanh ca ngợi của động vật đã giành giải nhì tại cuộc thi Mỹ thuật quốc gia ở Florida, Mỹ.

Ở cuộc thi năm nay, Simpson là thí sinh hiếm hoi lọt top hầu hết phần thi phụ. Cô đã vào top 24 phần thi nhân ái, chiến thắng phần thi Head-to-Head Challenge khu vực châu Á, top 24 phần thi thể thao, giành vị trí thứ 3 phần thi tài năng, top 60 phần thi Top Model.

Đại diện Philippines - Asia Rose Simpson là ứng viên nổi bật ở châu Á.

Đại diện Bỉ - Olga Lombardo - được đánh giá là nhân tố có khả năng gây bất ngờ ở khu vực châu Âu. Cô 22 tuổi, là sinh viên ngành dược, thông thạo tiếng Hà Lan, tiếng Pháp và tiếng Anh.

Tại cuộc thi năm nay, đại diện Bỉ đã lọt vào top 20 phần thi Multimedia Challenge, top 24 phần thi thể thao, top 21 phần thi Top Model. Cô được nhận xét có vẻ đẹp thanh lịch, cổ điển, phù hợp tiêu chí Miss World. Nhiều chuyên trang sắc đẹp thậm chí dự đoán cô đăng quang.

Đại diện Bỉ - Olga Lombardo có khả năng gây bất ngờ.

Các thí sinh tiềm năng

Đại diện Cộng hòa Czech - Linda Górecká - là ứng viên nổi bật nhất khu vực châu Âu. Linda là sinh viên tại Cao đẳng nghề AHOL, chuyên ngành sư phạm mầm non và ngoại khóa. Cô tham gia và hỗ trợ dự án Bellisky giúp đỡ phụ nữ ung thư vú. Cô mong muốn chia sẻ về dự án này tại cuộc thi năm nay. Ở Hoa hậu Thế giới 2026, cô đã lọt vào top 21 phần thi Top Model.

Trước chung kết, Linda Górecká vướng ồn ào mang theo ê-kíp trang điểm riêng. Tuy nhiên, cô vẫn được nhận xét là ứng viên tiềm năng, có khả năng giành thành tích cao nhờ phong độ ổn định, hình ảnh chuyên nghiệp.

Đại diện Cộng hòa Czech - Linda Górecká.

Đại diện Chile - Ignacia Fernández - là ứng viên sáng giá khu vực châu Mỹ. Cô là người mẫu kiêm ca sĩ, 27 tuổi. Cô là giọng ca chính của ban nhạc death metal Decessus, được thành lập năm 2020, từng biểu diễn tại các lễ hội ở Đức và Phần Lan. Người đẹp nói tiếng Anh trôi chảy, là người ủng hộ phúc lợi động vật.

Tại cuộc thi năm nay, cô đã lọt vào Top 20 phần thi Multimedia Challenge, Top 60 phần thi Top Model, Top 23 phần thi Tài năng. Phần thi tài năng hát rock của cô gây chú ý trên mạng xã hội.

Đại diện Bolivia - Vanessa Kraljevic - được nhiều chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao. Tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Tôn giáo, Chính trị và Xã hội tại King's College London, người đẹp 23 tuổi đang theo học ngành Luật tại Đại học Luật London.

Vanessa thành thạo tiếng Anh, Tây Ban Nha, Italia, đồng thời có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp lý tại Anh. Cô đã lọt vào Top 20 phần thi Head-to-Head Challenge.

Đại diện Bolivia - Vanessa Kraljevic.

Đại diện Cộng hòa Dominica - Joheirry Mola - nằm trong nhóm các thí sinh được đánh giá cao của các bảng xếp hạng sắc đẹp. Là người mẫu chuyên nghiệp, cô tốt nghiệp Đại học Iberoamericana (UNIBE) với bằng cử nhân Quản trị Kinh doanh. Người đẹp 24 tuổi lọt vào Top 20 phần thi Multimedia Challenge, giành chiến thắng phần thi Top Model khu vực châu Mỹ.

Đại diện Cộng hòa Dominica - Joheirry Mola.

Đại diện Pháp - Indira Ampiot - là ứng viên sáng giá ở khu vực châu Âu. Cô sinh năm 2004, cao 1,77 m, đang theo học chuyên ngành truyền thông, quảng cáo và thiết kế. Cô đăng quang Hoa hậu Pháp 2023, từng đại diện Pháp tại Miss Universe 2024 và vào Top 30. Cô đã lọt vào top 24 phần thi dự án nhân ái, giành chiến thắng phần thi Top Model khu vực châu Âu.

Đại diện Pháp - Indira Ampiot.

Đại diện Ấn Độ - Nikita Porwal - là ứng viên được yêu thích ở khu vực châu Á. Cô là MC kiêm diễn viên sân khấu, từng đóng hơn 60 vở kịch. Người đẹp bắt đầu sự nghiệp ở tuổi 18 với tư cách là người dẫn chương trình truyền hình. Cô đã lọt vào Top 21 phần thi Top Model.

Đại diện Ấn Độ - Nikita Porwal.

Đại diện Venezuela - Mística Nunez - được xếp vào nhóm gương mặt đáng chú ý. Cô sinh năm 2001, cao 1,82 m, đã tốt nghiệp ngành dược và tiếp tục theo học y khoa. Người đẹp được xem là một trong những ứng cử viên mạnh, được kỳ vọng mang về chiếc vương miện Miss World thứ 7 cho cường quốc hoa hậu Venezuela. Cô đã lọt vào Top 24 phần thi nhân ái, Top 21 phần thi Top Model.

Đại diện Venezuela - Mística Nunez.

Hai đại diện Nepal và Hungary được nhận định là những nhân tố có khả năng gây bất ngờ trong đêm chung kết Hoa hậu Thế giới 2026.

Đại diện Việt Nam được đánh giá cao

Đại diện Việt Nam - Lê Nguyễn Bảo Ngọc - được nhiều chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao. Các chuyên trang Sash Factor, Missosology đều dự đoán cô lọt vào Top 5 chung cuộc Hoa hậu Thế giới 2026.

Bảo Ngọc đã có những màn thể hiện ấn tượng ở cuộc thi năm nay khi lọt vào Top 24 phần thi dự án nhân ái, Top 20 phần thi Head-to-Head Challenge, Top 23 phần thi tài năng, chiến thắng phần thi Top Model khu vực châu Á.

Bảo Ngọc có những màn thể hiện ấn tượng ở Hoa hậu Thế giới 2026.

Ở bảng dự đoán mới của Sash Factor, Bảo Ngọc được xếp ở vị trí cao, cùng các ứng viên đến từ Brazil, Venezuela, Bolivia, Cộng hòa Czech và nhiều quốc gia khác. Trong khi đó, Missosology cũng đưa Bảo Ngọc vào nhóm những ứng viên nổi bật. Ở bảng dự đoán gần nhất, đại diện Việt Nam đứng thứ 5, sau Brazil, Philippines, Chile và Nigeria.

Lợi thế lớn nhất của Bảo Ngọc là sự cân bằng giữa hình thể, ngoại ngữ, kinh nghiệm sân khấu và hoạt động xã hội. Chiều cao 1,86 m, danh hiệu quốc tế Hoa hậu Liên lục địa 2022 giúp cô nổi bật giữa dàn thí sinh.