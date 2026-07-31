Bố mẹ đẻ Hoa hậu Yến Nhi gây chú ý trên thảm đỏ chung kết Miss Grand Vietnam 2026

Tối 31/7, chung kết Miss Grand Vietnam 2026 chính thức diễn ra, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trước khi cuộc đua nhan sắc bước vào thời khắc quyết định, thảm đỏ của sự kiện đã trở thành tâm điểm khi quy tụ hàng loạt nghệ sĩ, hoa hậu, á hậu đình đám.

Từ đương kim Miss Grand International Emma Mary Tiglao, Á hậu 4 Miss Grand 2023 Lê Hoàng Phương đến bộ đôi Hoa hậu Kỳ Duyên - Đoàn Thiên Ân, Hoa hậu Ý Nhi, Nam vương Tuấn Ngọc,... tất cả đã tạo nên một "bữa tiệc thời trang" mãn nhãn.

Đặc biệt, thảm đỏ còn có sự xuất hiện của bố mẹ đương kim Miss Grand Vietnam Yến Nhi, mẹ đẻ Á hậu Đinh Y Quyên.

Bắt trọn visual của Đương kim Miss Grand International 2025 - Emma Mary Tiglao check-in thảm đỏ Chung Kết Miss Grand Vietnam 2026.

Miss Grand Vietnam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi cùng ba mẹ checkin thảm đỏ.

Á Hậu Đinh Y Quyên cùng mẹ đã có mặt.

Visual của bộ đôi Hoa hậu Đoàn Thiên Ân - Nguyễn Cao Kỳ Duyên trên thảm đỏ.

Á hậu 4 Miss Grand 2023 Lê Hoàng Phương.

Đàm Vĩnh Hưng gây sốt khi xuất hiện nổi bật trên thảm đỏ với bộ suit màu hồng phấn thanh lịch, kết hợp cùng kính mát đồng điệu và mái tóc tạo kiểu cá tính. Nam ca sĩ ghi điểm với thần thái tự tin, góp phần khuấy động không khí chung kết Miss Grand Vietnam 2026.