Đương kim hoa hậu Hà Trúc Linh rạng ngời trên thảm đỏ chung khảo
Hoa hậu Việt Nam 2002 Mai Phương gây bất ngờ khi xuất hiện trên thảm đỏ Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 với vai trò giám khảo khách mời. Cô hội ngộ Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi trên thảm đỏ.
Tối 10/10, top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 xuất hiện lộng lẫy trên thảm đỏ Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 được tổ chức ở Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng.
Á hậu Vân Nhi diện váy tông màu hồng pastel ngọt ngào. Cô bày tỏ sự tự hào khi vòng Chung khảo và Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tổ chức tại TP Hải Phòng.
Người đẹp Đinh Hoàng Linh Đan, Phạm Thùy Dương khoe sắc cùng đạo diễn catwalk Ngọc Anh Nana trên thảm đỏ.
Hoa hậu Mai Phương gây chú ý khi bất ngờ xuất hiện trên thảm đỏ Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 với vai trò giám khảo khách mời.
Hoa hậu Mai Phương hội ngộ Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trên thảm đỏ. Đỗ Mỹ Linh đảm nhận vai trò giám khảo của cuộc thi năm nay.
Đạo diễn Mưa đỏ NSƯT Đặng Thái Huyền mặc áo dài cách điệu trên thảm đỏ.
Các giám khảo nam xuất hiện lịch lãm trên thảm đỏ trong trang phục tông màu đen - trắng.
Trước giờ diễn ra đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, các thành viên ban tổ chức và ban giám khảo trải qua những giờ họp bàn căng thẳng, khẩn trương...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-10/10/2026 22:29 PM (GMT+7)