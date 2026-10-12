Hoa hậu Phan Thị Mơ thế nào sau 8 năm đăng quang cuộc thi quốc tế?

Phan Thị Mơ sinh năm 1990 tại Tiền Giang. Cô từng đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Trái Đất 2011. Năm 2018, người đẹp vượt qua nhiều thí sinh quốc tế khác để đăng quang Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới tại Thái Lan .

Sau khi đoạt danh hiệu, Phan Thị Mơ trở thành cái tên được nhiều khán giả yêu mến. Nàng hậu xuất hiện trong nhiều vai trò như giám khảo, người mẫu, diễn viên...

Người đẹp từng tham gia nhiều phim truyền hình, điện ảnh và 2 lần đoạt giải “Nữ diễn viên được yêu thích nhất” tại giải thưởng Ngôi Sao Xanh. Năm 2024, cô trở thành quán quân chương trình Cười xuyên Việt.

Phan Thị Mơ từng đăng quang Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018.

Hiện tại, Phan Thị Mơ cho biết cô hạnh phúc khi vẫn nhận được tình cảm của khán giả, sự tin tưởng của đồng nghiệp và có cơ hội hoạt động ở nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đóng phim, diễn kịch và trình diễn thời trang, cô phát triển công việc kinh doanh, tham gia các chương trình cộng đồng.

Nhìn lại chặng đường đã qua, người đẹp nhận thấy bản thân thay đổi đáng kể. Cô thừa nhận trước đây là một người khá hiền lành, rụt rè, còn hiện tại đã mạnh mẽ, quyết đoán và chủ động hơn trong công việc lẫn cuộc sống.

Theo Phan Thị Mơ, danh hiệu hoa hậu mang đến nhiều cơ hội nhưng không phải yếu tố duy nhất giúp một người duy trì sức hút. “Nhan sắc có thể tạo ấn tượng ban đầu, còn năng lực, sự bền bỉ với nghề và những đóng góp cho cộng đồng mới góp phần tạo dựng giá trị lâu dài”, cô nói.

Phan Thị Mơ vẫn hoạt động nghệ thuật, phát triển kinh doanh và tham gia các chương trình cộng đồng.

Trước sự xuất hiện liên tục của các gương mặt trẻ trong lĩnh vực giải trí, Phan Thị Mơ không xem đây là áp lực. Cô cho rằng sự cạnh tranh giúp mỗi người có thêm động lực hoàn thiện bản thân. Làm việc cùng những nghệ sĩ trẻ cũng là cơ hội để nàng hậu học hỏi.

Cùng với nghệ thuật, Phan Thị Mơ phát triển hoạt động kinh doanh và hiện đảm nhận vai trò Phó chủ tịch CLB Doanh nghiệp Mekong TP.HCM. Cô cho biết công việc này giúp mở rộng các mối quan hệ, tích lũy kinh nghiệm và phát huy khả năng kết nối.

Nàng hậu tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ ở tuổi 36.

Sắp tới, Phan Thị Mơ trở lại màn ảnh với phim truyền hình Ai cũng có bí mật của đạo diễn Hoàng Mập, dự kiến bấm máy vào tháng 11. Trong phim, cô đóng cùng các nghệ sĩ như NSND Trịnh Kim Chi, Cao Minh Đạt, NSƯT Như Huỳnh...

Ở tuổi 36, Phan Thị Mơ chọn tận hưởng cuộc sống độc thân, giàu có.