Chiếc váy lạ nhất thảm đỏ khai mạc Liên hoan phim Venice 2026
Thảm đỏ lễ khai mạc Liên hoan phim Venice lần thứ 83 quy tụ dàn mỹ nhân quốc tế. Trong đó, siêu mẫu Italy Bianca Balti gây chú ý với chiếc váy mang cánh thiên thần.
Nữ diễn viên Mỹ Nina Dobrev diện chiếc váy lạ mắt của Giorgio Armani Privé. Ảnh: Just Jared.
Maggie Gyllenhaal, Chủ tịch ban giám khảo hạng mục tranh giải chính (Venezia 83) xuất hiện thanh lịch trong bộ váy của Celiné. Ảnh: Just Jared.
Siêu mẫu Italy Bianca Balti mặc đầm corset màu hồng nhạt mang phong cách điêu khắc, có gắn cánh thiên thần phía sau, do nhà thiết kế Ilya Migmoon thực hiện riêng cho cô. Ảnh: Just Jared.
Siêu mẫu Madisin Rian quyến rũ trong chiếc váy đến từ thương hiệu Giorgio Armani. Ảnh: Just Jared.
Cũng chọn trang phục của Giorgio Armani, Zazie Beetz lại mang phong cách khác, ngọt ngào và nữ tính hơn. Ảnh: Just Jared.
Trong khi đó, Brittany Snow xuất hiện với hình ảnh Hollywood cổ điển. Ảnh: Just Jared.
Bella Hadid, Barbara Palvin, Demi Moore tỏa sáng trong những bộ đầm cắt xẻ của những nhà mốt hàng đầu thế giới.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-03/09/2026 08:32 AM (GMT+7)